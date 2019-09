Η Μάργκαρετ Τριντό αποκαλύπτει τη λαμπερή και θλιβερή πλευρά της ζωής της σε παράσταση

Η πρώην πρώτη κυρία του Καναδά και μητέρα του σημερινού πρωθυπουργού της χώρας, Μάργκαρετ Τριντό ζει πλέον στο Μόντρεαλ, γράφει βιβλία και συμμετέχει σε εκστρατείες για την ψυχική υγεία.



Ωστόσο στα μέσα Σεπτεμβρίου η ηθοποιός, φωτογράφος και παρουσιάστρια τηλεοπτικών εκπομπών επέστρεψε στη θεατρική σκηνή για ένα one-woman show με τίτλο «A Certain Woman of An Age» στο θέατρο Minetta Lane στη Νέα Υόρκη.



Στην αυτοβιογραφική κωμική παράσταση, η οποία παρουσιάστηκε επίσης στο Τορόντο και θα ταξιδέψει στο Λονδίνο η μητέρα του Τζάστιν Τριντό και χήρα του εκλιπόντος πρωθυπουργού της χώρας, Πιερ Τριντό, μοιράζεται τις πιο πολύχρωμες και τραγικές στιγμές της ζωής της, από την εποχή που ήταν στα πρωτοσέλιδα των ταμπλόιντ εφημερίδων έως τη ζωή της ως πρώτη κυρία. Μιλά για το όνειρό της, την ηθοποιία, τη συναναστροφή με τη βασίλισσα της Αγγλίας, τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής την οποία αποδέχθηκε σε μεγάλη ηλικία και τον θάνατο του γιου της Μισέλ το 1998 και το πώς η αντιμετώπιση της ψυχικής νόσου τη βοήθησε να ανακτήσει τον έλεγχο.



«Μου αρέσει να κάνω τους ανθρώπους να γελούν, αλλά δεν θεωρώ τον εαυτό μου κωμικό. Αυτό που είμαι είναι υπερασπίστρια της ψυχικής υγείας. Θέλω να αλλάξουν οι απόψεις των ανθρώπων έτσι ώστε να δεχτούν ότι η ψυχική υγεία είναι μια ασθένεια όπως κάθε άλλη. Είναι μέρος του σώματός μας και το μυαλό μας, είναι μέρος μας. Αν δεν ζητήσουμε θεραπεία, δεν θα θεραπευθούμε. Θα μείνουμε διανοητικά άρρωστοι για πάντα. Η ψυχική ασθένεια σας απομακρύνει από το παρόν» δήλωσε η Μάργκαρετ Τριντό σε συνέντευξη στο περιοδικό Interview.



«Η γυναίκα με δεσμούς με δύο πρωθυπουργούς στη σκηνή επιδεικνύει την ίδια αίσθηση αυτοπεποίθησης που παρουσίαζε ενώ συνόδευε τον εκλιπόντα σύζυγό της σε συνόδους στον Καναδά και σε όλο τον κόσμο» σχολιάζουν θετικές για την παράσταση κριτικές.



Σύμφωνα με τη Chicago Tribune, η Τριντό σε αυτό το one – woman show είναι ατρόμητη και ευαίσθητη και αποκαλύπτει με ειλικρίνεια την εκπληκτική της ζωή και τις συναντήσεις της με μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της εποχής μας. Είναι ένα ολοκληρωμένο πορτρέτο της μητρότητας, του γάμου, της τραγωδίας που αλλάζει τη ζωή και του προσωπικού θριάμβου.



Το σενάριο έγραψε η Μάργκαρετ Τριντό με τον Άλιξ Σόμπλερ και την παράσταση σκηνοθέτησε η Κίμπερλι Σίνιορ.



Η Μάργκαρετ Τριντό ήταν ένα άγριο «παιδί των λουλουδιών» της δεκαετίας του '70 – έκανε παρέα με τον Άντι Γουόρχολ, σύχναζε στο Studio 54 και ακολουθούσε τους Rolling Stones σε περιοδείες, ενώ οι νταντάδες φρόντιζαν τα παιδιά της. Το 1971 παντρεύτηκε τον Πιερ Τριντό, έναν άνδρα 29 χρόνια μεγαλύτερό της, που ήταν ο πρωθυπουργός της χώρας από το 1968 έως το 1979 και από το 1980 έως το 1984.



«Είχα μια πολύ λαμπερή ζωή. Είχα μια πολύ θλιβερή ζωή» δήλωσε στο Global News. Η χειρότερη περίοδος ήταν όταν έχασε τον γιο της και τον σύζυγό της μέσα σε δύο χρόνια.



Η Τριντό εξέφρασε την ελπίδα η παράσταση να βοηθήσει να εξαλειφθεί το στίγμα που εξακολουθεί να υπάρχει γύρω από την ψυχική υγεία.



«Δεν ντρέπομαι» είπε.«Έχω μια ψυχική ασθένεια και έχω μια σπουδαία ζωή, μια καλή ζωή μια σταθερή ζωή επειδή υποβλήθηκα σε θεραπεία» τόνισε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ