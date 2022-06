Η Σελίνα Γκόμεζ μιλάει για τη δεύτερη σεζόν του «Only Murders» και για τον γάμο της Μπρίντεϊ

Η Αμερικανίδα ηθοποιός & τραγουδίστρια Σελίνα Γκόμεζ μίλησε αποκλειστικά στο ET για τον παραμυθένιο γάμο της Mπρίντεϊ Σπίαρς με τον εκλεκτό της καρδιάς της, Σαμ Ασγκάρι.

«Ήταν μια μέρα αφιερωμένη στην αγάπη, και εύχομαι μόνο ευτυχία για εκείνη».

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν η Μαντόνα, η Πάρις και η Κάθι Χίλτον, η Ντρου Μπάριμορ, ο Έλληνας κομμωτής Δημήτρης Γιαννέτος, η Μαρία Μενούνος, αλλά και η Ντονατέλα Βερσάτσε, η οποία επιμελήθηκε τον σχεδιασμό του νυφικού της. «Ήταν μόνο οι άνθρωποι που την αγαπούν», τόνισε η Γκόμεζ.

Η ποπ σταρ έχει κυκλοφορήσει συνολικά επτά άλμπουμ, μεταξύ των οποίων τρία ως Selena Gomez & The Scene, ένα άλμπουμ με τις μεγαλύτερες επιτυχίες της και τρία ως σόλο καλλιτέχνης. Παράλληλα, έχει λάβει μέρος σε εφηβικές σειρές και ταινίες, ενώ θα πρωταγωνιστήσει για δεύτερη σεζόν στη σειρά μυστυρίου «Only Murders In The Building».

«Ήταν πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες εμπειρίες μου», δήλωσε η Γκόμεζ για τη συνεργασία με τους συμπρωταγωνιστές της στο «Only Murders», Στιβ Μάρτιν (Steve Martin) και Μάρτιν Σορτ (Martin Short). «Μου αρέσει τόσο πολύ να προσπαθώ να τους κάνω να γελάσουν».

Στη δεύτερη σεζόν το μοντέλο Κάρα Ντελεβίν (Cara Delevingne) έχει προστεθεί στο καστ της σειράς. Χαρακτήρισε τη συνεργασία με το supermodel «τόσο διασκεδαστική», λέγοντας στο ET ότι ήταν σαν να δουλεύεις με μια «παιδική φίλη».

«Την ξέρω τόσα χρόνια, ήταν ειλικρινά σαν να δουλεύω με μια παιδική φίλη, και το ευχαριστήθηκα. Είναι ξεκαρδιστική. Νομίζω ότι τα πήγε πολύ καλά και εγώ πέρασα υπέροχα».

Όταν ρωτήθηκε αν θέλει να συνεχιστεί για τρίτη σεζόν, η Γκόμεζ απαντά: «Ελπίζω. Θέλω....».

Η δεύτερη σεζόν της αταίριαστης τριάδας από ερασιτέχνες ντετέκτιβς στο νεοκλασικό κτήριο κατοικιών του Μανχάταν, από το Hulu, θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Ιουνίου.