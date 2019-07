Η Σόφι Τέρνερ και ο Τζο Τζόνας παντρεύτηκαν εκ νέου στη Νότια Γαλλία

Η Σόφι Τέρνερ, πρωταγωνίστρια του «Game of Thrones» και ο τραγουδιστής Τζο Τζόνας των Jonas Brothers, μετά τον γάμο τους τον Μάιο στο Λας Βέγκας, είπαν εκ νέου τους όρκους αιώνιας πίστης και αγάπης σε γαμήλια τελετή στη νότια Γαλλία.



Το γραφικό Chateau de Tourreau στο Sarrians, φιλοξένησε τη ρομαντική τελετή και στολίστηκε με λευκά άνθη και κεριά.



To ειδυλλιακό κτήμα με την έπαυλη μοιάζουν βγαλμένα από παραμύθι, βρίσκονται σε έκταση 8 εκταρίων στο Sarrians με εντυπωσιακούς κήπους, σιντριβάνια και αθλητικά γήπεδα.



Ο Τζο Τζόνας φορούσε μαύρο σμόκιν και μαύρο πουκάμισο και οι κουμπάροι μαύρα σμόκιν με λευκά πουκάμισα. Η Σόφι Τέρνερ φορούσε ένα άσπρο κλασσικό Louis Vuitton νυφικό με μακριά αιθέρια ουρά και λευκό βέλο.



Πριν από τη γαμήλια τελετή διοργανώθηκε δείπνο, στο οποίο το ζευγάρι εμφανίστηκε με κόκκινα σύνολα και οι καλεσμένοι με λευκή ενδυμασία.



Η Σόφι Τέρνερ και ο Τζο Τζόνας προσκάλεσαν τις οικογένειες και τους φίλους τους για να γιορτάσουν τον γάμο τους, μεταξύ άλλων, την Πριγιάνκα Τσόπρα και τον αδερφό του Τζο, Νικ Τζόνας, τον άλλο του αδελφό, Κέβιν και τη σύζυγό του, Ντάνιελ το σούπερ μόντελ Άσλεϊ Γκράχαμ και τον Τζάστιν Έρβιν, τη Μέισι Γουίλιαμς από το «Game of Thrones».



Η ηθοποιός και ο τραγουδιστής δάκρυσαν όταν διάβαζαν τους όρκους τους. Όλοι οι καλεσμένοι τους επευφημούσαν, ήταν μία συγκινητική γαμήλια τελετή, σύμφωνα με τους προσκεκλημένους.



Το ζευγάρι ταξίδεψε στο Παρίσι μία εβδομάδα πριν από τον γάμο για να εξερευνήσουν τη γαλλική πρωτεύουσα με την οικογένεια και τους φίλους του.