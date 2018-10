Η Ντόνα Κάραν απένειμε τα Stephen Weiss Apple Award προς τιμήν του εκλιπόντος συζύγου της

Η Ντόνα Κάραν (Donna Karan) τίμησε τον εκλιπόντα σύζυγό της, Στέφαν Βάις τη βραδιά απονομής των Βραβείων Apple στη Νέα Υόρκη γιορτάζοντας τα 10 χρόνια του οράματός του πίσω από το Ίδρυμα Urban Zen.





Η θρυλική σχεδιάστρια μόδας, διοργάνωσε για τέταρτη φορά τη βραδιά απονομής των Stephen Weiss Apple Awards, στην οποία εφέτος τιμήθηκαν το μοντέλο-ηθοποιός Ιμάν, ο φωτογράφος Τζίμι Νέλσον και ο κοσμήτορας της Σχολής Σχεδίου «Parsons» - The New School for Design. Οι τρεις παρέλαβαν βραβεία για το έργο τους αντίστοιχα στη μόδα, τις τέχνες και την εκπαίδευση.





«Όταν ο σύζυγός της Ντέιβιντ (Μπόοουι) πέθανε, όλος ο κόσμος πένθησε, αλλά κανείς δεν ήξερε πώς αισθάνθηκε», είπε η Κάραν για την Ιμάν.





Το σούπερ μόντελ παραλαμβάνοντας το βραβείο αποκάλυψε τη συμβουλή που της έδωσε η Κάραν για την απώλεια του συζύγου της: "Η μόνη αλήθεια που μπορώ να σου πω είναι ότι δεν βελτιώνεται"».





«Δεν ήταν τα λόγια παρηγοριάς αυτό που ήθελα να ακούσω. Ήταν η αλήθεια. Ντόνα, συνέχισε να μας λες την αλήθεια, ό,τι κι αν αυτό συνεπάγεται», είπε η Ιμάν.





Τα βραβεία τιμούν όσους συνεισφέρουν στην αποστολή του ιδρύματος να «εμπνεύσουν την αλλαγή και την ευαισθητοποίηση, τη διαφύλαξη του πολιτισμού, ή συμβάλουν στους τομείς της φροντίδας υγείας και της εκπαίδευσης».





Οι φωτογραφίες του Νέλσον - που απεικονίζουν μέλη φυλών στη Νότια Αμερική, την Αφρική και την Ασία - παρουσιάστηκαν στην αίθουσα εκδηλώσεων του Stephan Weiss Studio. Επίσης παρουσιάστηκε το βιβλίο του φωτογράφου (Φόρος τιμής στην Ανθρωπότητα) «Homage to Humanity».





Όταν ρωτήθηκε ποια είναι η γυναίκα που θα ήθελε να ντύσει με τη σειρά Urban Zen, η Ντόνα Κάραν, σύμφωνα με το WWD απάντησε:





«Θέλω να ντύσω τη γυναίκα που θα καταφέρει να μπει στο Λευκό Οίκο και να διοικήσει αυτήν τη χώρα» είπε. «Στην ορκωμοσία, όπως έντυσα τον Πρόεδρο Κλίντον. Πώς ακούγεται αυτό;».





Ο Στέφαν Βάις, γλύπτης και ζωγράφος ήταν ο ιδρυτής μαζί με τη Ντόνα Κάραν του κορυφαίου αμερικανικού οίκου μόδας.