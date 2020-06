Οι πρωταγωνιστές του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» έκαναν reunion στο Zoom

20 χρόνια συμπληρώθηκαν έπειτα από την κυκλοφορία της πρώτης ταινίας του «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών» και οι πρωταγωνιστές της συναντήθηκαν εκ νέου προκαλώντας συγκίνηση στους θαυμαστές τους.

Οι αγαπημένοι ηθοποιοί της πετυχημένης τριλογίας του Τόλκιν έδωσαν το παρών.

Ο Ελάιτζα Γουντ, ο Ορλάντο Μπλουμ, ο Ιαν ΜακΚέλεν, ο Σον Οστιν, ο Μπίλι Μπόιντ, ο Ντόμινικ Μόναχαν, ο Βίγκο Μόρτενσεν, ο Τζον Ρις-Ντέιβις, ο Σον Μπιν, η Λιβ Τάιλερ, ο Χιούγκο Γουίβινγκ, η Μιράντα Οτο, ο Καρλ Ούρμπαν, ο Πίτερ Τζάκσον και ο Άντι Σέρκις συναντήθηκαν στο τελευταίο επεισόδιο της σειράς Reunited Apart που παρουσίασε ο Τζος Γκαντ, φέρνοντας μέσω Zoom κοντά φίλους από τα παλιά, όπως τον Τομ Χανκς και την Ντάριλ Χάνα για το «Splash!», τους ηθοποιούς του «Back to the Future» και το καστ του «The Goonies».για την ενίσχυση της οργάνωσης No Kid Hungry για την καταπολέμηση της παιδικής πείνας στον πλανήτη.

Στο συνολικό reunion διάρκειας 50 λεπτών, δεν έλειψαν τα πειράγματα, οι αναδρομές αλλά και οι αποκαλύψεις των πρωταγωνιστών από τα γυρίσματα.

Η πιο συγκινητική στιγμή ήταν όταν ο Σον Όστιν άρχισε να απαγγέλει ατάκες από το σενάριο, θέλοντας να ενώσει με μια ευθεία γραμμή το θετικό μήνυμα της τριλογίας με την εποχή της πανδημίας. «Στο τέλος, είναι μόνο μια σκιά που περνάει. Ακόμη και το σκοτάδι περνάει. Μια νέα μέρα πρέπει να ξεκινήσει... Υπάρχει κάποιο καλό σε αυτόν τον κόσμο και αξίζει να αγωνιστείς γι' αυτό».

Δείτε το βίντεο: