Η Τσέλσι Κλίντον θα παρουσιάσει το δικό της podcast

Το iHeartRadio ανακοίνωσε ότι η Τσέλσι Κλίντον, κόρη του πρώην προέδρου των ΗΠΑ, Μπιλ Κλίντον και της πρώην υπουργού Εξωτερικών Χίλαρι Κλίντον, θα ξεκινήσει το podcast «In Fact with Chelsea Clinton» στις 13 Απριλίου.

Η σειρά podcat θα εστιάζει στη δημόσια υγεία και θα διερευνά μερικές από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της εποχής μας για τον συγκεκριμένο τομέα, από το HIV/AIDS έως τη συνεχιζόμενη πανδημία της COVID-19.

Η Κλίντον θα συζητήσει με ειδικούς, ακτιβιστές για την υγεία και διάσημους προσκεκλημένους, όπως οι ηθοποιοί Τζέιν Φόντα, Νταξ Σέπαρντ, Τζόναθαν Βαν Νες καθώς και με τις δημάρχους της Ατλάντα, Κίσα Λανς Μπότομ και της Ουάσινγκτον Μιουριέλ Μπάουζερ.

«Με την περισσότερη προσοχή από ποτέ να δίνεται στη δημόσια υγεία, έχουμε την ευκαιρία να επεκτείνουμε την ευαισθητοποίηση πέρα από την COVID-19 σε άλλα πραγματικά ζητήματα εμβέλειας που μας επηρεάζουν όλους» δήλωσε η Τσέλσι Κλίντον. «Σε αυτό το podcast, ανυπομονώ να φέρω τις συζητήσεις με μερικά από τα πιο έξυπνα και πιο ενδιαφέροντα άτομα που γνωρίζω σε ένα νέο κοινό» επισήμανε.

Η Κλίντον έχει διδακτορικό στις διεθνείς σχέσεις, μεταπτυχιακό στη δημόσια υγεία και διδάσκει στη Σχολή Δημόσιας Υγείας του Πανεπιστημίου Κολούμπια.

Οι γονείς της Τσέλσι Κλίντον παρουσιάζουν επίσης podcast στο iHeartRadio. Ο Μπιλ Κλίντον είναι παρουσιαστής του «Why Am I Telling You This? with Bill Clinton» και η Χίλαρι Κλίντον το «You And Me Both with Hillary Clinton».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ