«Οι Κόρες»: Έφτασε το πολυαναμενόμενο βιβλίο του Alex Michaelides

Ο Alex Michaelides, συγγραφέας του παγκόσμιου best seller Η Σιωπηλή Ασθενής, με το οποίο έγινε ο πρώτος και μοναδικός ελληνοκυπριακής καταγωγής συγγραφέας που κατέλαβε τη Νο 1 θέση στη λίστα των New York Times best sellers, επιστρέφει μετά από 2 χρόνια με το δεύτερο βιβλίο του Οι Κόρες για να μας καθηλώσει ξανά.

Το βιβλίο ήδη με το ντεμπούτο του στις ΗΠΑ κατέκτησε τη 2η θέση στην ίδια λίστα των NYT! Στο περιοδικό Publishers Weekly αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Απλώς συγκλονιστικό… Η έξυπνη, εγκεφαλική πλοκή περιλαμβάνει τραγωδίες του Ευριπίδη, δράματα όπως Η Δούκισσα του Μάλφι και ποιήματα του Τένισον. Το συνταρακτικό φινάλε αποδεικνύει πόσο λίγο γνωρίζει η ταραγμένη Μαριάννα την ανθρώπινη ψυχή αλλά και τον ίδιο της τον εαυτό. Ο Michaelides συνεχίζει δυναμικά».

Δείτε το μήνυμα του συγγραφέα για το ελληνικό αναγνωστικό κοινό του παρακάτω.

Στις νέες κυκλοφορίες συγκαταλέγεται και το Νυχτερινό πυρ του Michael Connelly, που διακρίθηκε ως το καλύτερο αστυνομικό μυθιστόρημα των New York Times για το 2019. Ο Χάρι Μπος και η ντετέκτιβ Ρενέ Μπάλαρντ ενώνουν για άλλη μια φορά τις δυνάμεις τους για να επιλύσουν την υπόθεση φόνου που στοίχειωσε τον μέντορα εκπαιδευτή του Μπος.

Συνεχίζουμε με τη Philippa Gregory, τη συγγραφέα του best seller Η Άλλη Ερωμένη του Βασιλιά, που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, η οποία θα μας συναρπάσει με την Κατάσκοπο της Βασίλισσας.

Στην κατηγορία Ψυχολογία – Προσωπική Ανάπτυξη έχουμε το κλασικό έργο Ι Τσινγκ - Το βιβλίο των αλλαγών, που βασίζεται στην αρχή αιτίας και αποτελέσματος και στη θεωρία του αέναου κύκλου. Τίποτε δεν παραμένει αναλλοίωτο, όλα βρίσκονται σε μια διαδικασία διαρκούς εξέλιξης και αλλαγής.

Στην κατηγορία Ιστορία – Φιλοσοφία – Πολιτισμοί, το Τάο τε Τσινγκ έρχεται να βοηθήσει τον αναγνώστη να βρει την απάντηση στα ερωτήματα της ζωής μέσα από την κινεζική φιλοσοφία και τον ταοϊσμό.

Ένα ιδιαίτερο βιβλίο έρχεται επίσης στην κατηγορία Υγεία – Διατροφή. Η Ανάσα θα σας αφυπνίσει, αφού η σωστή αναπνοή αποτελεί τέχνη και επιστήμη συνάμα. Τι διατροφικό πρόγραμμα ακολουθείτε; Πόσο γυμνάζεστε; Πόσο αδύνατοι, νέοι ή σοφοί είστε; Τίποτα απ’ όλα αυτά δεν έχει σημασία, αν δεν αναπνέετε σωστά!

Για τους μικρούς μας φίλους έρχονται 2 νέα βιβλία στη σειρά «Μαθαίνω τα Πάντα». Τα παιδιά θα ταξιδέψουν στην Αρχαία Ελλάδα, θα γνωρίσουν τον εκπληκτικό πολιτισμό της, θα μάθουν για τις πόλεις-κράτη και θα δουν πώς οι Έλληνες στοχαστές εκείνης της περιόδου διατύπωσαν θεμελιώδεις επιστημονικές αρχές, ενώ με το βιβλίο Τέχνη θα ανακαλύψουν τα γλυπτά της αρχαιότητας, τα βυζαντινά ψηφιδωτά, τους ζωγράφους της Αναγέννησης και θα μάθουν τα πάντα για τη μοντέρνα τέχνη. Παράλληλα, θα μπορέσουν να ζωγραφίσουν όπως ο Ελ Γκρέκο και θα μάθουν τι σημαίνουν οι διάφορες τεχνοτροπίες, όπως το ροκοκό και το κιαροσκούρο, μέσα από συναρπαστικές δραστηριότητες. (Ιδανικά για ηλικίες 8+)

Στη σειρά «Ολίβια – Μυστικό Τετράδιο» προστίθεται η Παρέλαση των μονόκερων με την Ολίβια να ανυπομονεί να μεταμφιεστεί σε ηρωίδα από το αγαπημένο της βιβλίο για την παρέλαση της Εβδομάδας Βιβλίου! (Ιδανικό για ηλικίες 6+)

Τέλος, οι πιο μικροί φίλοι μας θα ανακαλύψουν υπέροχες δημιουργικές δραστηριότητες με τα βιβλία Δεινόσαυροι και Ωκεανός από τη σειρά «Χαρτονένιοι Φίλοι». (Ιδανικά για ηλικίες 3+)