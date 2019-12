Οι πέντε καλύτερες στιγμές της Μαρί Φρέντρικσον των Roxette

Η δημοφιλής τραγουδίστρια των Roxette, Μαρί Φρέντρικσον έφυγε από τη ζωή σήμερα, σε ηλικία 61 ετών.

Η Σουηδή σταρ της ποπ έδινε μάχη με τον καρκίνο από το 2002. Ήταν παντρεμένη με τον Μίκαελ Μπόλιος με τον οποίο απέκτησε δύο παιδιά.

«Με μεγάλη θλίψη ανακοινώνουμε ότι μια από τις σπουδαιότερες και πιο αγαπητές καλλιτέχνες έφυγε από τη ζωή. Η Μαρί Φρέντρικσον πέθανε το πρωί της 9ης Δεκεμβρίου έπειτα από μακρόχρονη ασθένεια», αναφέρει η ανακοίνωση της οικογένειάς της.

Η Φρέντρικσον μαζί με τον Περ Γκρέσλε, δημιούργησαν το 1986 το σουηδικό ποπ - ροκ δίδυμο των Roxette. Οι Roxette έχουν πουλήσει περισσότερους από 75 εκατομμύρια δίσκους διεθνώς και έκαναν τέσσερα νούμερο ένα σινγκλ στο «Billboard» των Η.Π.Α: «The Look», «Listen to your Heart», «It must have been Love», «Joyride».

Οι Roxette έκαναν τις μεγαλύτερες επιτυχίες τους την περίοδο 1989-1992 και μαζί με αυτό συνδύασαν την παγκόσμια περιοδεία τους η οποία ονομάστηκε «Join the Joyride» το 1991-1992, σύμφωνα με την Wikipedia. Υλοποίησαν ακόμα μία παγκόσμια τουρνέ το 1994-1995 με το όνομα «Crash!Boom!Bang!World Tour».



Παρακάτω μπορείτε να απολαύσετε πέντε από τις καλύτερες στιγμές των Roxette.

Listen to your heart

Με αυτό το τραγούδι οι Roxette μπήκαν στον χώρο της μπαλάντας και έφτασαν στην κορυφή των πωλήσεων στην Αμερική, ενώ το συγκεκριμένο κομμάτι όπως και πολλά άλλα τους έχει αποδειχθεί διαχρονικό.



The Look

Η πρώτη μεγάλη διεθνής επιτυχία του συγκροτήματος, που κατάφερε να φτάσει στο νούμερο ένα των πωλήσεων στην Αμερική, την Αυστραλία, τη Φινλανδία, τη Γερμανία και την Ελβετία, ενώ έφτασε στο νούμερο επτά στη Βρετανία. Εδώ, συγκεκριμένα, μπορούμε να το απολαύσουμε σε συναυλία των Roxette στην Ελλάδα το 2011.



Joyride

Η τεράστια επιτυχία των Roxette συνεχίστηκε στο 1991, με το ομώνυμο κομμάτι του τρίτου τους άλμπουμ, που έφτασε στην τέταρτη θέση των πωλήσεων στις ΗΠΑ ενώ, αν και δεν είναι από τα πιο γνωστά τους στη χώρα μας, ακούστηκε αρκετά εδώ αλλά και σε όλον τον κόσμο.

It must have been love

Ενδεχομένως το πιο διάσημο τραγούδι των Roxette. Ξεκίνησε ως χριστουγεννιάτικο τραγούδι στη Σουηδία το 1987, όμως διαδόθηκε παγκοσμίως όταν έπαιξε στην ταινία Pretty Woman το 1990.

Dangerous

Το τελευταίο single από τον δεύτερο δίσκο των Roxette, Look Sharp!, το Dangerous ήταν ένα από τα πολύ επιτυχημένα τους τραγούδια, ενώ το βίντεοκλιπ γυρίστηκε στα ερείπια του κάστρου Borgholm, στη Σουηδία και περιλαμβάνει στιγμιότυπα από ζωντανή ερμηνεία του συγκροτήματος.