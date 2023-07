Ηλιούπολη: Το καλοκαιρινό πρόγραμμα των εκδηλώσεων στο Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής»

Ο Δήμος Ηλιούπολης και ο Πολιτιστικός-Αθλητικός Οργανισμός του Δήμου-Γρηγόρης Γρηγορίου παρουσιάζουν, και το φετινό καλοκαίρι, το Πρόγραμμα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων, που θα πραγματοποιηθεί στο ανοιχτό Δημοτικό Θέατρο «Δημήτρης Κιντής», από τις αρχές Ιουνίου έως τις αρχές Αυγούστου 2023.

Ο Πολιτισμός αποτελεί θεμέλιο λίθο της εξέλιξης και της ανάπτυξης του ανθρώπου και έτσι δημιουργήθηκε και φέτος, σε συνεργασία με αξιόλογη εταιρεία θεατρικών παραγωγών, ένα πρόγραμμα εκδηλώσεων, για υψηλού επιπέδου ψυχαγωγία, επιμόρφωση και χαλάρωση.

Συγκεκριμένα, φέτος φιλοξενούνται στο Θέατρο μας πλήθος εκδηλώσεων, για μικρούς και μεγάλους, όπως θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες, κουκλοθέατρο, θέατρο σκιών & stand up comedy.

ΠΈΜΠΤΗ 06.07 & ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 07.07 -“ΟΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΧΩΡΙΣΕΙ ΝΑ ΣΗΚΩΣΕΙ ΤΟ ΧΕΡΙ ΤΟΥ” (21:30) Κείμενο – Σκηνοθεσία: Γιώργος Καπουτζίδης Παίζουν: Κ. Μπαλανίκα, Η. Πεκτέση, Μ., Κατσαφάδου, Α. Σαββάκη, Γ. Ξούλος, Μ., Δερβιτσιώτης, Ε. Γεωργόπουλος, Α. Ψαρρός Τιμές εισιτηρίων: €20 γενική είσοδος, €17 μειωμένο

ΣΑΒΒΑΤΟ 08.07 – “ΛΑΧΑΝΑ ΚΑΙ ΧΑΧΑΝΑ, Ο ΚΑΛΟΣ ΜΟΥ ΕΑΥΤΟΣ” Κείμενο – Μουσική: Τάσος Ιωαννίδης Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος, Τριπόδης – Τάσος Ιωαννίδης Παίζουν: Ε. Ψυχράμη, Λ. Σγουράκη, Γ. Τσότσος, Χ. Μπίτου, Γ. Κατσανέας, Δ. Μπαμπανιώτης Τιμές εισιτηρίων: €12 γενική είσοδος, €10 προπώληση, €8 ανέργων, πολυτέκνων, group άνω των 20 ατόμων

ΚΥΡΙΑKH 09.07 – “ΜΗΔΕΙΑ” του Ευριπίδη Μετάφραση: Μίνως Βολανάκης Σκηνοθεσία: Λέα Μαλένη Μουσική: Θέμης Καραμουρατίδης Παίζουν: Μ. Κίτσου, Φ. Μουρατίδης, Ε. Καστάνη, Θ. Κατσαφάδος, Β. Αλεξανδρής, Λ. Μαλκότσης, Α. Φάις Χορός: Α. Αβδελοπούλου, Σ. Ράπτη, Ε. Χατζηαυξέντη, Μ. Παππά-Αργυροπούλου, Γ. Παπαϊωάννου, Μ. Καστρινάκη-Μεϊτάνη Τιμές εισιτηρίων: €23 κανονικό, €18 μειωμένο (φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑμεΑ, πολυτέκνων)

ΔΕΥΤΈΡΑ 10.07 – “Ο ΦΙΛΟΣ ΜΟΥ Ο ΝΤΟΣΤΟΓΙΕΦΣΚΙ”, της Δήμητρας Παπαδοπούλου Σκηνοθεσία: Κώστας Γάκης, Παίζει: Παύλος Λουτσίδης Τιμές εισιτηρίων: €15 γενική είσοδος, €10 προπώληση μέσω ticketservice / μειωμένο (φοιτητικό, ΑμεΑ, άνω των 65 ετών)

ΤΡΙΤΗ 11.07 – “ΤΟ ΘΑΥΜΑΣΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΤΟΥ ΝΙΛΣ ΧΟΛΓΚΕΡΣΟΝ”, της Σέλμα

Λάγκερλεφ Κείμενο-Σκηνοθεσία: Δημήτρης Αδάμης Παίζουν: Α. Χριστοθανοπούλου, Α. Καλαβρός, Γ. Γκιόκας, Χ. Νικολάου, Κ. Περλιάνη, Τ. Ράπτης Τιμές εισιτηρίων: €12 γενική είσοδος, €8 ανέργων

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.07, ΠΈΜΠΤΗ 13.07 & ΣΑΒΒΑΤΟ 15.07 – “Ο ΤΥΧΑΙΟΣ ΘΑΝΑΤΟΣ ΕΝΟΣ ΑΝΑΡΧΙΚΟΥ”, του Ντάριο Φο Σκηνοθεσία / Δραματουργική επεξεργασία: Γιάννης Κακλέας Παίζουν: Π. Βλάχος, Φ. Ριμένας, Ι. Αστεριάδη, Κ. Μαγκλάρας, Σ. Πέτσος, Π.Κατσώλης. Μουσικός επί σκηνής: Β. Πράπας Τιμή εισιτηρίου: €20 γενική είσοδος

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 14.07 – “ΤΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΤΩΝ ΖΩΩΝ”, του Camille Saint-Saëns Σκηνοθεσία/Καλλιτεχνική Επιμέλεια: Χρήστος Τριπόδης Κείμενο: Γιώργος Γαλίτης Παίζουν: Ε. Ψυχράμη, Λ. Σγουράκη, Χ. Μπίτου, Α. Ζαρμακούπη Μουσικοί: Η. Γυφτονικολός-Βιολί, Μ. ΞηρουχάκηΒιολοντσέλο, Κ. Βεντούρη-Ρούσσου-Φλάουτο, Ε. Τσάγκλα-Πιάνο, Ε. Ψυχράμη-Κρουστά Τραγούδι Τιμές εισιτηρίων: €12 γενική είσοδος, €10 προπώληση, €8 ανέργων, πολυτέκνων, ΑμεΑ, group άνω των 20 ατόμων

ΚΥΡΙΑΚΗ 16.07 – ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΗΣΑÏΑΣ ΜΑΤΙΑΜΠΑ Μέσα από τις μουσικές του επιλογές ο Ησαΐας ξαναγεννιέται και μας καλωσορίζει στο μουσικό του κόσμο σε ποπ, ροκ, παραδοσιακούς και έντεχνους ρυθμούς όπως μοναδικά ο ίδιος ξέρει να συνδυάζει. Τιμή εισιτηρίου: €10 γενική είσοδος

ΔΕΥΤΈΡΑ 17.07- «ΕΚΕΙΝΟΣ ΚΑΙ ΕΚΕΙΝΟΣ» του Κώστα Μουρσελλά Σκηνοθεσία – Μουσική Επιμέλεια: Αλέξανδρος Ρήγας Παίζουν: Γ. Κωνσταντίνου, Α. Ρήγας Τιμές εισιτηρίων: €18 γενική είσοδος, €15 προπώληση / μειωμένο

ΤΡΙΤΗ 18.07 – “ΒΟΤΚΑ ΜΟΛΟΤΟΦ”(21:15), του Νιλ Σάιμον Διασκευή: Ελένη Ράντου Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης Παίζουν: Τ. Χαλκιάς, Ι. Απέργης, Π. Βιτετζάκη, Κ. Γερονικολού, Β.Κοντομάρη, Π. Σταθακόπουλος, Γ. Τσαγκαράκη, Χ. Χιώτης Τιμές εισιτηρίων: €18 γενική είσοδος, €15 προπώληση, ανέργων, άνω των 65, φοιτητικό

ΤΕΤΑΡΤΗ 19.07 -ΣΥΝΑΥΛΙΑ: ΚΩΣΤΑΣ ΧΑΤΖΗΣ Ο Κώστας Χατζής μοιράζεται μαζί μας αξέχαστες μελωδίες και αγαπημένα τραγούδια που θα συγκινήσουν τους μεγαλύτερους και θα συνεπάρουν τους νεότερους. Μαζί του η Δανιέλα Χατζή.

Τιμές εισιτηρίων: €15 γενική είσοδος, €13 μειωμένο, €10 για κατόχους κάρτας δημότη Ηλιούπολης

ΠΈΜΠΤΗ 20.07 – “Η ΑΛΙΚΗ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΤΩΝ ΘΑΥΜΑΤΩΝ” (21:15), του Λιούις Κάρολ Σκηνοθεσία: Γιάννης Παπαθανασίου Πρωτότυπη Μουσική-Στίχοι: Αλγίμωτρα Παίζουν: Π. Λιανός, Κ. Σαμαρά, Μ. Στάβαρη, Γ. Αντωνόπουλος, Δ. Μιχοπούλου, Β.

Ρ. Καλλίτσογλου Φωνές: Ν. Δραγούμη, Μ. Μπεγνής Τιμές εισιτηρίων: €12 στο ταμείο του θεάτρου, €10 προπώληση

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 21.07 – “ΜΑΥΡΗ ΣΑΜΠΟΥΚΑ” Κείμενο – Σκηνοθεσία: Τόλης Παπαδημητρίου Παίζουν: Τ. Παπαδημητρίου, Α. Στάμος, Α. Βαζαίος, Γ. Γκόρου Τιμές εισιτηρίων: €20 γενική είσοδος, €15 μειωμένο

ΣΑΒΒΑΤΟ 22.07 – “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΟΣ“, από το Θέατρο Σκιών Αθανασίου Τιμή εισιτηρίου: €6 ΚΥΡΙΑΚΉ 23.07 – “ΜΕΧΡΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΠΤΩΣΕΩΣ” Κείμενο / Σκηνοθεσία: Γιώργος Ηλιόπουλος Παίζουν: Κ. Γαβαλάς, Γ. Δρακόπουλος, Γ. Ηλιόπουλος Τιμές εισιτηρίων: €15 γενική είσοδος, €14 προπώληση

ΔΕΥΤΈΡΑ 24.07 – “Ο ΓΥΑΛΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ”, του Τενεσί Ουίλιαμς Μετάφραση: Στέλιος Βαφέας Σκηνοθεσία – Φωτισμοί: Γιώργος Νανούρης Παίζουν: Κ. Δανδουλάκη, Ι. Παππά, Κ. Μπιμπής, Ρ. Ρώτας Τιμές εισιτηρίων: €20 κανονικό, €15 φοιτητικό, ανέργων, παιδικό, ΑμεΑ, πολυτέκνων

ΤΡΙΤΗ 25.07 – “ΜΑΛΛΙΑ ΚΟΥΒΑΡΙΑ”, του Νικόλαου Λάσκαρη Σκηνοθεσία: Τάσος Πυργιέρης Παίζουν: Ν. Ορφανός, Σ. Μανωλάκου, Δ. Καλαντζής, Τ. Παπαδοπούλου, Γ. Δενδρινός, Λ. Τζανουδάκη, Χ. Σταθούσης, Φ. Μαρκιανός Τιμές εισιτηρίων: €15 γενική είσοδος, €12 προπώληση ticketservices, €10 μειωμένο

ΤΕΤΑΡΤΗ 26.07 – “Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΣΤΟ ΩΔΕΙΟ”, από το Θίασο Σκιών του Αλκιβιάδη Κωνσταντόπουλου Τιμή εισιτηρίου: €6

ΠΈΜΠΤΗ 27.07 – “Η ΠΟΡΝΗ ΑΠΟ ΠΑΝΩ”, του Αντώνη Τσιπιανίτη Με την Κατερίνα Διδασκάλου Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης Τιμές εισιτηρίων: €15 γενική είσοδος , €12 προπώληση, εκπτωτικό (πολύτεκνοι- φοιτητές)

ΠΑΡΑΣΚΕΥΉ 28.07 – “ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ 13” Κείμενο: Αντώνης Καλομοιράκης Σκηνοθεσία: Ευθύμης Χρήστου Παίζουν: Α. Καλομοιράκης, Ε. Κολιούλη,Τ. Καζιτόρη, Χ. Ματσιαρόκος, Ξ. Βασιλάκη Τιμή εισιτηρίου: €15 γενική είσοδος, €14 προπώληση

ΣΑΒΒΑΤΟ 29.07 -STAND UP COMEDY “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΥΒΕΛΑΣ BEST OF “ Τιμή εισιτηρίου: €15

ΚΥΡΙΑΚΉ 30.07 – “ΜΑΓΙΑ Η ΜΕΛΙΣΣΑ” (20:45) Κείμενο: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου – Νίκος Λημνιός – Αντώνης Ζιώγας Σκηνοθεσία: Μπίλιω Κωνσταντοπούλου Παίζουν: Τ. Αθανασέλος, Ο. Μήτσιου, Μ. Προδρόμου, Θ. Τυροπώλης, Ε.Ψωμά Τιμές εισιτηρίων: €12 γενική είσοδος, €10 προπώληση

ΔΕΥΤΈΡΑ 31.07 – “ΑΤΑΙΡΙΑΣΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ”, του Νιλ Σάιμον (21:15) Σκηνοθεσία: Λευτέρης Πλασκοβίτης

Παίζουν: Θ. Σιάρκου, Μ. Σοντάκη, Ι. Δωροπούλου, Β. Μακρομαρίδου, Δ. Σταματοπούλου, Ν. Φώσκολου, Α. Παπατριανταφύλου, Α. Χειλάς Τιμές εισιτηρίων: €10 προπώληση μέχρι 25/6, €12 προπώληση από 26/6, την ημέρα της παράστασης €15 κανονικό, €12 εκπτωτικό (μαθητές, φοιτητές, άνεργοι, πολύτεκνοι,ΑμεΑ). Ισχύουν εισιτήρια ΟΠΕΚΑ (πρώην ΟΓΑ)

ΤΡΙΤΗ 01.08 – “ΔΩΔΕΚΑΤΗ ΝΥΧΤΑ” του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ Μετάφραση – Σκηνοθεσία: Γιώργος Κιμούλης Στίχοι – Μουσική: Διονύσης Τσακνής Παίζουν: Γ. Κιμούλης, Σ. Βογιατζάκη, Α. Μονογιού, Λ. Τσεζματζόγλου, Σ. Καραγιάννης, Χ. Μουστάκας, Α. Τρουπάκης, Γ. Ζιόβας, Κ. Κοράκης, Τ. Παπαδόπουλος, Γ. Τσουρουνάκης Τιμές εισιτηρίων: €18 γενική είσοδος, €15 μειωμένο

ΤΕΤΑΡΤΗ 02.08 – “ΑΝΔΡΙΚΗ ΝΟΗΜΟΣΥΝΗ -Οξύμωρο?“, του Robert Dubac Διασκευή – Σκηνοθεσία: Αναστασία Παπαστάθη Παίζει: Νίκος Πολυδερόπουλος Τιμές εισιτηρίων: €15 γενική είσοδος, €12 προπώληση, μειωμένο (πολύτεκνοι-φοιτητές)

ΠΈΜΠΤΗ 03.08 – “ΤΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗ” από το Θέατρο Σκιών Ηλία Καρελλά Ζωντανά στη σκηνή η ορχήστρα HASTA BRASSTA. Μαζί τους τραγούδι – ακορντεόν Χαρά Τσαλπαρά Τιμή εισιτηρίου: €1