Η περίεργη επιστροφή των μαγισσών

Σημάδι της εποχής είναι η επιστροφή των μαγισσών. Η μάγισσα επιστρέφει όχι μόνο στη μόδα αλλά και γενικά στην ποπ κουλτούρα. Μάγισσες μπορείς να δεις παντού, όπως έγραψε πριν λίγο καιρό το περιοδικό «W»: τις συναντάς στις πασαρέλες του Tom Ford, της Prada, του Rodarte, του Dior, του Maison Martin Margiela, αλλά και σε άλλους σχεδιαστές, με μαύρα φορέματα, πολλά σιφόν και μεγάλα καπέλα.



Με το ίδιο θέμα επανέρχεται η γερμανική FAZ κάνοντας μία ανάλυση για τις μάγισσες του σήμερα και πώς αυτές έχουν «κυριεύσει» τη ζωή.



Όπως σημειώνει η εφημερίδα, μάγισσες θα δεις και στους δρόμους της Νέας Υόρκης και της Ουάσιγκτον, όπου συγκεντρώνονται για να διαμαρτυρηθούν κατά του Ντόναλντ Τραμπ ή κατά του Μπρετ Κάναβο, μέλος του Ανώτατου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.



Στο Διαδίκτυο, το κίνημα των μαγισσών εμφανίζεται στο Instagram κάτω από το hashtag #witchesofinstagram, το οποίο συγκεντρώνει 2,7 εκατομμύρια καταχωρήσεις. Ακόμη και στην αγορά βιβλίων, αυτός ο τύπος γυναίκας, ο οποίος υποτίθεται ότι έχει σκοτεινές δυνάμεις, είναι το αστέρι που αναδύεται.



Δεκάδες βιβλία εμφανίστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια με θέμα τις μάγισσες, συμπεριλαμβανομένων των «Witches, Sluts, Feminists: Conjuring the Sex Positive» της Kristen J. Sollee (2017), «Craft: How to Be a Modern Witch» της Gabriela Herstik (2018) και το γαλλικό «Sorcieres: La puissance invaincue des femmes» από τη Mona Chollet (2018).



Και στη μικρή οθόνη όμως οι μάγισσες κάνουν δυναμική επανεμφάνιση με το ριμέικ της τηλεοπτικής σειράς της δεκαετίας του 1990 «Μάγισσες», αλλά και την ταινία του Netflix «The Chilling Adventures of Sabrina», όπως και με την αναγγελία του ριμέικ της ταινίας «Οι μάγισσες» με πρωταγωνίστρια την Αν Χάθαγουεϊ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ