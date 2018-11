Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Γουέστ προσέφεραν 500.000 δολάρια στα θύματα της φωτιάς

Η Κιμ Καρντάσιαν και ο Κάνιε Ουέστ προσέφεραν το ποσό των 500.000 δολαρίων σε πυροσβέστες και θύματα της φονικής πυρκαγιάς στη νότια Καλιφόρνια, από την οποία καταστράφηκε σχεδόν ολοσχερώς η έπαυλή τους αξίας πολλών εκατομμυρίων δολαρίων.



Η πρωταγωνίστρια τηλεριάλιτι, που εμφανίστηκε στο «The Ellen DeGeneres Show», είπε ότι εκείνη και ο σύζυγός της, ο ράπερ Κάνιε Ουεστ προσέλαβαν ιδιωτικούς πυροσβέστες για να προστατεύσουν το σπίτι τους και άλλες κατοικίες στη γειτονιά τους στο Καλαμπάσας, βόρεια του Λος Άντζελες.



Το διάσημο ζευγάρι και τα τρία παιδιά του ήταν μεταξύ των χιλιάδων ανθρώπων που αναγκάστηκαν να εκκενώσουν τις οικίες τους, πριν από δύο εβδομάδες, ενώ μαινόταν η πυρκαγιά Γούλσεϊ, η οποία εξαπλώθηκε στο Μαλιμπού, μετατρέποντας σε στάχτη 1500 κτήρια και σκοτώνοντας 3 ανθρώπους.



Η Κιμ Καρντάσιαν, επιχειρηματίας και πρωταγωνίστρια του ριάλιτι «Keeping Up With the Kardashians,» περιέγραψε ότι οι φλόγες «εισέβαλαν στη είσοδό μας. Ακόμη δεν έχουμε επιστρέψει στο σπίτι μας. Ο καπνός, η οσμή είναι πάρα πολύ έντονα».