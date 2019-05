Οι πρωταγωνιστές του «Game of Thrones» γίνονται καρικατούρες και «ροκάρουν»

Οι πρωταγωνιστές του «Game of Thrones» που διεκδικούσαν ή εξακολουθούν να διεκδικούν τον σιδερένιο θρόνο στον 8ο και τελευταίο κύκλο της δημοφιλούς σειράς φαντασίας γίνονται καρικατούρες και «ροκάρουν» σε fanmade βίντεο με την υπογραφή του εικονογράφου, δημιουργού και παραγωγού κινουμένων σχεδίων και συγγραφέα Αρίσταρχου Παπαδανιήλ.



Με το σύνθημα «GOT Rocks» οι φιγούρες των Τίριον, Τζον Σνόου, Σέρσεϊ, Νταινέρυς, Σάνσα, Άρυα κά, με εναρμονισμένη μουσική υπόκρουση το «The Rains of Castamere» σε ροκ διασκευή, όπως το μελοποίησε και το ερμηνεύει ο δημιουργός animation.



Είχε προηγηθεί το βραβευμένο μιούζικαλ σπλάτερ «The Rains of Castamere - An Animated Choreography οf Departures», στο οποίο ο εικονογράφος και δημιουργός animation διασκεύασε και ερμήνευσε τον ποιητικό λόγο του Τζορτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν σε μουσική Ραμίν Τζαγουάντι.



«Είχα κάνει τη διασκευή "The Rains of Castamere" και τώρα λίγο πριν το κλείσιμο της σειράς επανήλθα με νέα οπτικοακουστική καλλιτεχνική δημιουργία, με εικόνα και ήχο κάνοντας τον ρυθμό, πιο ροκ, όπως είναι και το τέλος του Game of Thrones, στο οποίο η ροή των γεγονότων είναι καταιγιστική» εξήγησε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο κ. Παπαδανιήλ.



Πηγή έμπνευσης για τις καρικατούρες αποτέλεσε ο τρόπος με τον οποίο απεικόνισε τον Τζιμ Μόρισον ως «The Young Lion» ο φωτογράφος Τζόελ Μπρόντσκι για το εξώφυλλο του άλμπουμ «Best of» των Doors.



«Συνδύασα την αναγνωρισμένη γλώσσα του Game of Thrones με μία άλλη γλώσσα, εκείνη της δισκογραφίας» ανέφερε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο Αρίσταρχος Παπαδανιήλ, το βίντεο του οποίου βρήκε θετική ανταπόκριση στην κοινότητα των fan της σειράς.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ