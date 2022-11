Οι νέες κυκλοφορίες από τις εκδόσεις Αρμός

Από τις εκδόσεις Αρμός κυκλοφόρησαν τρία νέα βιβλία. Πρόκειται για την «Επόμενη στάση Αγάπη» του Χρήστου Νάκη, το «Βουνό των Ναζί» του Αριέλ Λεκαδίτη και το βιβλίο «Ο ρομαντισμός στην εξουσία»

«Επόμενη στάση Αγάπη» του Χρήστου Νάκη

Αληθινές ιστορίες που αξίζει να ειπωθούν, διότι αφορούν την προσφυγιά, τον πόνο, τον φόβο, την αγωνία, το πένθος, τη μοναξιά, αλλά και την ανδρεία, την υπομονή, την πίστη, την ελπίδα, την ανθεκτικότητα, την ενσυναίσθηση, την αλληλεγγύη και την αγάπη.

Το βιβλίο του Χρήστου Νάκη, που κρατάμε στα Χέρια μας, είναι κυριολεκτικά καρδιογράφημα. Αποτυπώνει στιγμές και δράσεις, στις οποίες συμμετείχε ο όλος άνθρωπος (νους και στοχασμός και συναίσθημα και όνειρα και μνήμη), αλλά με την καρδιά να δίνει το τέμπο.



Θανάσης Ν. Παπαθανασίου

Διδάσκων στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Κατά την γνώμη μου ένα βιβλίο που δεν πρέπει να λείπει από την βιβλιοθήκη κανενός ενεργού πολίτη.



Μιχάλης Γαλανάκης

Καθηγητής Ψυχολογίας, Αντιπρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Θετικής Ψυχολογίας

Εύχομαι ολόψυχα το βιβλίο ετούτο να βρει, όχι μόνο αναγνώστες, αλλά και μιμητές!



π. Βασίλειος Θερμός

Ψυχίατρος παιδιών και εφήβων

Νομίζω ότι μέσα από την εμπειρία μου αυτή, γνώρισα τους καλύτερους ανθρώπους σε όλη μου τη ζωή, γιατί στον χώρο αυτό ήρθαν άνθρωποι σπάνιοι με ευαισθησίες. Αυτό αν θέλεις, ήταν η ανταμοιβή μας, καθώς είχαμε την τύχη να γνωριστούμε και συνεχίζουμε να συνεργαζόμαστε, με εξαιρετικούς ανθρώπους, τους καλύτερους ανθρώπους από όλο τον κόσμο.



Σωτήρης Αλεξόπουλος

Υπεύθυνος camp στο λιμάνι του Πειραιά

Το βιβλίο αυτό δεν είναι χαρτί και μελάνι. Είναι αγάπη, ζωή, εμπειρίες, συναισθήματα, ένας ύμνος στον εθελοντισμό, ενώ δημιουργεί στον αναγνώστη απορία για το μέγεθος της θέλησης όταν πραγματικά την χρειαζόμαστε. Ο καθένας στην δική του προσφυγιά.



Χάρης Ασλανίδης

Public Speaker& Συνιδρυτής της ΜΚΟ «SpoudaiaEvents»

Τιμή: 25.00€





Ο Χρήστος Νάκης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1966. είναι παντρεμένος και έχει δύο παιδιά. Εργάζεται στη Γ. Δ/νση Επικοινωνιών & Πληροφορικής του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ενώ τα ακαδημαϊκά του ενδιαφέροντα καλύπτουν ένα πολύ ευρύτερο φάσμα. Το 2018 ολοκλήρωσε τις σπουδές του στον Ελληνικό Πολιτισμό [ΕΑΠ]. Στο μεταξύ, το 2020, παρουσίασε τη διπλωματική του εργασία, στο πλαίσιο του μεταπτυχιακού προγράμματος Συμβουλευτικής της ΑΣΠΑΙΤΕ, εξέλιξη της οποίας αποτελεί το παρόν βιβλίο.

Το 2021 ολοκλήρωσε το online course Positive Psychology: «Resilience SkillsinaTlme of Uncertainty» [Πανεπιστήμιο της Pennsylvania], ενώ το 2022 ολοκλήρωσε επιτυχώς το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου στην Ψυχολογία. Το 2005 μια μεγάλη στροφή συντελέστηκε εντός του.

Επόμενη στάση. Η «αποκάλυψη» στα μάτια του των ανθρώπων του δρόμου, δημιούργησε ρήξεις, γκρέμισε στεγανά και προσέφερε μια νέα, φρέσκια, νοηματοδότηση στη ζωή του. Έχοντας πλέον μεγάλη εμπειρία στο δρόμο [streetwork] και στο προσφυγικό ζήτημα, έχει συνεργαστεί με σημαντικούς ανθρώπους από διαφορετικούς ιδεολογικούς και πολιτικούς Χώρους σε διάφορες κρίσιμες στιγμές του προσφυγικού και της αστεγίας. Κάπως έτσι, κρατά ως δώρο ακριβό στην ψυχή του πολύτιμες στιγμές με ανθρώπους που ζουν στο δρόμο. Πρόσφυγες και φυλακισμένους, διαπιστώνοντας, χρόνια τώρα, πως ο ίδιος είναι ο πλέον ωφελημένος από την επικοινωνία αυτή, νιώθοντας ευγνωμοσύνη για αυτό.

Το βουνό των Ναζί

Aπό το Mπράναου αμ Ινν στο Mπερχτεσγκάντεν

Πρόλογος: Ιωάννης Σ. Θεοδωράτος

Tιμή: 11.00



Διασχίζοντας τα σύνορα της Αυστρίας με τη Γερμανία, στις Βαυαρικές Άλπεις, μέσα στο πράσινο και τις λίμνες και σε υψόμετρό 1000 μέτρων βρίσκεται το Μπερχτεσγκάντεν. Εκεί ο Χίτλερ, μαγεμένος από την ομορφιά του τοπίου, από τα πρώτα μόλις χρόνια της πορείας του προς την κατάληψη της εξουσίας, κατέστρωσε τα σκοτεινά του σχέδια, τα οποία στηρίχθηκαν στο ρατσισμό και τη μισαλλοδοξία.



Κάθε χρόνο χιλιάδες τουρίστες επισκέπτονται την τοποθεσία για τις διακοπές τους και παράλληλα ανακαλύπτουν έκπληκτοι την ιστορία για Το βουνό των Ναζί. Το Μπέργκχοφ δεν υπάρχει πια. Στο Μπερχτεσγκάντεν ανάμεσα στα γραφικά χωριά, δεσπόζει το Dokumentation Obersalzberg, ένας τόπος μάθησης και ανάμνησης, στο οποίο πάντα θα υπάρχουν εκθέσεις για την ιστορία της περιοχής. Η αετοφωλιά είναι στη θέση της ως εστιατόριο πλέον, και είναι το μοναδικό κτίριο που σώζεται σήμερα από εκείνη την εποχή. Σε ένα ειδυλλιακό μέρος, όπου ήταν ένα φυσιολογικό βουνό, ο Χίτλερ, ο Μπόρμαν και η υπόλοιπη ηγεσία θα αποφασίσουν για το μέλλον της ανθρωπότητας.

Λίγα λόγια για τον Αριέλ Λεκαδίτη

Ο Αριέλ Λεκαδίτης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1980 και μεγάλωσε στο Βόλο. Αποφοίτησε το 2008 από τη σχολή Αγροτικής Ανάπτυξης του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης. Κατόπιν εργάστηκε στον ιδιωτικό τομέα και το 2013 μετέβη στο Ισραήλ όπου ολοκλήρωσε το μεταπτυχιακό του στο πανεπιστήμιο της Χάιφα στο τμήμα Holocaust Studies. Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Ισραήλ, έκανε την πρακτική του άσκηση στο μουσείο Ολοκαυτώματος του YadVashem, στο τμήμα Δικαίων των Εθνών.



Κατά την επιστροφή του στην Ελλάδα, ασχολήθηκε με τη δημοσίευση άρθρων στον ηλεκτρονικό και γραπτό τύπο, σε θέματα Ολοκαυτώματος, αντισημιτισμού και ισραηλινής πολιτικής. Το 2017 θα μείνει στο Λονδίνο, όπου θα προσφέρει τις υπηρεσίες του στο γραφείο του Head of Social Media του υπουργείου παιδείας. Το 2019 τοποθετήθηκε ως ένας από τους τρεις εκπροσώπους του ισραηλινού κόμματος Λικούντ στην Ελλάδα. Είναι ενεργό μέλος της εβραϊκής κοινότητας Βόλου.



«Ο ρομαντισμός στην εξουσία» από τον Ιωάννη Π. Χουντή



Όψεις πολιτικής ιδεολογίας του Λόρδου Βύρωνα και η δράση του στην Ελληνική Επανάσταση

Πρόλογος: Λόρδος Alexander Dundee

Tιμή: 16.50€

Ποιες ήταν οι πολιτικές απόψεις του ρομαντικού ποιητή Λόρδου Βύρωνα;

Τι έγραψε για τις επαναστάσεις που συγκλόνισαν την Ευρώπη τον 18ο και τον 19ο αιώνα;

Τι πίστευε για τους Έλληνες και πόσο κρίσιμη ήταν η συμβολή του για την ευόδωση της Ελληνικής Επανάστασης;



Πού τελειώνει ο μύθος και πού αρχίζει η ιστορική πραγματικότητα;



Αυτά είναι ορισμένα από τα ερωτήματα στα οποία επιχειρεί να δώσει απαντήσεις το βιβλίο του Ιωάννη Χουντή.

Συνδυάζοντας την επιστημονική έρευνα με μία ρέουσα αφήγηση, το ανά χείρας έργο απευθύνεται και σε όσους γνωρίζουν ήδη για τον ποιητή και επιθυμούν να εντρυφήσουν περαιτέρω αλλά και σε εκείνους που επιθυμούν μία ευρεία εισαγωγή στο θέμα. Αποτελεί, έτσι, μία συμβολή στην σύγχρονη ελληνική αλλά και ευρωπαϊκή ιστορία. Τελικά ποιος ήταν, πραγματικά, ο Λόρδος Βύρωνας και γιατί η ζωή και η δράση του σημαίνουν πολλά για την Ευρώπη και την Ελλάδα ως και σήμερα;

Λίγα λόγια για τον Ιωάννη Χουντή

Ο Ιωάννης Χουντής ντε Φάμπρι είναι υπ. Διδάκτωρ της Ιστορίας των Ιδεών στο Πανεπιστήμιο του Aberdeen στην Σκωτία. Η έρευνά του εστιάζει στην πολιτική σκέψη του 18ου αιώνα και κυρίως του στοχαστή EdmundBurke. Είναι πτυχιούχος Κλασικής Φιλολογίας ενώ έχει πραγματοποιήσει μεταπτυχιακές σπουδές στην Πολιτική Φιλοσοφία και την Ιστορία. Άρθρα του έχουν δημοσιευθεί σε συλλογικούς τόμους και επιστημονικά περιοδικά όπως τα The Byron Journal, The European Journal of the History of EconomicThought και το Journal of Eighteenth-Century Studies, ενώ έχει πραγματοποιήσει ομιλίες σε διεθνή συνέδρια. Επίσης, αρθρογραφεί συχνά στη διεθνή έκδοση των New York Times/ English Kathimerini για τις ελληνοβρετανικές σχέσεις και ιστορικά ζητήματα. Το βιβλίο του για τον Λόρδο Βύρωνα αποτελεί τον καρπό συστηματικής μελέτης στην Ελλάδα και τη Βρετανία, εστιάζοντας σε ως σήμερα παραμελημένες πτυχές της δράσης και της ζωής του ποιητή.