Τέιλορ Σουίφτ: «Για να αλλάξουν οι πολιτικές, πρέπει να εκλέξουμε ανθρώπους που θα πολεμήσουν τον ρατσισμό»

Η Τέιλορ Σουίφτ προτρέπει τους θαυμαστές της να αγωνιστούν για αλλαγή. Η τραγουδίστρια της ποπ με ανάρτηση στο Twitter πήρε θέση για τις επερχόμενες προεδρικές εκλογές στις ΗΠΑ, το κίνημα Black Lives Matter και εξήγησε πώς οι θαυμαστές μπορούν να βοηθήσουν να τερματιστεί η συνεχιζόμενη φυλετική αδικία.



«Η φυλετική αδικία έχει εισχωρήσει βαθιά στις τοπικές και κρατικές κυβερνήσεις και πρέπει να γίνουν αλλαγές εκεί. Για να αλλάξουν οι πολιτικές, πρέπει να εκλέξουμε ανθρώπους που θα πολεμήσουν κάθε είδους αστυνομική βία και ρατσισμό. #BlackLivesMatter» έγραψε.

Αργότερα, η Τέιλορ Σουίφτ κοινοποίησε ένα άρθρο που γράφτηκε από τον πρώην πρόεδρο των ΗΠΑ Μπάρακ Ομπάμα: «Αυτό το άρθρο που γράφτηκε από τον Μπάρακ Ομπάμα είναι ένα συναρπαστικό ανάγνωσμα για την αλλαγή πολιτικής σε πολιτειακό και τοπικό επίπεδο».

«Πρέπει να αγωνιστούμε για την επιστολική ψηφοφορία στις εκλογές του 2020. Κανείς δεν πρέπει να επιλέξει ανάμεσα στην υγεία του και στο να ακουστεί η φωνή του».

Η Τέιλορ Σουίφτ πρόσφατα άρχισε να διατυπώνει τη θέση της για πολιτικά ζητήματα. Πρώτα επιτέθηκε στη γερουσιαστή του Ρεπουμπλικανικού κόμματος στο Τενεσί, Μάρσα Μπλάκμπερν Tennessee, αποκαλώντας την «Τραμπ με περούκα» στο νέο της ντοκιμαντέρ στο Netflix «Miss Americana».



Η Σουίφτ προέτρεψε επίσης με ανάρτηση στο Instagram τους θαυμαστές της να καταψηφίσουν τη γερουσιαστή το 2018 με ανάρτηση στο Instagram.

