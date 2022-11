Η μεγαλύτερη έως σήμερα έκθεση για τον εικονογράφο και συγγραφέα Maurice Sendak

Η μεγαλύτερη έως σήμερα έκθεση αφιερωμένη στη ζωή και την τέχνη του γνωστού και στο ελληνικό κοινό εικονογράφου και συγγραφέα, Maurice Sendak, φιλοξενείται έως τις 5 Μαρτίου στο Columbus Museum of Art στο Οχάιο, πριν ταξιδέψει στο Παρίσι και αλλού.

Στην «Wild Things are Happening: The Art of Maurice Sendak» εκτίθενται 150 σκίτσα, storyboards και έργα ζωγραφικής του Sendak. Περιλαμβάνει τα πρωτότυπα έργα του για κάποια από τα πιο φημισμένα βιβλία του, όπως τα «Where the Wild Things Are», «In the Night Kitchen» και «Outside Over There» και έργα του για βιβλία άλλων, όπως τα «The Bat-Poet» του Randall Jarrell, «A Hole is to Dig» της Ruth Krauss και «Zlateh the Goat» του Isaac Bashevis Singer.

Αναδεικνύεται και η σχέση του με τέχνη που αγαπούσε και έργα που συνέλεγε των William Blake, Walt Disney, Winsor McCay, George Stubbs, Beatrix Potter και Philipp Otto Runge. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στην αγάπη του για τον Μότσαρτ και στα σχέδιά του για όπερές του· «Αγαπώ την όπερα πέρα απ' οτιδήποτε άλλο και τον Μότσαρτ πέρα απ' οτιδήποτε άλλο» δήλωνε ο Sendak.

Η έκθεση θα μεταφερθεί στο Musée d' art et d'histoire du Judaïsme στο Παρίσι (19 Απριλίου - 27 Αυγούστου 2023).