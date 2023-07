Η σχεδιάστρια μόδας Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ θα επιμεληθεί έκθεση στο MoMA της Νέας Υόρκης

Το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης (MoMA) της Νέας Υόρκης ανακοίνωσε ότι η σχεδιάστρια μόδας, Γκρέις Γουέιλς Μπόνερ, με έδρα το Λονδίνο, θα επιμεληθεί έκθεση που εγκαινιάζεται τον Νοέμβριο.

Η Γουέιλς Μπόνερ θα συγκεντρώσει 50 έργα τέχνης από τη συλλογή του MoMA που εξερευνούν μορφές του στυλ της κοινότητας των μαύρων, εμπειρίες, περφόρμανς και ήχους της αφρικανικής διασποράς ως μέρος τής σειράς εκθέσεων «Artist’s Choice» του Μουσείου.

Η έκθεση «Artist’s Choice: Grace Wales Bonner–Spirit Movers» θα διαρκέσει από τις 18 Νοεμβρίου 2023 έως τις 7 Απριλίου 2024 και θα παρουσιάσει έργα καλλιτεχνών απ’ όλο τον κόσμο και διαφορετικών γενεών, των Τέρι Άντκινς, Μαν Ρέι, Άγκνες Μάρτιν, Ντέιβιντ Χάμονς κ.ά.

«Είναι τεράστια τιμή να ασχολούμαι με τους καλλιτέχνες και τα έργα τής συλλογής του MoMA και θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στο Μουσείο που μου έδωσε τον χώρο να δημιουργήσω τόσο ελεύθερα» δήλωσε η σχεδιάστρια μόδας.

«Ελπίζω ότι η έκθεση και η σχετική έκδοση θα αντηχούν το πνεύμα των καλλιτεχνών και θα συνεχίσουν να δημιουργούν νέα όνειρα και νέα οράματα» προσέθεσε.

Η Γουέιλς Μπόνερ έχει κερδίσει αναγνώριση στους τομείς της επιμέλειας, της δημιουργίας ταινιών και των εκδόσεων, καθώς και της μόδας. Ιδρύτρια και καλλιτεχνική διευθύντρια του ομώνυμου brand της, ανακηρύχθηκε Σχεδιάστρια Ανδρικής Συλλογής της Χρονιάς το 2021 από το Συμβούλιο Σχεδιαστών Μόδας της Αμερικής (CFDA).

Επιμελήθηκε την πρώτη της έκθεση με τίτλο «A Time for New Dreams», το 2019 στη Γκαλερί Serpentine του Λονδίνου. Είναι επικεφαλής ερευνήτρια στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Τεχνών της Βιέννης, όπου πρόσφατα εγκαινίασε το τετραετές έργο Between Critique and Hope.

