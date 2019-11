Η Σέριλ Στρέιντ είναι Γενναία

Η Σέριλ Στρέιντ συγκεντρώνει τα αγαπημένα της αποφθέγματα στο νέο της βιβλίο «Να Είσαι Γενναία», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις «Key Books».



Ίσως πρέπει να γνωρίσεις το σκοτάδι, πριν εκτιμήσεις το φως. Πρέπει να αγαπήσεις για να αγαπηθείς. Εσύ φτιάχνεις τη ζωή σου. Κανένας δεν θα φτιάξει τη ζωή σου για σένα.



Δεν χρειάζεται να είσαι νέα. Δεν χρειάζεται να είσαι λεπτή. Δεν χρειάζεται να είσαι «καυτή» με τον τρόπο που ορίζει κάποιος στενόμυαλος μαλάκας αυτήν τη λέξη. Πρέπει να βγάλεις όλα σου τα ρούχα και να πεις: Εδώ είμαι.



Η Σέριλ Στρέιντ (Ceryl Strayed) είναι μια συλλέκτρια αποφθεγμάτων. Το πρώτο απόφθεγμα που λάτρεψε της το έμαθε η γιαγιά της όταν ήταν οκτώ χρονών. Έλεγε: «Αγάπησε πολλούς, εμπιστέψου λίγους και πάντα να κάνεις κουπί στο δικό σου κανό» και αυτή η φράση, ακόμα και έπειτα από όλα αυτά τα χρόνια, εξακολουθεί να μιλάει στην καρδιά της. «Δέθηκε» μαζί της όσο ήταν παιδί γιατί δεν της έλεγε απλά τι θα έπρεπε να κάνει, αλλά τη βοήθησε να πιστέψει ότι μπορεί να το κάνει. Τώρα, στο βιβλίο της «Να Είσαι Γενναία» έρχεται να μοιραστεί τα καλύτερα αποφθέγματα που έχει συγκεντρώσει από τα βιβλία, τα άρθρα και τις εκπομπές της, με όλους. Επιθυμία της είναι να μας θυμίσει πως ό,τι κι αν συνέβη, θετικό ή αρνητικό, έχει βάλει ένα λιθαράκι στη μεγάλη εικόνα της ζωής μας. Και οι αποτυχίες μάς πάνε μπροστά. Και οι κακουχίες. Και όλες εκείνες οι φορές που ράγισε η καρδιά μας.

Η Στρέιντ μιλάει με την εμπειρία μιας ζωής. Η ίδια έχει βιώσει μια ζωή έντονη. Έχασε τη μητέρα της σε νεαρή ηλικία, παντρεύτηκε και χώρισε γρήγορα, ναρκωτικά και εφήμερες σχέσεις δοκίμασαν τα όρια του μυαλού, του σώματος και της καρδιάς της. Μια στιγμή, όμως, ήταν αρκετή για να τη βγάλει από το αδιέξοδο: η απόφαση της να περπατήσει μόνη 1.700 χιλιόμετρα στο Μονοπάτι του Ειρηνικού Ωκεανού. Αυτή η απόφαση την οδήγησε στη λύτρωση. Και μετά ήρθε η επιτυχία. Η περιπέτειά της έγινε βιβλίο με τίτλο «Άγρια» (Key Books), το βιβλίο απέσπασε διθυραμβικές κριτικές, έγινε παγκόσμιο best seller ξεπερνώντας το 1.000.000 αντίτυπα στην Αμερική, κυκλοφόρησε σε 32 χώρες και τελικά έγινε ταινία που προτάθηκε για δύο Όσκαρ.

Στο «Να Είσαι Γενναία», που χαρακτηρίστηκε ένα εγχειρίδιο της ψυχής, μας ωθεί να ανακαλύψουμε και εμείς τα ανεξάντλητα αποθέματα αγάπης, συμπόνιας, συγχώρεσης και αντοχής που έχουμε όλοι μέσα μας. Χαρίστε το στους φίλους σας που αναζητούν νέες ιδέες, στόχους, προκλήσεις και κυρίως έμπνευση που θα τους βοηθήσουν να πάνε τη ζωή τους παρακάτω.



Βιογραφικό



H Σέριλ Στρέιντ γεννήθηκε στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ. Είναι συγγραφέας του παγκόσμιου best seller «Άγρια» και των βιβλίων «Να Είσαι Γενναία», «Torch» και «Tiny Beautiful Things». Διηγήματα και δοκίμιά της έχουν δημοσιευθεί σε πολλά περιοδικά και εφημερίδες, μεταξύ άλλων στα New York Times Magazine, The Washington Post Magazine, Allure και Self. Τα δοκίμιά της έχουν συμπεριληφθεί στην ανθολογία του Pushcart Prize και δύο φορές στα Καλύτερα Αμερικάνικα δοκίμια. Ζει στο Πόρτλαντ του Όρεγκον.