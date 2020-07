Η Τέιλορ Σουίφτ αλλάζει λογότυπο στα προϊόντα του «Folklore»

Άμεση ήταν η αντίδραση της Τέιλορ Σουίφτ και της ομάδας της στις κατηγορίες που δέχτηκε ότι αντιγράφει το λογότυπο της εταιρείας «The Folklore» στο νέο άλμπουμ της.

Σε μια ανάρτηση στο Instagram η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης «The Folklore» Amira Rasool υποστήριξε ότι το λογότυπο ανήκει στο κατάστημά της, «ένα διαδικτυακό concept store που προσφέρει τις κορυφαίες σύγχρονες μάρκες σχεδιαστών της Αφρικής και της διασποράς».

«Σήμερα το πρωί, έπεσε στην αντίληψή μου ότι η μουσικός #TaylorSwift πουλάει προϊόντα για να συνοδεύσει το νέο της άλμπουμ "Folklore". Αυτήν τη στιγμή πουλάει προϊόντα με τις λέξεις "The Folklore" τυπωμένες πάνω τους. Με βάση τις ομοιότητες του σχεδιασμού, πιστεύω ότι ο σχεδιαστής των εμπορευμάτων αντέγραψε το λογότυπο της εταιρείας μου», είπε.

Η ομάδα της ποπ σταρ απάντησε άμεσα: «Μάθαμε ότι υπάρχει μία καταγγελία πως η χρήση της λέξη "the" μπροστά από το άλμπουμ "folklore" προκάλεσε σύγχυση. Δεν έχει κατασκευαστεί ή αποσταλεί κανένα προϊόν που να χρησιμοποιεί το "the" πριν από τη λέξη "folklore" του άλμπουμ. Με καλή πίστη, εκτιμούμε το αίτημά της και ενημερώσαμε αμέσως όλους όσοι έχουν παραγγείλει εμπορεύματα με τη λέξη "the" ότι θα λάβουν τώρα την παραγγελία τους με την αλλαγή του σχεδιασμού».

«Επαινώ την ομάδα της Τέιλορ για την αναγνώριση της ζημιάς που προκάλεσε η χρήση του ονόματος της εταιρείας μου. Αναγνωρίζω ότι έχει υποστηρίξει τις γυναίκες που προστατεύουν τα δημιουργικά τους δικαιώματα, οπότε ήταν καλό να βλέπεις ότι η ομάδα της βρίσκεται στην ίδια πλευρά», δήλωσε η Amira Rasool.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ