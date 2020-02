Η Μπίλι Άιλις θέλει ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ

Η Μπίλι Άιλις δεν θα ερμηνεύσει μόνο το ομώνυμο τραγούδι της επερχόμενης ταινίας του Τζέιμς Μποντ «No Time to Die», αλλά έχει πρόταση και για το ποιος θα πρέπει να είναι ο διάδοχος του Ντάνιελ Κρεγκ στο βρετανικό franchise.



Όπως δήλωσε η πολυβραβευμένη ποπ σταρ, πιστεύει ότι ο καλύτερος συνεχιστής του ρόλου είναι ο Αμερικανός ηθοποιός Μάικλ Μπ. Τζόρνταν.



«Ειλικρινά ο Μάικλ Μπ. Τζόρνταν θα σκοτώσει...» δήλωσε η Άιλις στην εκπομπή Capital Breakfast.



Η επερχόμενη ταινία του 007 «No Time to Die» είναι η τελευταία ταινία του Κρεγκ και η Άιλις, που σάρωσε στα φετινά Grammys, είναι η νεότερη τραγουδίστρια που θα ερμηνεύσει το ομώνυμο τραγούδι του διάσημου franchise.



Ο Μάικλ Μπακάρι Τζόρνταν γεννήθηκε το 1987 και έχει παίξει από το 1999 σε πολλές τηλεοπτικής σειρές, αλλά και σε κινηματογραφικές ταινίες μεταξύ των οποίων Fantastic Four, Κριντ και Black Panther.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ