Οι νικητές του Βραβείου Τέχνης Ιδρύματος Γ. & Α. Μαμιδάκη 2023

Το Ίδρυμα Γ. & Α. Μαμιδάκη ανακοίνωσε τους τρεις νικητές/ριες του Βραβείου Τέχνης 2023. Πρόκειται για τους Μάρω Φασουλή, Αλέξανδρο Λάιο και Ami Yamasaki.

Ειδικότερα, η Μάρω Φασουλή διακρίθηκε για το έργο της «Nomadic Murals», στο οποίο ξανακοιτάζει την παραδοσιακή τέχνη και αρχιτεκτονική με τους όρους της ίδιας της πρακτικής, φέρνοντας στην επιφάνεια σχέσεις μεταξύ ενσώματων πρακτικών, εργασίας και φύλου.

Ο Αλέξανδρος Λάιος διακρίθηκε για το «Day», όπου εστιάζει σε σχέσεις και σημεία αναφοράς κατά τη διάρκεια της ημέρας. Επεισόδια που μαρτυρούν την ανθρώπινη δραστηριότητα με διαφορετικούς τρόπους και ερμηνείες, όπως ενεργοποιούνται στο απόλυτο φως. Και η Ami Yamasaki για την πρότασή της «Whispers travel and whisper to you again». Η εικαστική καλλιτέχνιδα και voice artist χρησιμοποιεί τα αυτιά, τις φωνητικές χορδές και το δέρμα της για να αντιληφθεί τη δική της φωνή και τους απόηχους που κάνει. Μέσα από τις παραστάσεις και τις εγκαταστάσεις της, αμφισβητεί πώς είναι φτιαγμένος ο κόσμος και πώς επεκτείνεται το ανθρώπινο σώμα μέσω της ακρόασης.

Από το 2019 που ξεκίνησε, ο θεσμός του Βραβείου Τέχνης υποστηρίζει σύγχρονους δημιουργούς προσφέροντάς τους την ευκαιρία να δημιουργήσουν ένα έργο τέχνης που θα αποτελέσει μέρος της συλλογής του Ιδρύματος και θα ενταχθεί σε μια σημαντική πολιτιστική κληρονομιά.

Φέτος, για πρώτη φορά, ο θεσμός παρουσίασε δύο καινοτομίες: Αφενός, απηύθυνε κάλεσμα σε δημιουργούς απ' όλον τον κόσμο. Αφετέρου, αντί ενός, η Επιτροπή Αξιολόγησης απένειμε τρία ισότιμα βραβεία στις τρεις προτάσεις που ξεχώρισαν. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ιδρύματος, η ανταπόκριση από κάθε γωνιά της γης ήταν συγκινητική, ενθαρρύνοντας το Ίδρυμα να συνεχίσει να υποστηρίζει και να προωθεί έμπρακτα τη σύγχρονη τέχνη και τον πολιτισμό.

Τα βραβευμένα έργα θα παρουσιαστούν σε τελετή στην Κρήτη το καλοκαίρι, θα παραμείνουν σε μόνιμη έκθεση στον Άγιο Νικόλαο Κρήτης και θα ενταχθούν στη συλλογή τέχνης του Ιδρύματος, η οποία συγκεντρώνει πάνω από 70 πρωτότυπα, site-specific έργα σημαντικών Ελλήνων και διεθνών καλλιτεχνών, μεταξύ αυτών Magdalena Abakanowicz, Lynda Benglis, Cecilia Campos, Κώστα Βαρώτσου, Μαρίας Λοϊζίδου, Ρένας Παπασπύρου, 'Αγγελου Σκούρτη, Κώστα Ιωαννίδη, Νίκου Αλεξίου, Γιώργου Λάππα, Νίκου Κεσσανλή, Georgia Kotretsos και πολλών άλλων.

Είναι η τρίτη φορά που υλοποιείται το Βραβείο Τέχνης, παίρνοντας τη μορφή πλέον ενός σημαντικού θεσμού, ο οποίος φιλοδοξεί να ενισχύσει την καλλιτεχνική πρωτοπορία, όχι μόνο με τη δημιουργία, αλλά και την επιμέλεια ενός έργου, καθώς και την τοποθέτησή του σε μόνιμη συλλογή.

Το φετινό κάλεσμα αφορούσε προτάσεις επιτόπιων έργων μεγάλων διαστάσεων, σχεδιασμένα να αποτελούν μέρος ενός συγκεκριμένου, διαμορφωμένου περιβάλλοντος, να αφηγούνται μια εσωτερική πορεία/διαδρομή και να αποτελούν σημεία αναφοράς στο χώρο έκθεσής τους. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη θεματική της Φροντίδας/Ευδαιμονίας που αποτέλεσε και αντικείμενο έρευνας του νέου προγράμματος residency, το οποίο πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο 2022. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, οι προτάσεις που βραβεύθηκαν, ξεχώρισαν για την πρωτοτυπία τους, την καινοτομία, τη σύνδεση με τη θεματική και τη δημιουργικότητά τους.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης του Βραβείου Τέχνης 2023 απαρτίστηκε από τους/τις: Γεώργιο Γυπαράκη (εικαστικό, καθηγητή στην Αρχιτεκτονική Σχολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου), Πολίνα Κοσμαδάκη (ιστορικό Τέχνης, επιμελήτρια Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Μουσείου Μπενάκη), Σωτήριο Μπαχτσετζή (καλλιτεχνικό επιμελητή Ιδρύματος Γ&Α Μαμιδάκη, ιστορικό Τέχνης & επιμελητή), Νίκο Ναυρίδη (εικαστικό, καθηγητή Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών Αθήνας) και Αλέξανδρο Ψυχούλη (εικαστικό, καθηγητή Τμήματος Αρχιτεκτόνων Μηχανικών Παν/μίου Θεσσαλίας).

Οι αιτήσεις για το Βραβείο Τέχνης ξεκινούν κάθε φθινόπωρο μέσω ανοικτής πρόσκλησης.