«Impact with Gal Gadot»- Σειρά ντοκιμαντέρ του National Geographic

Ακόμα και στις πιο δύσκολες συνθήκες, στον κόσμο υπάρχουν φάροι ελπίδας. Το National Geographic παρουσιάζει το «Impact with Gal Gadot», μια νέα, συναρπαστική μίνι σειρά-ντοκιμαντέρ έξι επεισοδίων, που ακολουθεί τις καθηλωτικές ιστορίες γυναικών, οι οποίες μπορεί να προέρχονται από διαφορετικά υπόβαθρα, ωστόσο έχουν τεράστιο αντίκτυπο στις κοινωνίες τους ανά τον κόσμο.

Σε παραγωγή των Gal Gadot (Wonder Woman), Jaron Varsano (Cleopatra), τη βραβευμένη με Oscar ® σκηνοθέτη Vanessa Roth (Freeheld), την Tara Long (προτεινόμενη για Emmy ® L.A. Burning: The Riots 25 Years Later) του Entertainment One (eOne) και τον Ryan Pallota, τα έξι επεισόδια της μίνι σειράς-ντοκιμαντέρ είναι διαθέσιμα στο κανάλι του National Geographic στο YouTube. Η σειρά θα προβληθεί επίσης με τη μορφή ενός σπέσιαλ δίωρου ντοκιμαντέρ το Σάββατο 3 Ιουλίου στις 20.10 στο National Geographic.

Το National Geographic είναι διαθέσιμο στην Ελλάδα μέσω Cosmote TV, Nova, Vodafone TV, Wind Vision.

Το «Impact with Gal Gadot» ακολουθεί γυναίκες που εμπνέουν με τη στάση ζωής τους, γυναίκες που ζουν σε κοινότητες που πλήττονται από τη βία, τη φτώχια, τα τραύματα, τις διακρίσεις, την καταπίεση και τις φυσικές καταστροφές. Και όμως, ενάντια σε κάθε πρόβλεψη, τολμούν να ονειρευτούν, να ξεχωρίσουν, να μιλήσουν και να ηγηθούν. Το National Geographic παρουσιάζει τις ιστορίες έξι γενναίων γυναικών: μιας 19χρονης φοιτήτριας από το Πόρτο Ρίκο, μιας θεραπεύτριας από το Half Moon Bay της Καλιφόρνια, μιας μέχρι πρότινος άστεγης τρανς γυναίκας από το Μέμφις του Τενεσσί, μιας μπαλαρίνα από την πιο επικίνδυνη περιοχή της Βραζιλίας, μιας προπονήτριας πατινάζ, και την πρώτη γυναίκα αρχηγό φυλής, στη Νότια Λουϊζιάνα.

«Πρόκειται για σημαντικές, δυνατές ιστορίες γενναίων γυναικών που επιδεικνύουν συμπόνοια, ανθρωπιά και δύναμη ψυχής, που αξίζει να συζητηθούν και να έρθουν στην επικαιρότητα», αναφέρει η Gal Gadot. «Νιώθω πως είναι ταυτόχρονα τιμή και καθήκον μου, να δώσω βήμα σ’ αυτές τις αξιοθαύμαστες γυναίκες από κάθε γωνιά του κόσμου, να προβάλουν τον αγώνα που δίνουν κόντρα σε κάθε δυσκολία. Σήμερα, περισσότερο από κάθε άλλη φορά, έχουμε ανάγκη να δούμε το καλό που κάνουν καθημερινοί άνθρωποι σε ασυνήθιστες και αντίξοες συνθήκες. Πιστεύω ακράδαντα στο φαινόμενο της αλυσιδωτής αντίδρασης και με την ενέργεια αυτή στοχεύουμε στη δημιουργία μιας κοινότητας αλληλεγγύης, που θα απευθύνεται σε ανθρώπους που θέλουν να βοηθούν τους άλλους. Είμαι περήφανη που έχω την ευκαιρία να ενισχύσω τις φωνές τους και ελπίζω πως οι τηλεθεατές θα νιώσουν την ίδια έμπνευση και δύναμη που ένιωσα κι εγώ».

Επεισόδιο 1: Ice Breakers (Ντιτρόιτ, Μίσιγκαν, Η.Π.Α.)

Παρακολουθούμε την ιστορία της Kameryn, μιας 20χρονης προπονήτριας πατινάζ στο Ντιτρόιτ, η οποία έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να καθοδηγεί και να ενδυναμώνει νεαρά έγχρωμα κορίτσια στον πάγο, αλλά και εκτός.

Επεισόδιο 2: Surf Sisters (Half Moon Bay, Καλιφόρνια, Η.Π.Α.)

Η Kelsey από το Half Moon Bay στην Καλιφόρνια, έχει δύο πάθη: το σερφ και το να βοηθάει ανθρώπους να ξεπερνούν τη θλίψη και τα τραύματά τους. Όταν η ίδια έχασε τη δίδυμη αδερφή της από τον COVID -19, μετέτρεψε τη θλίψη της σε δύναμη, θεραπεύοντας άλλους. Μέσα από ένα ειδικό θεραπευτικό πρόγραμμα σερφ, που η ίδια ξεκίνησε, προσπαθεί να βοηθήσει γυναίκες, που υποφέρουν από τον αντίκτυπο του εμπορίου λευκής σαρκός, της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής βίας, της θλίψης και της απώλειας.

Επεισόδιο 3: The Ripple Effect (Σαν Χουάν, Πόρτο Ρίκο, Η.Π.Α.)

Ανακαλύπτουμε την ιστορία της Arianna, μιας 19χρονης γυναίκας, που μαζί με την ομάδα φοιτητών της οποίας ηγείται, ανακάλυψε ένα σύστημα φιλτραρίσματος νερού. Η ομάδα αυτή προσφέρει σε κατοίκους του Πόρτο Ρίκο - που ζούσαν χρόνια με το τοξικό νερό που άφησε πίσω του ο τυφώνας «Μαρία» το 2017, αλλά και την έλλειψη κυβερνητικής βοήθειας - καθαρό, πόσιμο νερό.

Επεισόδιο 4: Coming Home (Μέμφις, Τενεσσί, Η.Π.Α.)

Γνωρίστε την Kayla, που έχει αφιερώσει τη ζωή της στο να βοηθάει άστεγες έγχρωμες τρανς γυναίκες στο Μέμφις του Τενεσσί. Έχοντας βιώσει η ίδια τη βία και το πώς είναι να είσαι άστεγος, η Kayla έχει δημιουργήσει μια ασφαλή κοινότητα για τις γυναίκες αυτές, που βιώνουν την πιο σκληρή κοινωνική προκατάληψη και διάκριση. Η Kayla έχει χτίσει περισσότερα από 20 σπίτια στο Μέμφις για τρανς γυναίκες που χρειάζονται ασφάλεια και ένα μέρος να αποκαλούν σπίτι.

Επεισόδιο 5: Killer Red Fox (Grand Caillou/Dulac, Λουϊζιάνα, Η.Π.Α.)

Η Shirell είναι η πρώτη γυναίκα αρχηγός φυλής στη νότια Λουϊζιάνα. Οι πρόγονοί της έχουν ζήσει στη γη αυτή για εκατοντάδες χρόνια και τώρα αναμένεται να γίνουν αυτοί οι πρώτοι πρόσφυγες λόγω της κλιματικής αλλαγής στις ΗΠΑ. Η Shirell δεν μπορεί να σταματήσει τις καταιγίδες, αλλά ασκεί επιρροή στη ζωή της κοινότητας, στο παρόν και το μέλλον του λαού της.

Επεισόδιο 6: Na Ponta dos Pes (Ρίο ντε Τζανέιρο, Βραζιλία)

Ακολουθούμε την ιστορία της 23χρονης χορεύτριας μπαλέτου Tuany, που ξεκίνησε μια σχολή χορού για μικρά κορίτσια σε μία από τις πιο επικίνδυνες φαβέλες του Ρίο. Προσφέρει ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον στις μαθήτριές της, καθώς και ένα ασφαλές μέρος μακριά από τον βίαιο κόσμο που τις περιβάλλει.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ