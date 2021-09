ΗΠΑ: Πέθανε ο Μάικλ Κόνσταντιν, ο Ελληνοαμερικάνος "μπαμπάς" της Νία Βαρντάλος

Πέθανε σε ηλικία 94 ετών ο τηλεοπτικός πατέρας της Μία Βαρντάλος ο οποίος και πρωταγωνίστησε στη περίφημη ταινία «Γάμος αλά ελληνικά», πρόκειται για τον Μάικλ Κόνσταντιν.

Ο Μάικλ Κόνσταντιν, ο Αμερικανός ηθοποιός, ελληνικής καταγωγής, που, ως πατριάρχης της οικογένειας στην ταινία «Γάμος αλά ελληνικά» έβρισκε χίλιες-δυο χρήσεις για το καθαριστικό Windex και ετυμολογούσε όλες τις γλώσσες από τα ελληνικά.

Ο Κόνσταντιν, ο οποίος είχε τιμηθεί με βραβείο Έμμυ όταν υποδυόταν έναν διευθυντή σχολείου στην τηλεοπτική σειρά Room 222, τη δεκαετία του 1970, έσβησε γαλήνια στις 31 Αυγούστου, από φυσικά αίτια, στο σπίτι του στο Ρίντινγκ της Πενσιλβάνιας, έχοντας στο πλευρό του τα μέλη της οικογένειάς του, ανέφερε η τοπική εφημερίδα Reading Eagle. Ο γαμπρός του, Μάικλ Γκόρντον, επιβεβαίωσε τον θάνατό του.

Ο Κόνσταντιν εμφανίστηκε σε περισσότερες από 30 ταινίες, δεκάδες τηλεοπτικές σειρές και στο Μπρόντγουεϊ, σε μια καριέρα σχεδόν 70 ετών. Όμως έγινε διάσημος παγκοσμίως ως Κώστας «Γκας» Πορτοκάλος, ο παραδοσιακός, υπερήφανος και στοργικός Έλληνας πατέρας της νύφης Νία Βαρντάλος στην ρομαντική κομεντί «Γάμος αλά ελληνικά». Η ταινία-έκπληξη του 2002, στην οποία ο «Γκας» χρησιμοποιούσε το οικιακό καθαριστικό Windex ως θεραπεία για τα πάντα, απέφερε περισσότερα από 241 εκατομμύρια δολάρια στο αμερικανικό μποξ όφις. Ακολούθησε η ομώνυμη, βραχύβια τηλεοπτική σειρά και το σίκουελ της ταινίας, το 2016.

«Πραγματικά, σιχάθηκα το Windex» είπε με μια δόση χιούμορ το 2017, σε συνέντευξη που παραχώρησε στο Hellenic News of America. «Πρέπει να μου έχουν στείλει εκατοντάδες μπουκάλια και, μετά, είναι και όλοι αυτοί που μου ζητάνε να υπογράψω τα δοχεία του Windex», εξήγησε.

Ο Κονσταντίν αρχικά είχε απορρίψει τον ρόλο, αλλά στη συνέχεια άλλαξε γνώμη, αφού διαπραγματεύτηκε την αμοιβή του με τον παραγωγό. Είχε επίσης πει ότι ανησυχούσε για το πώς θα παρουσιάζονταν οι Έλληνες στην ταινία. «Ανησυχούσα μήπως έκαναν κάτι που θα προσέβαλε τους Έλληνες. Που θα μας έκανε να φαινόμαστε ηλίθιοι ή κακοί. Προφανώς, δεν το έκαναν», είπε στην εφημερίδα The National Herald το 2016.

Ο Κόνσταντιν ήταν γιος Ελλήνων μεταναστών και γεννήθηκε στις 22 Μαΐου 1927. Μεγάλωσε στο Ρίντινγκ της νοτιοανατολικής Πενσιλβάνια, όπου η μητέρα του τον ενθάρρυνε να συμμετέχει σε σχολικές παραστάσεις. Αφού τελείωσε το σχολείο εργάστηκε σε διάφορες δουλειές μέχρι που εγκαταστάθηκε στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσει υποκριτική. Κέρδισε τον πρώτο του ρόλο στο Μπρόντγουεϊ το 1955, στο έργο Inherit the Wind με τον Πολ Μιούνι. Τέσσερα χρόνια αργότερα εμφανίστηκε για πρώτη φορά στον κινηματογράφο, υποδυόμενος έναν κατάδικο, στο θρίλερ The Last Mile με τον Μίκι Ρούνεϊ. Έπαιξε στο πλευρό πολλών σταρ, όπως του Πολ Νιούμαν και του Στιβ Μακουίν, ενώ έγινε γνωστός και από τη συμμετοχή του σε κλασικές σειρές, όπως τα γουέστερν Bonanza και Gunsmoke και το δικαστικό δράμα Perry Mason. Τα κατάφερνε όμως εξίσου καλά και στην κωμωδία, όπως στις σειρές «Το πλοίο της αγάπης» και The Dick Van Dyke Show.

O Κόνσταντιν είχε παντρευτεί δύο φορές, με την ποιήτρια και εκπαιδευτικό Μπρένταν Κόνσταντιν και τη συγγραφέα και ηθοποιό Θία Κόνσταντιν και απέκτησε δύο παιδιά.