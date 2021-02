Η Πατρίσια Μπράιτ συνεργάζεται με τους Κλίντον για σειρά στο YouTube

Η Πατρίσια Μπράιτ, ίνδαλμα του lifestyle στο YouTube και γκουρού των υπηρεσιών χρηματοοικονομικών και καριέρας θα παρουσιάσει σειρά στο YouTube Original παραγωγοί της οποίας θα είναι οι Χίλαρι Κλίντον, Σάμ Μπράνσον και η πρόσφατη ιδρυθείσα εταιρεία από την Τσέλσι Κλίντον, HiddenLight Productions.

Στη σειρά, «If I Could Tell You Just One Thing» (Αν Μπορούσα Να Σας Πω Ένα Πράγμα), βασισμένη στο βιβλίο με τις καλύτερες πωλήσεις με τον ίδιο τίτλο, η Βρετανίδα Πατρίσια Μπράιτ συνομιλεί με γυναίκες απ΄όλο τον κόσμο που εμπνέουν και προβάλλει τις ιστορίες και τις εμπειρίες που έχουν διαμορφώσει τη ζωή τους.

Στο πρώτο επεισόδιο που προβλήθηκε το 2019 και συγκέντρωσε 13 εκατομμύρια views συμμετέχουν η Αμερικανίδα αθλήτρια της ενόργανης γυμναστικής, η ράπερ και ηθοποιός Awkwafina και η σχεδιάστρια μόδας Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ και η ηθοποιός Πριάνκα Τσόπρα έχει τον ρόλο της οικοδέσποινας στις ΗΠΑ. Τώρα το YouTube Originals μετέτρεψε το πρώτο επεισόδιο σε σειρά στο Ηνωμένο Βασίλειο, η οποία θα προβληθεί αποκλειστικά στο YouTube αργότερα εφέτος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ