Η πολυβραβευμένη Alison Jackson για πρώτη φορά στην Αθήνα

Για πρώτη φορά στην Αθήνα, στο φουαγέ του θεάτρου Παλλάς, η Αlison Jackson, η πολυβραβευμένη -και με BAFTA- καλλιτέχνις, παρουσιάζει την αναδρομική έκθεση «Alison Jackson in Retrospect; Seeing is Deceiving», με μοναδικά έργα φωτογραφίας και βίντεο από τις 2 έως τις 9 Δεκεμβρίου (10:00 π.µ. - 6:30 µ.µ.), σε διοργάνωση και επιμέλεια της Μαρίνας Νικολετοπούλου.

Η δουλειά της Jackson διερευνά ένα από τα σημαντικότερα θέματα του καιρού μας, όπως συνοψίζεται στη φράση: «Μπορούμε να πιστέψουμε αυτό που βλέπουμε σε έναν κόσμο διαμεσολαβημένο από οθόνες, εικόνες και διαδίκτυο;». Ταυτόχρονα, σχολιάζει τη ροπή μας στην ηδονοβλεψία, τη δύναμη και τη σαγήνη της εικόνας. Στην εμβληματική της σειρά «Νοητικές Εικόνες» («Mental Images»), η Jackson εμβαθύνει στη λατρεία των διασημοτήτων, ένα παράξενο φαινόμενο που δημιουργήθηκε από τα media, τις διαφημιστικές εταιρίες και τα ίδια τα δημόσια πρόσωπα. Εγείροντας ερωτήματα για το πώς η φωτογραφία αποτελεί ένα παραπλανητικό μέσο, η καλλιτέχνιδα υπογραμμίζει ότι «δεν μπορούμε να βασιζόμαστε στην ίδια μας την αντίληψη όσον αφορά τη φωτογραφία, δεν είναι σαφές τι είναι αληθινό και τι όχι».

Η Jackson παρουσιάζει -σε παγκόσμια πρώτη- τα έργα από τη σειρά «Καταστροφή» («Disaster Series»), σε διάλογο με μια επιλογή από προηγούμενες και νεότερες δουλειές της, απεικονίζοντας τις φοβικές φαντασιώσεις μας σε έναν κόσμο διαρκούς τρόμου, που επιδεινώνεται από τις αποτρόπαιες ειδήσεις που τα μέσα εκπέμπουν καθημερινά όλο το 24ωρο. Συγχρόνως, θα προβληθεί το director’s cut video από την ταινία που σκηνοθέτησε για τα 40 χρόνια των Duran Duran

Δημοσιεύσεις της Jackson περιλαμβάνουν τα βιβλία «Private» (2004, Penguin Books) «Confidential: What you see in this book is not 'real'» (2007, Taschen), «Stern Fotographie 70» (2012, teNeues) και «Private» (2016 published by Alison Jackson). Επίσης, η δουλειά της περιλαμβάνεται σε πολλές δημόσιες συλλογές μουσείων, όπως The Parliamentary Art Collection, London, The National Portrait Gallery, London, SF MOMA, San Francisco, The Royal College of Art, London, Musée de la Photographie, Charleroi, Brussels, The Frances Foundation, Paris, The International Centre of Photography.

Πέρα από τη φωτογραφία, η καλλιτέχνις είναι μέλος του Alumni Council for The Royal College of Art και Επίτροπος στο Chelsea Art Theatre. Επίσης δραστηριοποιείται ως μέντορας για νέους καλλιτέχνες. Το 2019 η Jackson δημιούργησε και λανσάρισε ένα διαγωνισμό φωτογραφίας με θέμα «Μια Μέρα στη Ζωή Σου» (A Day in Your Life), με στόχο να ανακαλύψει νέους ταλαντούχους φωτογράφους από μειονεκτικά περιβάλλοντα.

Ημέρες και ώρες λειτουργίας της έκθεσης (ελεύθερη είσοδος)

Πέμπτη 2 Δεκεμβρίου 10:00 π.µ. - 6:30 µ.µ.

Παρασκευή 3 Δεκεμβρίου 10:00 π.μ. - 6:30 μ.μ

Κυριακή 5 Δεκεμβρίου 10:00 π.μ. - 5:30 μ.μ.

Τρίτη 7 Δεκεμβρίου 10:00 π.μ. - 6:30 μ.μ.

Τετάρτη 8 Δεκεμβρίου 10:00 π.μ. - 5:30 μ.μ.

Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 10:00 π.μ. - 6:30 μ.μ.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ