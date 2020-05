Εικονική ξενάγηση στην αίθουσα Τουταγχαμών: Δείτε τα αντικείμενα του χρυσού βασιλιά

Την ευκαιρία για διαδικτυακή εικονική ξενάγηση στην αίθουσα του Τουταγχαμών στο Αιγυπτιακό Μουσείο στο Ταχρίρ, έδωσε το υπουργείο Τουρισμού και Αρχαιοτήτων της Αιγύπτου.

Μεταξύ των σημαντικότερων αντικειμένων του Τουταγχαμών που εκτίθενται είναι:

-Η Χρυσή Μάσκα

-Το μύχιο φέρετρο, φτιαγμένο από ατόφιο χρυσό

-Το μεσαίο φέρετρο

-Τα χρυσά φέρετρα για τα εσωτερικά του όργανα

Μπείτε στην αίθουσα και περιηγηθείτε στο χώρο πατώντας ΕΔΩ

Στις 4 Νοεμβρίου 1922, ο Βρετανός αρχαιολόγος Χάουαρντ Κάρτερ έκανε την πιο θεαματική ανακάλυψη στην ιστορία της αρχαιολογίας: τον τάφο του βασιλιά Τουταγχαμών. Η ανασκαφή διάρκειας σχεδόν δέκα ετών, αποκάλυψε τέσσερις μικρούς θαλαμίσκους κρυμένους κάτω από την άμμο της Κοιλάδας των Βασιλέων και έφερε στο φως πάνω από 5,000 απίστευτα αντικείμενα, που αποτελούν τις αποδείξεις για τη ζωή και τον θάνατο του βασιλιά.

Πιθανότατα ο γιος του "αιρετικού" βασιλιά Ακενατόν, ο Τουταγχαμών (1332 ως το 1323 π.Χ.) ανέβηκε στο θρόνο περίπου στην ηλικία των εννέα ετών, μετά τη μεγάλη θρησκευτική αναταραχή της Αμάρνας. Νωρίς στη βασιλεία του, ο χρυσός Φαραώ αποκατέστησε τον πλούτο και τη δύναμη στον μεγάλο θεό Amun-Re.

Πέθανε σε ηλικία 18 ετών. Τα αίτια του θανάτου του δεν είναι ξεκάθαρα. Μία κρανιοεγκεφαλική κάκωση, που εντοπίστηκε κατά την εξέταση της μούμιας με Ακτίνες Χ, μαρτυρά ότι ο θάνατός του ήταν βίαιος, αλλά κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα αν επρόκειτο για δολοφονική επίθεση ή ατύχημα ή ακόμα και αρρώστια.

Η ανακάλυψη του τάφου έλαβε σημαντική κάλυψη και ανανέωσε το ενδιαφέρον για την Αρχαία Αίγυπτο και αποτέλεσε μείζον θέμα της επικαιρότητας του 1922, καθώς πολλές εφημερίδες ασχολήθηκαν με την ανακάλυψη. Κάτι τέτοιο όμως λειτούργησε και αρνητικά, αφού ενισχύθηκε η φήμη της λεγόμενης "κατάρας του Τουταγχαμών".

Στον τάφο του βρέθηκαν επίσης δύο μωρά (κορίτσια), το ένα πέθανε στη γέννα ενώ το άλλο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Κληρονομική ασθένεια

Οι επιστήμονες του ιταλικού ινστιτούτου «Institute for Mummies and the Iceman» στο Μπολτσάνο της Ιταλίας δηλώνουν ότι ο πρόωρος θάνατος του νεαρού Αιγυπτίου αυτοκράτορος στα μέσα της εφηβείας του, προέρχεται πιθανότατα από κληρονομική ασθένεια. Ο Hutan Ashrafian, λέκτορας χειρουργικής στο Imperial College του Λονδίνου, τόνισε ως σημαντικό ότι πολλά μέλη της οικογενείας του Τουταγχαμών υπέφεραν από ασθένειες που οφείλονται σε ορμονικές ανισορροπίες και υποστήριξε ότι, ενώ οι πρόγονοι του Τουταγχαμών φαίνεται πως έζησαν μέχρι την ώριμη ηλικία, οι άμεσοι απόγονοί του, πέθαναν νωρίς.

Ο Τουταγχαμών είχε γυναικείους γοφούς, πεταχτά δόντια και θα πρέπει να περιπατούσε στηριζόμενος σε βακτηρία ενώ σύμφωνα με την «εικονική αυτοψία» που τού έγινε, στα δάκτυλα των ποδιών του φάνηκε απόκλιση και έτσι κούτσαινε. Ένα ακόμη στοιχείο του ότι ο Τουταγχαμών είχε προβλήματα κινητικότητας είναι άλλωστε και οι 130 βακτηρίες που ευρέθηκαν θαμμένες στον τάφο του.

Με πληροφορίες: wikipedia