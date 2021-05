«Είμαστε όλοι Έλληνες» στο Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού

Σημαία, Θυσία, Πατρίδα, Ήρωες, Φιλελληνισμός, Πολιτική Δύναμη, Ελευθερία. Μέσα απ' αυτές τις θεματικές «ξεδιπλώνεται» η έκθεση σύγχρονης τέχνης «WAAG. We Are All Greeks! Είμαστε όλοι Έλληνες!» του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού, αφιερωμένη στα διακόσια χρόνια του Αγώνα για την Ελληνική Ανεξαρτησία.

Το πρότζεκτ, που διοργανώθηκε από την ελληνική κοινότητα Σικελίας «Τρινακρία» στο Παλέρμο, εμπνεύστηκε και σχεδιάστηκε από τον Francesco Piazza και τον Βασίλη Καραμπάτσα, έναν Ιταλό και έναν Έλληνα και θέτει σε εφαρμογή τις «συναισθηματικές» διασυνδέσεις των δύο λαών, ενώ ο τίτλος είναι εμπνευσμένος από τους στίχους του ποιήματος του Percy Bysshe Shelley, «Hellas».

Για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο κοινό (ευγενική χορηγία ιδιωτικής συλλογής Αγγελιδάκη) δύο έργα, που αποδίδονται στον ζωγράφο Θεόφιλο Χατζημιχαήλ (1870-1934), καλλιτέχνης ο οποίος έχει διηγηθεί μέσα από τα έργα του επεισόδια και χαρακτήρες της ελληνικής επανάστασης. Στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζεται μια πρωτότυπη μουσική σύνθεση του Χρήστου Κτιστάκη, με τίτλο «Ελλάς 1821», εμπνευσμένη από το ποίημα «Hellas», από τη γυναικεία χορωδία in DONNAtión του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Δημήτρη Κτιστάκη, επίκουρου καθηγητή Τ.Μ.Σ. Ιονίου Πανεπιστήμιου και συνοδεία πιάνου της Φρόσως Αστ. Κτιστάκη.

Δείτε το βίντεο:

Η έκθεση διοργανώνεται με τη συνεργασία του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης και του Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης Παλάτσο Ρίζο, Παλέρμο και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Εξωτερικών Ελλάδας- Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού και Δημόσιας Διπλωματίας, της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Ρώμη, του Tempo Forte, του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, της Επιτροπής «Ελλάδα 2021», της Περιφέρειας Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Σικελικής Ταυτότητας της Σικελίας, του Δήμου Θεσσαλονίκης, καθώς και της Ομοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων και Αδελφοτήτων της Ιταλίας.

Το πρότζεκτ εμπλουτίζεται από την ιστορική συμβολή του Νίκου Τόμπρου, επίκουρου καθηγητή Πολιτικής Ιστορίας στη Στρατιωτική Σχολή Ευελπίδων και συνοδεύεται από έναν τρίγλωσσο (ελληνικά, ιταλικά και αγγλικά) κατάλογο, ο οποίος εκδόθηκε από τον εκδοτικό οίκο Serradifalco Edizioni στο Παλέρμο.

Πρώτη ξεναγήθηκε στην έκθεση, σε ιδιωτική της επίσκεψη στις 14 Μαΐου, η πρόεδρος της επιτροπής «Ελλάδα 2021» Γιάννα Αγγελοπούλου-Δασκαλάκη, η οποία δήλωσε εντυπωσιασμένη, τόσο από την έκθεση όσο και από τη δράση της ελληνικής κοινότητας της Σικελίας.

«Το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού δεν θα μπορούσε να μείνει αμέτοχο σε μία τόσο σημαντική επέτειο ιστορικής μνήμης, αναστοχασμού και προβληματισμού. Με μεγάλη χαρά αποδεχτήκαμε την πρόταση του προέδρου της "Τρινακρία" να συνδιοργανώσουμε την περιοδική έκθεση, με τον συμβολικό τίτλο "WAAG. We Are All Greeks!/Είμαστε Όλοι Έλληνες!", που αποκρυσταλλώνει σε μια φράση έναν από τους βασικότερους παράγοντες επιτυχούς έκβασης της Ελληνικής Επανάστασης και επίλυσης του "Ελληνικού Ζητήματος", τον Φιλελληνισμό», σημειώνει η Αγαθονίκη Τσιλιπάκου, διευθύντρια του Μουσείου Βυζαντινού Πολιτισμού.

Ο πρόεδρος της «Τρινακρία», Χαράλαμπος Τσολάκης, εξηγεί ότι το «πρότζεκτ WAAG στοχεύει για άλλη μια φορά να εδραιώσει την παρουσία της ελληνικής κοινότητας Σικελίας "Τρινακρία" στον κοινωνικό ιστό της νήσου, ως αναπόσπαστο και ενεργό τμήμα της πρωτεύουσας, προτείνοντας ευρείες πολιτιστικές εκδηλώσεις στο Παλέρμο καθώς και στην υπόλοιπη Σικελία. Σε αυτήν την έκθεση, αφιερωμένη στα διακόσια χρόνια του Ελληνικού Αγώνα της Ανεξαρτησίας, θέλουμε να επισημάνουμε αυτόν τον ισχυρό δεσμό. Η ιδέα του WAAG θέλει να ενισχύσει και να κάνει τη σχέση μεταξύ Ελλάδας και Σικελίας ολοένα και πιο ζωτική, ενωμένες με ανεξίτηλους δεσμούς κατά τη διάρκεια των αιώνων».

Ο Luigi Biondo, διευθυντής Μουσείου Μοντέρνας και Σύγχρονης Τέχνης του Palazzo Riso, στο Παλέρμο, επισημαίνει ότι «χάρη στις απαντήσεις που αποκτήθηκαν μετά από τις πολυάριθμες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν από τη δεκαετία του 1950 και μετά, σχετικά με τις αποικίες της Magna Grecia, καταφέραμε να ανακατασκευάσουμε ένα ιστορικό μονοπάτι ιδιαίτερης σημασίας, όχι μόνο για τη Σικελία, αλλά για ολόκληρο τον δυτικό κόσμο που έχει τραφεί από τον ελληνικό πολιτισμό.

Η έκθεση WAAG δύναται να αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο για να απομακρύνει τα απομεινάρια μιας λανθασμένης διαδρομής αλλά και ένας ερεθισμός για νέους και πλούσιους συλλογισμούς». Η Anna Mondavio διευθύντρια του Ιταλικού Μορφωτικού Ινστιτούτου Αθηνών, στο δικό της σημείωμα στον κατάλογο σημειώνει ότι αφενός η έκθεση είναι αφιερωμένη στην επανάσταση και τον εορτασμό της, αλλά «πάνω απ' όλα σε όλες εκείνες τις αξίες που πηγάζουν απ' αυτήν και βοηθούν στην οικοδόμηση ενός επικού οράματός στη συλλογική μνήμη ενός ολόκληρου λαού. Το πρότζεκτ αυτόν παρέχει τη βάση για τον διάλογο μεταξύ των δύο πολιτισμών, στο εσωτερικό μιας αφήγησης μεταξύ παρελθόντος και παρόντος».

Για να τονιστούν οι πολιτιστικοί δεσμοί και οι σχέσεις μεταξύ Σικελίας και Ελλάδας, μετά το πρώτο στάδιο στη Θεσσαλονίκη, η έκθεση θα μεταφερθεί στο Παλέρμο, χάρη στη συνεργασία μεταξύ διπλωματικών, πολιτιστικών ιδρυμάτων και τουριστικής προώθησης των δύο κρατών στο Μουσείο Ρίζο.

Η έκθεση θα διαρκέσει έως τις 29 Αυγούστου 2021 (ωράριο: 8:00-20:00 καθημερινά), με ελεύθερη είσοδο.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ