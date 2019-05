Η Μαρί Κόντο με το παιδικό βιβλίο της θα διδάσκει στα παιδιά την τέχνη της τακτοποίησης

Η Μαρί Κόντο άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τις ντουλάπες τους, όταν το 2011 κυκλοφόρησε το best seller βιβλίο της «The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing» (η Μαγεία της Τακτοποίησης που αλλάζει τη ζωή).

Η Γιαπωνέζα γκουρού της τάξης διδάσκει μια συγκεκριμένη μέθοδο που ανέπτυξε - την «KonMari Method», η οποία βασίζεται στις ιαπωνικές αξίες και στόχος της είναι να σε βοηθάει να περιβάλλεσαι με πράγματα που προκαλούν χαρά.

Την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε ότι τον προσεχή Νοέμβριο θα κυκλοφορήσει ένα παιδικό βιβλίο που θα ενθαρρύνει τα παιδιά να βιώσουν τη διασκέδασης της τακτοποίησης.

Η Κόντο έχει γράψει το βιβλίο με τίτλο «Kiki and Jax: Η Μαγεία της Φιλίας που αλλάζει τη ζωή» μαζί με τη Σαλίνα Γιουν από τη Νότια Κορέα, η οποία είναι και εικονογράφος του. Το βιβλίο μιλάει για μια φιλία και ενθαρρύνει τους μικρούς αναγνώστες και τους γονείς τους να τακτοποιούν μαζί.

«Είναι μια διαχρονική ιστορία για τη φιλία και ελπίζω ότι οι χαρακτήρες των Kiki και Jax θα εμπνεύσουν τα παιδιά και τις οικογένειες να τακτοποιούν και να νιώθουν χαρά» έγραψε η Κόντο στον λογαριασμό της στο Instagram.

Η Γιουν πρόσθεσε: «Η ιστορία φιλίας των Kiki και Jax παρουσιάζει τη φιλοσοφία Μαρί Κόντο με ένα διασκεδαστικό, ουσιαστικό και προσιτό τρόπο για τα παιδιά. Ελπίζω μπουν στις καρδιές και στα σπίτια σας στις 5 Νοεμβρίου 2019».

Η Kondo έχει γράψει τέσσερα βιβλία σχετικά με τη «μέθοδο KonMari», μια τεχνική που δημιούργησε για την οργάνωση των αντικειμένων με απαλλαγή από οτιδήποτε δεν προκαλεί χαρά. Η επιτυχία των βιβλίων της οδήγησε στη δική της τηλεοπτική σειρά στο Netflix, «Tidying Up With Marie Kondo», στην οποία η μητέρα δύο παιδιών επισκέπτεται οικογένειες που χρειάζονται βοήθεια με την οργάνωση και την τακτοποίηση των σπιτιών τους.

Καθώς τα άλλα βιβλία της κυκλοφορούν σε διάφορες γλώσσες, η Kondo υπόσχεται ότι και η ιστορία των «Kiki & Jax" θα μεταφραστεί. Απαντώντας σε ερώτηση χρήστη στο Instagram αν το παιδικό βιβλίο θα μεταφραστεί στα γερμανικά, η Κόντο έγραψε: «Άλλες γλώσσες είναι στα σχέδια. Μείνετε συντονισμένοι».