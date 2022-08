Ηθοποιός αποσύρεται μετά από 70 χρόνια ραδιοφωνικής σαπουνόπερας

H Αγγλίδα ηθοποιός Τζουν Ρόζαλιντ Σπένσερ (June Spencer), γνωστή για τον ρόλο της Πέγκυ Γούλεϊστη στη ραδιοφωνική σαπουνόπερα του ΒΒC Radio 4 «The Archers», αποσύρεται μετά από περισσότερα από 70 χρόνια στον συγκεκριμένο ρόλο, σε ηλικία 103 χρόνων.

Ξεκίνησε το 1950 (πιλοτικά) μέχρι το 1954 και από το 1961 έως το 2022. Είναι η δεύτερη μακροβιότερη ηθοποιός σε σαπουνόπερα παγκοσμίως σε οποιοδήποτε μέσο.

Η τελευταία της εμφάνιση έγινε πριν από λίγες ημέρες όταν συζητούσε για μια παραγγελία ενός βιτρό με τα δύο δισέγγονά της.

Σε δήλωσή της, η Σπένσερ δήλωσε ότι ήταν «καιρός» να αποσυρθεί. Φέρεται να ηχογράφησε τα τελευταία νέα επεισόδια από ένα ειδικό στούντιο στο σπίτι της στο Σάρρεϋ.

«Το 1950 βοήθησα να φυτέψω ένα βελανίδι. Πήρε ρίζες και τον Ιανουάριο του 1951 φυτεύτηκε και ονομάστηκε "The Archers"», είπε η Σπένσερ. «Με τα χρόνια ευδοκίμησε και έγινε ένα υπέροχο μεγάλο δέντρο με πολλά κλαδιά. Αλλά τώρα το παλιό κλαδί, γνωστό ως Πέγκυ, έχει γίνει αδύναμο και ανασφαλές, οπότε αποφάσισα ότι ήταν καιρός να το "ξεριζώσω" και το έκοψα».

Μεταξύ των πολλών θαυμαστών της ηθοποιού είναι και η Δούκισσα της Κορνουάλης, η οποία πέρυσι την προσκάλεσε μαζί με τους συμπρωταγωνιστές της στο Clarence House με αφορμή την 70ή επέτειο της σειράς. Την χαρακτήρισε ως «πραγματικό εθνικό θησαυρό».

Η Σπένσερ έχει τιμηθεί με το αστέρι του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας, ενώ τον Ιούνιο του 2010 της απονεμήθηκε το βραβείο «Freedom of the City of London».