Η «Λουόμενη Παιδίσκη» του Νικηφόρου Λύτρα στο Greek Sale σε Αθήνα και Παρίσι

Ξεκινά αύριο Τετάρτη 4 Απριλίου 2022, η πολυαναμενόμενη έκθεση του οίκου Bonhams με τα έργα του

40ού Greek Sale.

H Art Expertise διοργανώνει για τον οίκο Bonhams στις 18 Μαΐου, την εαρινή δημοπρασία Greek Sale στο Παρίσι.Το επετειακό 40ό Greek Sale του οίκου Bonhams είναι ένα αφιέρωμα στην ελληνική τέχνη των τελευταίων δύο αιώνων. Όπως σημειώνει η Τερψιχόρη Αγγελοπούλου διευθύντρια της Art Expertise, «ως ξεχωριστά έργα τέχνης, τα lots που περιλαμβάνονται στη δημοπρασία του Μαΐου αποτελούν εμβληματικές δημιουργίες, ενώ ως σύνολο πλάθουν μια συναρπαστική αφήγηση της νεοελληνικής εμπειρίας μέσα από τα μάτια των κορυφαίων καλλιτεχνών της. Η έκθεση των έργων και ο συνοδευτικός κατάλογος δίνουν στους φιλότεχνους επενδυτές αλλά και στο ευρύτερο κοινό την ευκαιρία να ανακαλύψουν όχι μόνο τον πλούτο της νεοελληνικής δημιουργίας αλλά και τον διάλογο που αναπτύσσουν τα έργα τέχνης, τόσο μεταξύ τους όσο και με τη πολυδιάστατη ματιάτου σύγχρονου θεατή».

Ένα από τα σημαντικότερα έργα της δημοπρασίας είναι το εμβληματικό έργο του πατριάρχη της νεοελληνικής τέχνης Νικηφόρου Λύτρα (1832-1904), Λουόμενη Παιδίσκη (220,000-280,000 Ευρώ), που εμφανίζεται για πρώτη φορά στο κοινό και αποτελείένα αριστουργηματικό δείγμα ηθογραφικής ζωγραφικής του 19ου αιώνα, του πρωτοπόρου Έλληνα καλλιτέχνη στο συγκεκριμένο είδος.

Ο πιο περιζήτητος καλλιτέχνης των τελευταίων ετών, Γιάννης Μόραλης (1916-2009) αντιπροσωπεύεται στο προσεχές Greek Sale με το έργο Πανσέληνος Ι (300.000-500.000 Ευρώ), του 1977.Ένα εξαιρετικό έργο στο οποίο ο καλλιτέχνης φαίνεται να αναζητά ένα γεωμετρικό ιδεόγραμμα της ανθρώπινης φιγούρας, πράγμα που επιτυγχάνεται με τη γεωμετρία του σώματος, της αφαιρετικής φόρμας και των χρωμάτων που συναρμολογούνται στην τελική τους μορφή. Οι ελλειπτικές φιγούρες και η γραμμική σύνθεση δηλώνουν ξεκάθαρα την ευαισθησία του καλλιτέχνη παρά το απλό, αφαιρετικό και κονστρουκτιβιστικό αποτέλεσμα που θα μπορούσε να την αναιρέσει.

Κορυφαία στιγμή της δημοπρασίας αναμένεται να αποτελέσει και το μεγάλων διαστάσεων έργο του Θεόφιλου Χατζημιχαήλ (1871-1934),ο Ηρακλής και η Λερναία Ύδρα (140,000-200,000 Ευρώ), μία τοιχογραφία του 1929, από τις ελάχιστες που έχουν σωθεί από φθορά και καταστροφή, με ένα από τα αγαπημένα θέματα του λαϊκού ζωγράφου, την ελληνική μυθολογία, που εκτέθηκε πρόσφατα στην τελευταία αναδρομική έκθεση του καλλιτέχνη σε περίοπτη θέση στο Ίδρυμα Θεοχαράκη.

Άλλο σημαντικό έργο που θα τραβήξει το ενδιαφέρον των συλλεκτών είναι η ελαιογραφία του Κωνσταντίνου Παρθένη (1878-1967), Η Παναγίαμε το Βρέφος (150,00-200,000 Ευρώ)όπου ο καλλιτέχνης καταπιάνεται με ένα παραδοσιακό θέμα αποδίδοντας το με μία μοντέρνα και πιο ελεύθερη πινελιά. Το έργο συμμετείχε στο Ελληνικό περίπτερο της 21ης Μπιενάλε της Βενετίας το 1938.

Αύξηση ενδιαφέροντος αναμένεται και για το έργο του Έλληνα σουρεαλιστή Νίκου Εγγονόπουλου (1907-1985), Ο Αρχαιολόγος (120,000-180,000 Ευρώ) ζωγραφισμένο το 1943, το οποίο συμμετείχε στην 27η Μπιενάλε της Βενετίαςόπου για πρώτη φορά η Ελλάδα αντιπροσωπεύτηκε από έναν και μόνο καλλιτέχνη.

Ο Νίκος Χατζηκυριάκος-Γκίκας (1906-1994), αντιπροσωπεύεται στην δημοπρασία με το έργοΕγκαταλελειμμένες Καμπίνες, 1970(60,000-80,000 Ευρώ) της ώριμης περιόδου του καλλιτέχνη όπου διαφαίνεται καθαρά η στέρεη, γεωμετρικά σχηματισμένη σύνθεση των κυβιστικών έργων του καλλιτέχνη.

Ο πιο γνωστόςΈλληνας θαλασσογράφος Κωνσταντίνος Βολανάκης(1837-1907) εμπλουτίζει την εαρινή δημοπρασία με το έργο Ο Καλλιτέχνης ατενίζει τη Θάλασσα (50,000-70,000 Ευρώ), μία ασυνήθιστη ρομαντική σύνθεση με τον ίδιο τον καλλιτέχνη στο πλάνο στις απαλές αποχρώσεις του δειλινού.

Από τα πιο σημαντικά σύγχρονα έργα του Greek Sale είναι αδιαμφησβήτητατο γλυπτό νέον The Gates of Times Square, New York(80,000-120,000 Ευρώ), της διεθνούς φήμης καλλιτέχνιδας Chryssa (Βαρδέα)(1933-2013) πρωτοπόρο στη χρήση neon ως μέσο. Επίσης, αξίζει να αναφέρουμε και τα δύο μοντέρνα έργα,Ιαχή 1961 (30,000-40,000 Ευρώ), του Γιάννη Σπυρόπουλου (1912-1990) και το σπάνιο έργο του Μάριου Πράσσινου(1916-1985), Le Nuage (20,000-30,000 Ευρώ).

Τα παραπάνω αριστουργήματα τα πλαισιώνουν και άλλα έργα σημαντικών Ελλήνων καλλιτεχνών,όπως των ΝικολάουΓύζη, Θεόδωρου Ράλλη, Γεωργίου Ιακωβίδη,Γιάννη Τσαρούχη, Σπύρου Βασιλείου, Απόστολου Γεραλή, Θανάση Τσίγκου, Γιάννη Γαϊτη, Γιώργου Ζογγολόπουλου, Θεόδωρου Στάμου, Παναγιώτη Τέτση, Τάκις, Δημήτρη Μυταρά, Αλέκου Φασιανού, Κώστα Τσόκλη, Γιώργου Δέρπαπα, Θεόδωρου Μανωλίδηκ.α.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα έργα μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλ: 210 3636404 και στην ηλεκτρονική διεύθυνση art@expertise.gr.



Έκθεση όλων των έργων της δημοπρασίας στην Αθήνα στην ImageGallery, Αμαλίας 36:



Τετάρτη 4 Μαΐου 11:00-16:00

Πέμπτη 5 Μαΐου 11:00-20:00

Παρασκευή 6 Μαΐου 11:00-20:00

Σάββατο 7 Μαΐου 11:00-16:00

Ο σύνδεσμος για τον κατάλογο της δημοπρασίας εδώ

Μετά την παρουσίαση των έργων στην Αθήνα ακολουθεί η έκθεση στο Παρίσι από τις 14 έως και τις 18 Μαΐου στον οίκο Bonhamsστην RuedelaPaix 4, 75002.



Τα μέλη της Art Expertise με εμπειρία 30 ετών στην αγορά της τέχνης, έχουν στο ενεργητικό τους συνεργασία με τους μεγαλύτερους οίκους του κόσμου και οι δημοπρασίες Greek Sale που διοργάνωσαν έχουν βρεθεί πλείστες φορές στην κορυφή των πωλήσεων με πολλά ρεκόρΕλλήνων καλλιτεχνών.

7, N. Vamva, GR 106 74 Athens, t. 210 36 36 404, f. 210 36 36 470