«In Ashes»: Sci-fi, δυστοπική σειρά animation από τους Smashing Pumpkins

Οι Smashing Pumpkins κυκλοφορούν νέο άλμπουμ τον Νοέμβριο και ταυτόχρονα έχουν δημιουργήσει σειρά κινουμένων σχεδίων αποτελούμενη από πέντε μέρη με τίτλο In Ashes.



Η σειρά απεικονίζει ένα επιστημονικής φαντασίας δυστοπικό μέλλον που πλαισιώνει το επερχόμενο άλμπουμ, Cyr.



Ο δημιουργός της σειράς και αρχηγός του γκρουπ της alternative rock, Μπιλ Κόργκαν, περιγράφει το In Ashes ως εξής: «Η αρχική ιστορία είναι κάτι που έχω γράψει και παρ' όλο που (ως επί το πλείστον) είναι ανάλαφρο, το "IN ASHES" θίγει πολλά ζητήματα που αντιμετωπίζουμε κάθε μέρα. Αυτό συμβαίνει αν ζούμε σε δυστοπία, ή παράδεισο, ή και τα δύο. Η επιλογή, ορισμένοι λένε, είναι δική σας και θα μπορούσε ακόμη και να είναι ένα κβαντικό ζήτημα».

Ο Κόργκαν περιέγραψε επίσης το άλμπουμ Cyr ως «δυστοπική παράνοια... Μία ψυχή ενάντια στον κόσμο, με φόντο πεποιθήσεις που μετακινούνται συνέχεια και επιταχυνόμενο χρόνο. Για μένα είναι τόσο ελπιδοφόρο όσο και αρνητικό το τι είναι δυνατό και τι δεν είναι δυνατό με την πίστη».

Τα δύο πρώτα επεισόδια, δείχνουν ένα κόσμο σε δυστοπικό μέλλον, στον οποίο επικρατεί blackout που έχει θέσει εκτός κάθε ίχνος τεχνολογίας. Μια ομάδα νεαρών ενηλίκων κατευθύνεται στο δάσος όπου τους περιμένουν προβλήματα.

Το πρώτο επεισόδιο, «As the Crow Flies» είναι το επίσημο βίντεο για το κομμάτι «The Color of Love» από το άλμπουμ.

Δείτε το βίντεο:

Το επόμενο επεισόδιο «Inspirations, Aspirations» περιλαμβάνει επίσης ένα επίσημο βίντεο για το «Confessions of a Dopamine Addict».

Δείτε το βίντεο: