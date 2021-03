Η Τίνα Τέρνερ αποχαιρετά τους θαυμαστές της

Με ένα συγκινητικό ντοκιμαντέρ στο οποίο περιγράφει πώς ξεπέρασε το οδυνηρό παρελθόν της και τελικά βρήκε την ευτυχία, θέλησε να αποχαιρετήσει η Τίνα Τέρνερ τα εκατομμύρια των θαυμαστών της.

Το ντοκιμαντέρ, με τίτλο «Tina», θα κάνει πρεμιέρα στο HBO στις 27 Μαρτίου και θα κυκλοφορήσει στο Ηνωμένο Βασίλειο τον Απρίλιο.

Η ταινία έχει χαρακτηριστεί ως «ο απόλυτος ύμνος σε μία παγκόσμια σούπερ σταρ» και σκηνοθετήθηκε από τους βραβευμένους με Όσκαρ σκηνοθέτες Νταν Λίντσεϊ και Τ. Τζ. Μάρτιν.

«Από την αρχή της καριέρας της ως βασίλισσα της R&B έως τις συναυλίες της σε στάδια που κατέρριπταν ρεκόρ, τη δεκαετία του '80, η Τίνα Τέρνερ τραβά την κουρτίνα για να μας καλέσει στον ιδιωτικό της κόσμο με έναν τρόπο που δεν έχει ξαναγίνει» αναφέρεται σε περίληψη της ταινίας. Η τραγουδίστρια μιλά για πρώτη φορά για τη νεανική της ζωή, γεμάτη αγωνίες και πόνο, αλλά και το πώς βρήκε την αληθινή αγάπη και την παγκόσμια φήμη ως μεσήλικας πλέον.

Στο ντοκιμαντέρ περιλαμβάνεται και μια νέα συνέντευξη με την Τέρνερ, που πραγματοποιήθηκε στην κατοικία της, στη Ζυρίχη της Ελβετίας.

Έχοντας φτάσει πλέον στα 81, είναι αντιμέτωπη με πολλά προβλήματα υγείας, έχοντας υποστεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, καρκίνο και νεφρική ανεπάρκεια, που οδήγησε σε μεταμόσχευση το 2017.

Στο ντοκιμαντέρ λέει πως θέλει να μπει στο τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της ζωής της μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και αποκαλύπτει πως περνά μια μορφή διαταραχής μετατραυματικού στρες από την κακοποίηση που υπέστη στα χέρια του πρώτου της συζύγου, Άικ Τέρνερ.

Κοιτάζοντας το παρελθόν, η Τίνα Τέρνερ λέει: «Δεν ήταν μια καλή ζωή. Το καλό δεν εξισορρόπησε το κακό. Είχα μια καταχρηστική ζωή, δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διηγηθώ την ιστορία. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Είναι αλήθεια. Αυτό έχεις και πρέπει να το αποδεχτείς».

«Θα έπρεπε να είμαι περήφανη»

«Μερικοί άνθρωποι λένε ότι η ζωή που έζησα και οι παραστάσεις που έδωσα, η εκτίμηση που είχα από τον κόσμο, αυτά αξίζουν. Και ναι, πρέπει να είμαι περήφανη γι’ αυτά. Και είμαι. Αλλά πότε σταματάς να είσαι περήφανος; Εννοώ, πότε κάνεις τη βαθιά υπόκλιση και φεύγεις;».

Στο ντοκιμαντέρ, που θα προβληθεί τον Μάρτιο από το Sky, η Τίνα Τέρνερ φαίνεται να μιλά για πρώτη φορά με τον άνδρα που την έκανε τελικά ευτυχισμένη, τον δεύτερο σύζυγό της, Έρβιν Μπαχ. Το ζευγάρι κάνει μια αποχαιρετιστήρια περιοδεία στις ΗΠΑ για την πρεμιέρα της παράστασής της «The Tina Turner Story» και ο 65χρονος Έρβιν λέει στην κάμερα: «Μου είπε ''θα πάω στην Αμερική για να πω αντίο στους Αμερικανούς θαυμαστές μου''. Και νομίζω πως αυτό το ντοκιμαντέρ είναι αυτό ακριβώς. Ένα κλείσιμο».

Η ζωή της Τίνα Τέρνερ έχει αρχικά γίνει γνωστή μέσω της αυτοβιογραφίας της «I, Tina», το 1986 και μετέπειτα το 1993 με τη βιογραφία «What’s Love Got To Do With It?», στην οποία την υποδύθηκε η Άντζελα Μπάσετ. Ωστόσο, η Τίνα Τέρνερ, δεν είχε μιλήσει ποτέ για αυτά τα θέματα μπροστά στην κάμερα. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ήταν ψυχοφθόρο, όμως μέσω αυτού θα αποχαιρετίσει τους εκατομμύρια θαυμαστές της. Η διάσημη τραγουδίστρια μιλά για μια καριέρα που τη βρήκε να πουλά πάνω από 100.000.000 αντίτυπα δίσκους και στο αποκορύφωμα της καριέρας της να γεμίζει ολόκληρα στάδια σε όλο τον κόσμο στις συναυλίες της.

Η Τίνα Τέρνερ γεννήθηκε ως Άννα Μάε Μπούλοκ. Τα παιδικά της χρόνια ήταν φτωχά κι έτσι μάζευε βαμβάκι γύρω από το Νάτμπας στο Τενεσί.

«Η μητέρα μου δεν με αγαπούσε»

Η μητέρα της, Ζέλμα, κακοποιούνταν από τον πατέρα της, Φλόιντ Μπούλοκ, ενώ την εγκατέλειψαν και οι δύο όταν ακόμη ήταν παιδί. Ακόμη κι όταν μητέρα και κόρη ξανασυναντήθηκαν, όταν η Τίνα Τέρνερ ήταν ήδη διάσημη σούπερ σταρ, η μητέρα της ήταν ψυχρή.

«Η μαμά δεν ήταν ευγενική. Όταν έγινα διάσημη, φυσικά τότε ήταν χαρούμενη γιατί της αγόρασα ένα σπίτι. Έκανα τα πάντα για εκείνη, γιατί ήταν η μητέρα μου. Προσπαθούσα να την κάνω να έχει μια άνετη ζωή, γιατί δεν είχε άντρα, αλλά και πάλι δεν με συμπαθούσε. Δεν με ήθελε, δεν ήθελε να είναι κοντά μου, παρόλο που ήθελε την επιτυχία μου. Αλλά έκανα τα πάντα για εκείνη, σαν να με αγαπούσε» αναφέρει στο ντοκιμαντέρ.

Τα παιδικά της χρόνια γεμάτα σκληρότητα και βία ίσως μπορούν να δώσουν μια εξήγηση στο γιατί η Τίνα αρχικά φάνηκε να δέχεται τα ψυχικά και σωματικά βασανιστήρια από τον πρώτο της σύζυγο τον Άικ, το 1962. Ο γάμος έκανε την Άννα Μάε Μπούλοκ να αναγεννηθεί σε Τίνα Τέρνερ, με τους δυο τους να γίνονται διάσημοι σε όλο τον κόσμο.

Το καινούριο της όνομα ήταν τόσο σημαντικό για εκείνη, που, όταν τελικά βρήκε το κουράγιο να ξεκινήσει τη διαδικασία διαζυγίου εναντίον του Άικ το 1976, μετά από χρόνια ξυλοδαρμών και ψυχολογικών βασανιστηρίων, ήταν το μόνο που ήθελε να διατηρήσει από τη γεμάτη ένταση σχέση τους.

«Αυτή η σκηνή επανέρχεται»

Το να εγκαταλείψει τον Άικ ήταν ακόμη δυσκολότερο, επειδή είχαν έναν γιο, τον Ρόνι, και είχε υιοθετήσει τα δύο παιδιά του Άικ, τον Άικ τζούνιορ και τον Μάικλ, από προηγούμενες σχέσεις του. Εκείνη είχε ήδη έναν γιο, τον Κρεγκ, από προηγούμενη σχέση της.

Ο τωρινός σύζυγός της, Έρβιν, αναφέρει στο ντοκιμαντέρ ότι εξακολουθεί να έχει εφιάλτες από εκείνες τις ημέρες και πως πάσχει από κάτι παρόμοιο με τη μετατραυματική διαταραχή του στρες που παραλύει τα θύματα. «Βλέπει διάφορα όνειρα, δεν είναι ευχάριστα. Είναι όπως όταν οι στρατιώτες επιστρέφουν στον πόλεμο. Δεν είναι εύκολο να τα έχεις στη μνήμη σου και να προσπαθείς να τα ξεχάσεις» λέει χαρακτηριστικά.

Η Τίνα Τέρνερ προσπάθησε για πρώτη φορά να ξεφύγει από τον Άικ παίρνοντας υπερβολική δόση υπνωτικών το 1968, παραδέχεται: «Αυτή η σκηνή επανέρχεται. Το ονειρεύεσαι. Η πραγματική εικόνα είναι εκεί. Είναι σαν μια κατάρα».

Αλλά το μεγαλύτερο αντίδοτο στο τραύμα είναι η συγχώρεση και ισχυρίζεται ότι τα είχαν βρει με τον Άικ, προτού πεθάνει από τυχαία υπερβολική δόση ναρκωτικών το 2007. Όπως λέει η ίδια: «Για πολύ καιρό μισούσα τον Άικ, πρέπει να το πω αυτό. Αλλά μετά, αφού πέθανε, κατάλαβα ότι ήταν άρρωστος. Ήταν καλός μαζί μου στην αρχή. Ίσως ήταν καλό που τον γνώρισα, δεν ξέρω. Με πονάει να σκέφτομαι εκείνες τις στιγμές, αλλά μετά από κάποια φάση έρχεται η συγχώρεση».

Στην καριέρα της κέρδισε δώδεκα βραβεία Grammys και είχε γίνει η πρώτη Αφροαμερικανή καλλιτέχνις και πρώτη γυναίκα που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού «Rolling Stone». Αλλά το 1986 -στο αποκορύφωμα της φήμης της- ήταν απίστευτα μόνη.

Τα δεδομένα άλλαξαν όταν γνώρισε τον Γερμανό παραγωγό δίσκων Έρβιν, ενώ βρισκόταν στην Ευρώπη. Ήταν 46 ετών κι εκείνος 30, αλλά ήταν έρωτας με την πρώτη ματιά παρόλο που δεν παντρεύτηκαν μέχρι το 2013.

Η Τίνα Τέρνερ θυμάται: «Είχε το πιο όμορφο πρόσωπο. Όταν τον πρωτοείδα σκέφτηκα: ''Από πού ήρθε αυτός''. Ήταν τόσο όμορφος... Η καρδιά μου σκίρτησε αμέσως. Όταν κατάλαβα ότι μου άρεσε, ήρθε στην Αμερική. Ήμασταν στο Νάσβιλ όταν του είπα ''όταν θα έρθεις στο Λος Άντζελες, θέλω να μου κάνεις έρωτα''. Νόμιζα ότι μπορούσα να το πω αυτό, επειδή ήμουν ελεύθερη, δεν είχα σύντροφο και μου άρεσε πολύ. Δεν υπήρχε κάτι κακό σε όλο αυτό. Και με κοίταξε σαν να μην πίστευε αυτό που μόλις είχε ακούσει. Ήταν τόσο διαφορετικός, τόσο χαλαρός, τόσο άνετος και αυτή ήταν η αρχή της σχέσης μας».

Η Τέρνερ ολοκλήρωσε την καριέρα της, κάνοντας το τελευταίο της άλμπουμ το 1999, σε ηλικία 59 ετών. Έδωσε την τελευταία της συναυλία το 2009. Πέρυσι, σε ηλικία 80 ετών, επέστρεψε για λίγο στο στούντιο για το remix του τραγουδιού «What’s Love Got To Do With It».

Πλέον, η Τίνα Τέρνερ περνά το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου της στην Ελβετία με τον Έρβιν, όπου ζουν μόνιμα, αφού παραιτήθηκε από την αμερικανική υπηκοότητα. Όμως στη ζωή της συνέχισαν να συμβαίνουν δυσάρεστα πράγματα. Το 2018, ο γιος της Κρεγκ αυτοκτόνησε στο Λος Άντζελες και αφού έριξε τις στάχτες του στην ακτή της Καλιφόρνιας, είπε: «Η πιο θλιβερή μου στιγμή ως μητέρα. Ήταν 59 ετών όταν πέθανε, αλλά θα είναι πάντα το μωρό μου».

Η πιο πρόσφατη ασθένειά της την οδήγησε σε μεταμόσχευση νεφρού, με δότη τον σύζυγό της Έρβιν. Ήταν μια επικίνδυνη επέμβαση για ένα ζευγάρι σε αυτή την ηλικία, αλλά αναπόφευκτη, δεδομένου ότι εξακολουθούν να είναι τρελά ερωτευμένοι.

Πριν από την επέμβαση, η Τίνα Τέρνερ ήταν τόσο άρρωστη που σκέφτηκε την υποβοηθούμενη αυτοκτονία -η οποία είναι νόμιμη στην Ελβετία, όπου τώρα έχει πλήρη ιθαγένεια. «Ζούσα, αλλά δεν ζούσα. Άρχισα να σκέφτομαι τον θάνατο. Εάν τα νεφρά μου δεν άντεχαν άλλο και είχε έρθει η ώρα να πεθάνω, θα το αποδεχόμουν».

Τέλος, το ντοκιμαντέρ δίνει μια εικόνα από το όμορφο σπίτι τους στην άκρη της λίμνης της Ζυρίχης. Γεμάτο με απλά έπιπλα και ανθοσυνθέσεις. Υπάρχει ένας τοίχος γεμάτος χρυσούς δίσκους και ράφια καλυμμένα με βραβεία -μια υπενθύμιση ότι η Τίνα Τέρνερ θα είναι πάντα μία σταρ, με ή χωρίς τα φώτα της δημοσιότητας.