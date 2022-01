Οι νικητές του Διαγωνισμού Ταινιών μικρού μήκους, με θέμα «Η Ανθρωπότητα ως Έμπνευση για την Τεχνολογία»

Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) και ο βραβευμένος μη κερδοσκοπικός οργανισμός Ghetto Film School (GFS) ανακοίνωσαν τους έξι νικητές του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους, για τα 25 Χρόνια του ΙΣΝ, με θέμα «Η Ανθρωπότητα ως Έμπνευση για την Τεχνολογία» («Humanity Inspires Tech»).

Οι βραβευμένες ταινίες επιλέχθηκαν από διακεκριμένους κριτές, όπως ο John Legend (τραγουδιστής/τραγουδοποιός/παραγωγός), η Emily Mortimer (σκηνοθέτης/ηθοποιός), η Camila Cormanni (επικεφαλής πολιτιστικών προγραμμάτων του Ινστιτούτου Cinecittà και συνιδρύτρια του Cinema Italian Style), ο Νικόλας Αρώνης (δημοσιογράφος και project manager του iMEdD - incubator for Media Education and Development), και ο Jacob Moe (συνιδρυτής και γενικός διευθυντής του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου). Οι έξι υπότροφοι θα ολοκληρώσουν ένα πρόγραμμα σεμιναρίων, διάρκειας 10 εβδομάδων, υπό την καθοδήγηση καταξιωμένων επαγγελματιών του κλάδου.

Οι νέοι δημιουργοί κλήθηκαν να μοιραστούν τις ιστορίες τους για τη σχέση ανάμεσα στην ανθρωπότητα και την τεχνολογία, μέσω ταινιών μικρού μήκους διάρκειας μικρότερης των δύο λεπτών. Πέραν της συμμετοχής τους στο εργαστήριο δέκα εβδομάδων με κορυφαίους επαγγελματίες του κλάδου, οι νικητές θα λάβουν επίσης ένα βραβείο παραγωγής, αξίας 3.000 δολαρίων ο καθένας, προκειμένου να εξελίξουν περαιτέρω τα έργα τους, στο πλαίσιο του εργαστηρίου.

Ακολουθούν τα ονόματα των νικητών και οι τίτλοι των ταινιών τους: Netpich Udompanich (Taste of Tech), Paola Camacho (Channel 1804), Οδυσσέας Σπυρόπουλος (Me, Myself and The Internet), Stephen Cullina (Mementos), Gabriel Oh (Jolene), και Κωνσταντίνος Κώτσιας (The impact of technology in our time).

«Εκ μέρους όλων μας στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) θα ήθελα να συγχαρώ τους εξαιρετικούς νικητές του Διαγωνισμού Ταινιών Μικρού Μήκους. Οι νέοι άνθρωποι έχουν ιδιαίτερα πολύτιμες απόψεις για τη θετική δύναμη της τεχνολογίας στη ζωή μας, ωστόσο η φωνή τους σπάνια ακούγεται. Οι έξι νέοι δημιουργοί μας έδειξαν, τόσο μέσω του θέματος όσο και της τεχνολογίας που επέλεξαν για τις ταινίες τους, τους τρόπους με τους οποίους η τεχνολογία μπορεί να μας φέρει κοντά και να μας βοηθήσει να συνειδητοποιήσουμε τη σημασία της ανθρώπινης διάστασής μας. Είναι συναρπαστικό να βλέπεις την προοπτική και τα ταλέντα αυτών των νέων δημιουργών και ανυπομονούμε να τους δούμε να συνεχίσουν να ξεδιπλώνουν ακόμη περισσότερο τις δεξιότητες και τα χαρίσματά τους», δήλωσε ο πρόεδρος του ΙΣΝ, Ανδρέας Δρακόπουλος.

«Μας τιμά ιδιαίτερα το γεγονός ότι συνεργαστήκαμε με έναν οργανισμό που στηρίζει με ιδιαίτερη αφοσίωση την ενδυνάμωση της επόμενης γενιάς κινηματογραφιστών και τη συνεχή προώθηση του θετικού αντίκτυπου του έργου του στην κοινωνία. Οι συνεχείς εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας φανερώνουν σημαντικές πτυχές για τη ζωή στην καθημερινότητά μας. Και ελπίζουμε τα έργα που δημιούργησαν αυτοί οι εξαιρετικοί νεαροί κινηματογραφιστές να συνεχίσουν να ρίχνουν φως στον σημαντικό αντίκτυπο των τεχνολογικών εξελίξεων στην ανθρωπότητα», δήλωσε η Sharese Bullock Bailey, επικεφαλής της Στρατηγικής και των Εταιρικών Σχέσεων, και διευθύντρια του SCOPE, του συμβουλευτικού σκέλους του GFS.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον Διαγωνισμό Ταινιών Μικρού Μήκους, για τα 25 Χρόνια του ΙΣΝ, με θέμα «Η Ανθρωπότητα ως Έμπνευση για την Τεχνολογία», μπορείτε να επισκεφθείτε την ιστοσελίδα snf25filmchallenge.org.