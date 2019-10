Η Τζέσικα Λανγκ εξερευνά πρόσωπα και τοπία στο βιβλίο της «Highway 61»

Ο Αυτοκινητόδρομος 61 - έμεινε στην ιστορία από τον Μπομπ Ντίλαν και το άλμπουμ του Highway 61 Revisited - ξεκινά στα καναδικά σύνορα, διέρχεται από οκτώ αμερικανικές πολιτείες και καταλήγει στη Νέα Ορλεάνη. Η ηθοποιός Τζέσικα Λανγκ μεγάλωσε στη Μινεσότα, κάποτε έζησε στη Λουιζιάνα και ταξίδεψε αμέτρητες φορές μέσω του 1.400 μιλίων Highway 61.



Άρχισε να ενδιαφέρεται για τη φωτογραφική τέχνη, όταν παρακολούθησε μαθήματα στο κολέγιο και τώρα επανέρχεται εκ νέου στο τοπίο της διαδρομής, καθώς και στους ανθρώπους που ζουν σε αυτή.





Το φωτογραφικό λεύκωμα της βραβευμένης δύο φορές με Όσκαρ, ηθοποιού του Χόλιγουντ, Τζέσιγκα Λανγκ με τίτλο «Highway 61» που κυκλοφόρησε από τον εκδοτικό οίκο PowerHouse αποτελεί ένα προσωπικό της ταξίδι στην πιο ιστορική διαδρομή της Αμερικής.



«Αυτές οι φωτογραφίες είναι ένα χρονικό του τι παραμένει και τι έχει εξαφανιστεί. Έχει μεγάλη μνήμη, Highway 61» έγραψε η Τζέσικα Λανγκ στο σημείωμά της.



Οι 84 ασπρόμαυρες φωτογραφίες του βιβλίου τεκμηριώνουν όλη τη ζωή κατά μήκος του Αυτοκινητόδρομου 61, ο οποίος αρχικά είναι αυτοκινητόδρομος πολιτείας και στη συνέχεια στο μεγαλύτερο μέρος της διαδρομής του διαπολιτειακός αυτοκινητόδρομος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής - από τα καναδικά σύνορα μέχρι τη Νέα Ορλεάνη, μια πόλη στην οποία η ηθοποιός έζησε για κάποιο χρονικό διάστημα. Γεννήθηκε στην πόλη Κλόκετ της Μινεσότα και ο Highway 61 ήταν μια κεντρική οδική αρτηρία για την οικογένειά της, αλλά στο βιβλίο καταγράφει επίσης τις αλλαγές που είδε.



«Είναι η ιστορία της κοινής μας εθνικής κληρονομιάς όπως την είδε μία από τις πιο ταλαντούχες καλλιτέχνες της γενιάς της » αναφέρεται σε δελτίο Τύπου της Powerhouse Books.



Στη συλλογή περιλαμβάνονται εικόνες ενός παλιομοδίτικου μοτέλ, ενός παιδιού έξω από ένα κατάστημα με παγωτά, ενός ζευγαριού, μιας επαρχιακής έκθεσης και ενός γηπέδου.



Σε δήλωσή της η Τζέσικα Λανγκ τονίζει ότι «μεγάλα τμήματα του Αυτοκινητόδρομου 61 είναι κενά, εγκαταλελειμμένα, σαν να πενθούν για όσα εξαφανίστηκαν - οι πατρίδες, οι γειτονιές, τα οικογενειακά αγροκτήματα, τα εργοστάσια».



Το «Highway 61» είναι το καινούριο βιβλίο της ηθοποιού που κυκλοφόρησε την 1η Οκτωβρίου. Το 2008 εκδόθηκε σε έναν τόμο η πρώτη συλλογή της με 50 φωτογραφίες και ακολούθησε το 2010 το «In Mexico» και το 2013 μία παιδική συλλογή με τίτλο «It's About a Little Bird».



Τα φωτογραφικά έργα της - ασπρόμαυρες μελέτες ανθρώπων και τοπίων έχουν παρουσιαστεί στο The George Eastman House, στο Πολυμεσικό Μουσείο Τέχνης της Μόσχας και στο Φεστιβάλ για την Τέχνη της Κινηματογραφίας- Camerimage στην Πολωνία.