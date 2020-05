Η Σερένα Ουίλιαμς είναι η παγκόσμια πρέσβειρα του Stuart Weitzman

Η Σερένα Ουίλιαμς είναι η νέα παγκόσμια πρέσβειρα του Stuart Weitzman. Η πρωταθλήτρια του τένις εμφανίζεται στη διαφημιστική καμπάνια του brand υποδημάτων για το 2020, η οποία προβάλλει τις γυναίκες ως πυλώνες ελπίδας και αισιοδοξίας για τις κοινότητές τους.



Στην καμπάνια η Ουίλιαμς εμφανίζεται σε ένα βάθρο να ορθώνει το ανάστημά της και να αποπνέει δυναμικότητα.

«Τώρα περισσότερο από ποτέ, είναι η στιγμή να επικεντρωθούμε στην ελπίδα και να προχωρήσουμε μπροστά. Θέλω οι γυναίκες κάθε γενιάς να εμπνέονται να προχωρούν, ένα βήμα τη φορά» δήλωσε η Ουίλιαμς, η οποία είναι επίσης μητέρα μιας κόρης δύο ετών, της Αλέξις Ολύμπια.



Η εκστρατεία αποτελεί μέρος της συνεργασίας του Weitzman με τη Vital Voices Global Partnership, μη κερδοσκοπική, μη κυβερνητική οργάνωση που συνεργάζεται με γυναίκες με ηγετικό ρόλο στους τομείς της οικονομικής ενδυνάμωσης, της συμμετοχής των γυναικών στην πολιτική και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Μαζί με την Ουίλιαμς, το brand επέλεξε δύο γυναίκες ηγέτιδες και τις οργανώσεις τους που εστιάζουν στην εμψύχωση έγχρωμων γυναικών που προσφέρθηκαν να υποστηρίξουν ευάλωτες κοινότητες εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού.



Είναι η Sage Ke'alohilani Quiamno από τη Χαβάη, συνιδρύτρια του Future for Us, πλατφόρμας αφιερωμένης στην προώθηση της απασχόλησης των έγχρωμων γυναικών και η Ashlee Wisdom, ιδρύτρια του Health in Her Hue, πλατφόρμας που συνδέει τις έγχρωμες γυναίκες με παρόχους υπηρεσιών υγείας.



Η Σερένα Ουίλιαμς φωτογραφήθηκε για την ασπρόμαυρη διαφημιστική καμπάνια από τον Ethan James Green στο Παλμ Μπιτς.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ