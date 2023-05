Η Τάμτα στο Φεστιβάλ Καννών 2023 - Η selfie με τον Martin Scorsese

Η Τάμτα, που βρίσκεται στην πιο δημιουργική της φάση και εν αναμονή του νέου άλμπουμ της «Identity Crisis» που κυκλοφορεί 2 Ιουνίου, έκανε μια σύντομη διακοπή από τις υποχρεώσεις της για να παραβρεθεί στο Φεστιβάλ Καννών 2023.

Το Φεστιβάλ Καννών για άλλη μια χρονιά φιλοξένησε μερικά από τα πιο διάσημα πρόσωπα της παγκόσμιας βιομηχανίας κινηματογράφου και σίγουρα είναι το μέρος όπου το απαράμιλλο glam συναντά την 7η τέχνη.

H Τάμτα, που τελευταία φλερτάρει όλο και πιο συχνά με το Χόλιγουντ, αφού το τραγούδι της «Awake» έντυσε τους τίτλους τέλους της χολιγουντιανής ταινίας με τίτλο «Alone at Night (18 & Over)» και πρωταγωνιστές τους Άσλι Μπένσον, Γουίνι Χάρλοου, Σκάι Φερέιρα,Πάμελα Άντερσον, μας ταξιδεύει με πλούσιο φωτογραφικό και βίντεο υλικό στην πρεμιέρα της ταινίας του Μartin Scorsese “Killers or the Flower Moon” και το πάρτι της πιο πολυαναμενόμενης σειράς της σεζόν «The Idol» με πρωταγωνιστή τον The Weekend.

Η Τάμτα στο πάρτι του “The Idol” με πρωταγωνιστή τον The Weekend