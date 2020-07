Οι βραχείες λίστες των 7ων Βραβείων Βιβλίου Public

Με 180.168 ψήφους ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση ψηφοφορίας των εφετινών Βραβείων Βιβλίου Public. Οι αναγνώστες επέλεξαν ανάμεσα σε 2.350 βιβλία, 1.700 συγγραφείς, 145 εκδότες και διαμόρφωσαν τις «βραχείες λίστες» των υποψηφίων για τα μεγάλα βραβεία.



Από την Τετάρτη 22 Ιουλίου 2020 ξεκίνησε το δεύτερο και τελικό στάδιο της ψηφοφορίας, που θα αναδείξει τους μεγάλους εφετινούς νικητές. Η πλατφόρμα www.publicbookawards.gr υποδέχεται το βιβλιοφιλικό κοινό, που θα επιλέξει ανάμεσα στα δέκα δημοφιλέστερα της κάθε κατηγορίας. Παράλληλα, σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία ανάδειξης των νικητών για τα 3 ειδικά βραβεία για τα οποία ψηφίζουν κριτικές επιτροπές, με μέλη έγκριτους επαγγελματίες.

Οι επικρατέστεροι υποψήφιοι στις 10 κατηγορίες για τις οποίες ψηφίζει το κοινό μέχρι και τις 26 Ιουλίου 2020 είναι οι παρακάτω:



Ελληνικό μυθιστόρημα



-1983, Χριστόφορος Κάσδαγλης, Εκδόσεις Καστανιώτη

- Είμαι όσα έχω ξεχάσει, Ηλίας Μαγκλίνης, Εκδόσεις Μεταίχμιο

- Η σκιά του κυβερνήτη, Άρης Σφακιανάκης, Εκδόσεις Κέδρος

- Μια νύχτα ακόμη, Κώστας Κρομμύδας, Εκδόσεις Διόπτρα

- Ο δικαστής, Θανάσης Διαμαντόπουλος, Εκδόσεις Μεταίχμιο

- Οδός οφθαλμιατρείου, Ευάγγελος Αυδίκος, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

- Οι ρετσίνες του βασιλιά, Ισίδωρος Ζουργός, Εκδόσεις Πατάκη

- Τα τάπερ της Αλίκης, Έλενα Ακρίτα, Εκδόσεις Διόπτρα

- Ταξίδι στη Βενετία, Λένα Μαντά, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Το τραγούδι του πατέρα, Θεόδωρος Γρηγοριάδης, Εκδόσεις Πατάκη



Μεταφρασμένο μυθιστόρημα



- Άγρια φύση, Jane Harper, Εκδόσεις Μεταίχμιο

- Εκεί που τραγουδάνε οι καραβίδες, Delia Owens, Εκδόσεις Δώμα

- Η θέση 7Α, Sebastian Fitzek, Εκδόσεις Διόπτρα

- Η σιωπηλή ασθενής, Alex Michaelides, Εκδόσεις Διόπτρα

- Μαχαίρι, Jo Nesbo, Εκδόσεις Μεταίχμιο

- Ο γαλατάς, Anna Burns, Εκδόσεις Gutenberg

- Ο εκατοντάχρονος που ανέβηκε στο αερόστατο και εξαφανίστηκε, Jonas Jonasson, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Οι θεές της Ζίτκοβα, Kateřina Tučková, Εκδόσεις Ίκαρος

- Το βιβλίο των μικρών θαυμάτων, Juan-Jacinto Muñoz – Rengel, Εκδόσεις Opera

- Το ινστιτούτο, Stephen King, Εκδόσεις Κλειδάριθμος



Ελληνικό Διήγημα



- Αίροτες ερετικοί… και άλλες ιστορίες, Χρήστος Αργυρού, Εκδόσεις Γκοβόστη

- Αυτά και οι μετακομίσεις, Δημήτρης Φύσσας, Βιβλιοπωλείον της Εστίας

- Αυτί [2009-2019], Χριστίνα Καράμπελα, Εκδόσεις Ιωλκός

- Εκείνοι που επιστρέφουν, Αγνή Σιούλα, Εκδόσεις Λυκόφως

- Λος Άντζελες οδηγώντας στη Νότια Καλιφόρνια, Σώτη Τριανταφύλλου, Εκδόσεις Μελάνι

- Μαύρο νερό, Μιχάλης Μακρόπουλος, Εκδόσεις Κίχλη

- Ο μεγάλος μαθητής και ο μικρός δάσκαλος, Γιάννης Αγγελάκας, Εκδόσεις Καστανιώτη

- Όταν φυσάει, Αγγελίνα Κλαυδιανού, Εκδόσεις Στερέωμα

- Παραθερισταί με ελαφρά αισθήματα, Θέμης Πάνου, Εκδόσεις Άγρα

- Το παιδί, Γιάννης Παλαβός, Εκδόσεις Νεφέλη



Ελληνικό non-Fiction (δοκίμιο, έρευνα, βιογραφία, μαρτυρία αλλά και βιβλίο πολιτικής, οικονομίας & ψυχολογίας)



- What the fact!?, Mikeius, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

- Από το αλέτρι στο smartphone, Κωνσταντίνος Πουλής, Εκδόσεις Μελάνι

- Από τα ψηλαλώνια στο φεγγάρι, Διονύσης Π. Σιμόπουλος, Εκδόσεις Μεταίχμιο

- Για το "νόημα" της πολιτικής, Χρήστος Γιανναράς, Εκδόσεις Ίκαρος

- Ζακέτα να πάρεις!, π. Ανδρέας Κονάνος, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Ζευγάρια που έγραψαν την ιστορία της Ελλάδας, Λένα Διβάνη, Εκδόσεις Πατάκη

- Η τελευταία μπλόφα: Το παρασκήνιο του 2015, οι συγκρούσεις, το Plan B, Ελένη Βαρβιτσιώτη, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

- Κάπταιν, Στέφανος Ξενάκης, Εκδόσεις Key Books

- Όταν γεννιέσαι τρεις φορές, Δημήτρης Στρατούλης, Εκδόσεις Τόπος

- Τελευταίος Ήρωας του Θρυλικού Αντιτορπιλικού "Αδρίας" L-67 Γιώργος Τασσάς, Κωνσταντίνος Τασσάς, Εκδόσεις Gutenberg



Eλληνική σύγχρονη ποίηση (υπήρξε ισοβαθμία δύο βιβλίων)



- Άδηλον τραύμα, Ελένη Λιντζαροπούλου, Εκδόσεις Αρμός

- Αυτός, ο κάτω ουρανός, Γιάννης Αντιόχου, Εκδόσεις Ίκαρος

- Η γλώσσα τους, Ορφέας Απέργης, Εκδόσεις Νεφέλη

- Η τριγωνομετρία των παθών, Πάνος Νιαβής, Εκδόσεις Μελάνι

- Μηλιά μου αμίλητη, Παντελής Μπουκάλας, Εκδόσεις Άγρα

- Ποτέ πια εμείς, Διονύσης Μαρίνος, Εκδόσεις Μελάνι

- Το διπλό δίγαμμα, Ευριπίδης Γαραντούδης, Εκδόσεις Κίχλη

- Τοπικοί τροπικοί, Μάριος Χατζηπροκοπίου, Εκδόσεις Αντίποδες

- Χίμαιρα, Φοίβη Γιαννίση, Εκδόσεις Καστανιώτη

- Ψυχή στα δόντια, Δημήτρης Χουλιαράκης, Εκδόσεις Το Ροδακιό

- Ώρες, Ελένη Παπανδρέου, Εκδόσεις Ιωλκός



Ελληνική παιδική λογοτεχνία



- Αμαλία, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Εκδόσεις Ίκαρος

- Αχ! Φαντάσματα…, Σοφιάννα Θεοφάνους, Εκδόσεις Μικρή Σελήνη

- Ένα παιδί από το πουθενά, Άλκη Ζέη, Εκδόσεις Μεταίχμιο

- Η τσαγιέρα που ανθίζει, Τασούλα Επτακοίλη, Εκδόσεις Καστανιώτη

- Ο γενναίος ιππότης και η χαμογελαστή βασίλισσα, Μάκης Τσίτας, Εκδόσεις Καλέντη

- Ο μικρός Κοπέρνικος και ο πύργος με τα μυστικά, Άγγελος Αγγέλου, Εκδόσεις Παπαδόπουλος

- Πες το μόνο στη μαμά, Αργυρώ Μουντάκη, Εκδόσεις Διάπλαση

- Στον βυθό κάνει… φαγούρα, Αυγή Βαγιά, Εκδόσεις Διόπτρα

- Το πουλόβερ, Δημήτρης Μπασλάμ, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

- Χαριστική βιβλιοθήκη, Αντώνης Παπαθεοδούλου, Εκδόσεις Πατάκη



Ελληνική εφηβική λογοτεχνία



- Αστερίνη: Κοσμοδίνες και χρονοδρόμια, Βάνα Πράνταλου, Εκδόσεις Πηγή

- Εκείνο το ταξίδι, Ανδρονίκη Δακορού, Εκδόσεις Μιχάλη Σιδέρη

- Η ξένη στον Ρήνο, Έλενα Αρτζανίδου, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Ήλιος με μουστάκια, Μελίνα Σιδηροπούλου, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο

- Κανελόνια μετά φόνου, Εύα Κασιάρου, Εκδόσεις Κόκκινη Κλωστή Δεμένη

- Μη με αφήνεις στο seen, Κέλλυ Αλχανάτη-Παπούλη, Εκδόσεις Μίνωας

- Ο Φελόσιο και οι σκιές, Μάγια Δεληβοριά, Εκδόσεις Καλέντη

- Το κουδούνι του τρόμου, Ευγένιος Τριβιζάς, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα

- Το λουζεράκι, Ελένη Τασοπούλου, Εκδόσεις Καστανιώτη

- Το τρανζιστοράκι, Γιώργος Γρηγοράκης , Εκδόσεις Πατάκη



Ευ Ζην (ελληνικά βιβλία Μαγειρικής, Αυτοβελτίωσης, Χόμπι-Ελεύθερου Χρόνου)



- #Footballtalk, Χρήστος Σωτηρακόπουλος, Εκδόσεις Τόπος

- 12 month journey in Greece, Μαρκέλλα Φέσσα Σαράιχα, Εκδόσεις Υδροπλάνο

- Mindfullness βρες τον εαυτό σου, βρες την ευτυχία σου, Λίζα Βάρβογλη Εκδόσεις Mamaya

- Street food, Άκης Πετρετζίκης, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Απλά και διαφορετικά, Γιώργος Ευγενειάδης, Εκδόσεις Πεδίο

- Διαλειμματική νηστεία & αποφυγή νόσων, Δημήτρης Κουρέτας, Εκδόσεις Αρμός

- Μαγειρεύω Εποχές, Γωγώ Παπαδιονυσίου (Mamatsita), Εκδόσεις Μεταίχμιο,

- Μια στιγμή, Μαρίνα Γιώτη, Εκδόσεις Διόπτρα

- Τα τσίπουρα στον Βόλο, Αλέξανδρος Ψυχούλης, Εκδόσεις Νήσος

- Ψυχο-Λογικά μυστικά που μακάρι να γνώριζα νωρίτερα, Δημήτρης Φλαμούρης, Εκδόσεις iWrite

Κατηγορία "Έκπληξη" - (Αξέχαστος/η Ήρωας/Ηρωίδα)

- Άγγελοι από στάχτη, Πασχαλία Τραυλού, Εκδόσεις Διόπτρα

- Ανάρμοστον εστί, Ειρήνη Βαρδάκη, Εκδόσεις Bell

- Η αγαπημένη των Θεών, Ρένα Ρώσση-Ζαΐρη, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Η αδελφή μου, Σαρίτα Χαΐμ, Εκδόσεις Μίνωας

- Κοαλέμος κινούμενη άμμος, Στέλιος Ανατολίτης, Εκδόσεις Χρονικό

- Μια φορά κι ένα μπορώ, Ρενέ Στυλιαρά, Queens Publications

- Οι φύλακες της λίμνης, Βασιλική Διαμαντή, Εκδόσεις Ωκεανός

- Πικρό γάλα, Μένιος Σακελλαρόπουλος, Εκδόσεις Ψυχογιός

- Το κορίτσι του Αλεσάντρο, Τίτσα Πιπίνου, Εκδόσεις Κλειδάριθμος

- Το μυστικό του Λεονάρντο, Αύγουστος Κορτώ, Εκδόσεις Πατάκη



Ανεξάρτητο Βιβλιοπωλείο της χρονιάς



- Little Book Χαλάνδρι

- Pickabook, Πετρούπολη

- Βιβλιοτρόπιο, Αγρίνιο

- Γνώση, Ιλίσια

- Δύο, Ξάνθη

- Έκφραση, Κως

- Πένα, Βόλος

- Σκάλα Παιδικό Παραμύθι, Λάρισα



Εκτός από τα βραβεία του κοινού, υπάρχουν και 3 ειδικά βραβεία για τα οποία θα ψηφίσουν κριτικές επιτροπές, με μέλη έγκριτους επαγγελματίες από τον χώρο του βιβλίου:



Εκδοτικό Αποτύπωμα: Όπως κάθε χρόνο στην κατηγορία θα συμπεριληφθούν όλοι οι ελληνικοί εκδοτικοί οίκοι που θα συμμετέχουν στα βραβεία βιβλίου Public 2020 και συνεχίζουν την εκδοτική τους δραστηριότητα έως και σήμερα. Η κριτική επιτροπή καλείται να αναδείξει τους εκδοτικούς οίκους που ξεχώρισαν για την ποιότητα και τη συνέπεια του έργου τους τη χρονιά που πέρασε.



2. Τιμώμενη λογοτεχνία: Ισπανόφωνη Στη συγκεκριμένη κατηγορία συμμετέχουν αποκλειστικά τίτλοι από ισπανόφωνους και Ιβηροαμερικανούς συγγραφείς, που έχουν μεταφραστεί στην ελληνική γλώσσα και να έχουν κυκλοφορήσει το 2019.



3. Βραβεία Βιβλιοπωλείων Public: Για τα συγκεκριμένα Βραβεία ψηφίζουν οι πωλητές βιβλίου των καταστημάτων Public και θα συμπεριληφθούν όλα τα βιβλία που κατατίθενται στις αντίστοιχες κατηγορίες κοινού:



• Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public Ελληνικό Μυθιστόρημα



• Βραβείο Βιβλιοπωλείων Public Ελληνικό Παιδικό βιβλίο



Η ανακοίνωση των εφετινών νικητών θα πραγματοποιηθεί στις 29 Ιουλίου στο www.publicbookawards.gr!