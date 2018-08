ΥΠΠΟΑ: «Στόχος η Αμφίπολη να αναδειχτεί ως ένας ακόμη αρχαιολογικός προορισμός στη χώρα μας»

«Στόχος μας είναι να αναδειχθεί η Αμφίπολη ως ένας ακόμη αρχαιολογικός προορισμός στη χώρα μας αλλά και να συμβάλει στην οικονομική ενίσχυση της περιοχής», τονίζει, μεταξύ άλλων, το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού σε ανακοίνωσή του σχετικά με την εξέλιξη των εργασιών στον Λόφο Καστά.



«Συνεπές το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει θέσει σε απόλυτη προτεραιότητα την προστασία, αποκατάσταση του σημαντικού μνημείου στην Αμφίπολη στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος ανάδειξης του μνημείου και της αρχαίας πόλης της Αμφίπολης στη βάση της επιστημονικής δεοντολογίας της διεπιστημονικής συνεργασίας με σταθερά βήματα, συντεταγμένο τρόπο και χωρίς βιασύνη, όπως απαιτεί ένα σύνθετο έργο υψηλής εξειδίκευσης», τονίζει το ΥΠΠΟΑ και προσθέτει:



«Το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού αρκετές φορές κατά το παρελθόν έχει ενημερώσει για την πρόοδο των εργασιών στο ταφικό μνημείο που αποκαλύφθηκε κατά το 2014 στον Λόφο Καστά και αποτελεί μνημείο μεγάλης αξίας και μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων ως προς τη διαχείρισή του. Για άλλη μια φορά υπενθυμίζεται ότι το μνημείο, μετά την ανασκαφή του, βρέθηκε εκτεθειμένο στους μηχανισμούς φθοράς, με κυριότερο πρόβλημα τα φορτία που δεχόταν από τα υπερκείμενα εδάφη και τον περιβάλλοντα χώρο του», διευκρινίζει το ΥΠΠΟΑ, το οποίο πληροφορεί για τις εργασίες που έγιναν, αλλά και για εκείνες που πρόκειται να υλοποιηθούν:



«Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του έργου στις 10 Ιουλίου τρέχοντος έτους δημοσιεύθηκε η διακήρυξη του Τεχνικού Συμβούλου του Έργου με κατατακτήρια ημερομηνία στις 9 Αυγούστου, ώστε τον Σεπτέμβριο να εκκινήσουν οι εργασίες ανασχηματισμού της στερεωτικής διάταξης του Ταφικού Μνημείου. Παράλληλα και σε άμεση προτεραιότητα θα γίνει η αναδιαμόρφωση του εργοταξιακού χώρου με την προμήθεια και τοποθέτηση οικίσκων και containers και η διευθέτηση και ομαδοποίηση των πώρινων διασπάρτων αρχιτεκτονικών μελών που προέρχονται από την ανασκαφή του ταφικού μνημείου», σημειώνει το ΥΠΠΟΑ, προσθέτοντας ότι «παράλληλα, ολοκληρώνεται η αρχιτεκτονική μελέτη και η μελέτη δομικής παθολογίας του Μνημείου και προετοιμάζονται οι χωματουργικές διαμορφώσεις με την πραγματοποίηση αρχαιολογικών τομών στις επιχώσεις, που θα ξεκινήσουν την 1η Αυγούστου τρέχοντος έτους».



Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με το ΥΠΠΟΑ, «εντός των αμέσως επόμενων ημερών θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου “Ιntegrating Bulgaria - Greece cross-border significance historical and archeological assets into one sustainable thematic tourist destination - BORDERLESS CULTURE” (“Ολοκλήρωση των ιστορικών και αρχαιολογικών πόρων διασυνοριακής σπουδαιότητας Βουλγαρίας - Ελλάδας σε έναν βιώσιμο θεματικό τουριστικό προορισμό”) ενταγμένο στο πρόγραμμα Ευρωπαϊκής Συνεργασίας “ΕΛΛΑΔΑ-ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ 2014-2020”. Από τον συνολικό προϋπολογισμό του έργου, που ανέρχεται στο ποσό των 1.316.886 ευρώ, έχουν εγκριθεί 276.000 ευρώ για έργα στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης, που θα εκτελεστούν από τις Υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ. Αντικείμενο του έργου είναι η δημιουργία δικτύου διαδρομών περιήγησης επισκεπτών στα περισσότερα από τα ανασκαμμένα μνημεία στην κεντρική περιοχή του αρχαιολογικού χώρου της Αρχαίας Αμφίπολης (η οποία περιλαμβάνει την Χριστιανική Ακρόπολη, καθώς και δύο ξεχωριστές υποενότητες της πόλης, πλησίον και νοτίως της Ακρόπολης)», πληροφορεί το υπουργείο Πολιτισμού.



«Από το 2015 και μέχρι σήμερα η προστασία και η αποκατάσταση του μνημείου έχει τεθεί σε απόλυτη προτεραιότητα από το ΥΠΠΟΑ με σαφή και αυστηρά ιεραρχημένο προγραμματισμό δράσεων», αναφέρει η ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία ως τώρα έχουν γίνει οι εξής εργασίες:



- Ηλεκτροδοτήθηκε το μνημείο και πραγματοποιήθηκαν εργασίες εξασφάλισης των πρανών του λόφου και προσωρινής διευθέτησης απορροής των υδάτων με κατάλληλα μέτρα.



- Έγιναν σωστικές επεμβάσεις στον τομέα της συντήρησης και ελήφθησαν μέτρα αντιστήριξης του περιβόλου, ενώ σταθερά παρακολουθούνται μέσω κατάλληλων συστημάτων οι μεταβολές της θερμοκρασίας και της υγρασίας καθώς και οι μικρομετακινήσεις στο εσωτερικό του ταφικού μνημείου. Για τις εργασίες αυτές εκπονήθηκαν οι απαραίτητες μελέτες, οι οποίες και εξετάστηκαν και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο.



- Βελτιώθηκε η πρόσβαση στο χώρο, και υλοποιήθηκαν περιφράξεις και υποδομές ασφάλειας και φύλαξης και προωθήθηκαν οι απαιτούμενες διαδικασίες για την αναγκαστική απαλλοτρίωση ων όμορων ιδιοκτησιών πέριξ του μνημείου. Επιπλέον, εκπονήθηκαν και εγκρίθηκαν από το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο οι απαιτούμενες μελέτες για την προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξή του.



- Πραγματοποιήθηκε ένας μακρόπνοος σχεδιασμός για τη μόνιμη προστασία, αποκατάσταση και ανάδειξη του σημαντικού μνημείου σύμφωνα με την επιστημονική δεοντολογία.



«Όλες οι εργασίες πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες μελέτες που εκπονούνται στα διάφορα στάδια», συμπληρώνει το ΥΠΠΟΑ.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ