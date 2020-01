Η Τζένιφερ Λόπεζ ενέπνευσε τη Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ δημιουργό της σειράς «Fleabag»

Η ηθοποιός, σεναριογράφος Φίμπι Γουόλερ – Μπριτζ αποκάλυψε ότι για έναν ρόλο στην τηλεοπτική σειρά «Fleabag» μία από τις πηγές έμπνευσής της ήταν η Τζένιφερ Λόπεζ.



Παραλαμβάνοντας το βραβείο Καλύτερης Κωμικής Σειράς στην τελετή απονομής των Critics’ Choice Awards 2020, η ηθοποιός, η οποία υπογράφει το σενάριο και τη σκηνοθεσία και πρωταγωνιστεί στη σειρά έπλεξε το εγκώμιο της Τζένιφερ Λόπεζ.



«Δεν έχει ιδέα πώς μπορεί να εμπνεύσει τυχαία ανθρώπους απλά κάνοντας τη δουλειά της και κάποιος ενέπνευσε αυτήν τη σειρά με τρόπο, τον οποίο δεν γνωρίζει, αυτή είναι η Jlo» τόνισε.



«Δεν γνωρίζω πού βρίσκεται, αλλά αποφάσισα ότι το αγαπημένο τραγούδι του ιερέα είναι το ‘Jenny from the Block’ και αυτό αποκάλυψε έναν ολόκληρο χαρακτήρα για μένα. Οπότε δεν γνωρίζω πού βρίσκεται εκείνη, αλλά είναι πραγματικά αυθεντική, σε ευχαριστώ Jlo» πρόσθεσε.



Ήταν η δεύτερη νίκη της Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ, η οποία κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερης Ηθοποιού σε Κωμική Σειρά.



Το «Fleabag» του Amazon and BBC και η δημιουργός του κυριάρχησαν και στην τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών κερδίζοντας στις κατηγορίες Καλύτερης Τηλεοπτικής Σειράς/Κωμωδίας ή Μιούζικαλ και Καλύτερης Ηθοποιού σε Τηλεοπτική Σειρά Κωμωδία ή Μιούζικαλ.



Η Τζένιφερ Λόπεζ ήταν παρούσα στην τελετή απονομής των Critic’s Choice Awards αλλά δεν έγινε γνωστό αν άκουσε την ομιλία της Φίμπι Γουόλερ Μπριτζ.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ