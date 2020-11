Η Μέγκαν Μαρκλ στηρίζει την Ημέρα Καλοσύνης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Με αφορμή την Ημέρα Καλοσύνης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (Social Media Kindness Day) η Μέγκαν Μαρκλ εξέφρασε την υποστήριξή της στην πρωτοβουλία.

Η Ημέρα Καλοσύνης στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θεσμοθετήθηκε στη μνήμη της παρουσιάστριας του «Love Island UK», Κάρολαϊν Φλακ, η οποία αυτοκτόνησε τον περασμένο Φεβρουάριο. Στις 9 Νοεμβρίου, ημέρα που θα γιόρταζε τα 41α γενέθλιά της, καλούνται οι χρήστες να δεσμευθούν ότι θα διαδραματίσουν τον δικό τους ρόλο για να γίνουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ένας καλύτερος τόπος για όλους.

We’d like to confirm we are supporting #SocialMediakindnessday 💯 let’s show the kindness on the 9th Nov & every day then onwards - watch this space for more support posts thanks for this @smkindnessday pic.twitter.com/zujL04o9PK