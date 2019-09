Ισραηλινά πολιτιστικά δρώμενα στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο

Πλούσια είναι η πολιτιστική παρουσία του Ισραήλ στην Ελλάδα τον Σεπτέμβριο. Το ελληνικό κοινό θα μπορέσει να απολαύσει ταινίες, χορό και μουσική από καταξιωμένους δημιουργούς, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά και στην Ερμούπολη και τη Θεσσαλονίκη.

Στο 25ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας (18-28/9) θα προβληθούν δύο ταινίες από το Ισραήλ: «Συνώνυμα» του Ναντάβ Λαπίντ (Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 19:00, Άστορ και Δευτέρα 23 Σεπτεμβρίου, 22:00, Άστορ) και «Χωρίς ψεγάδι» των Σαρόν Μεϊμόν και Ταλ Γκρανίτ (Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου, 17:15, Ιντεάλ). Η αντισυμβατική ταινία «Συνώνυμα», με θέμα την ιστορία ενός εξεγερμένου νεαρού Ισραηλινού που ταξιδεύει στο Παρίσι για μια καλύτερη ζωή, κέρδισε τη Χρυσή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Βερολίνου, χάρις στο σενάριό της και την ερμηνεία του πρωτοεμφανιζόμενου Τομ Μερσιέ. Η ταινία «Χωρίς ψεγάδι» σάρωσε τα ισραηλινά βραβεία Ophir και είναι η πρώτη ισραηλινή ταινία με διεμφυλική πρωταγωνίστρια. Οι προβολές πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Πρεσβεία του Ισραήλ.

Στο 11ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινούμενων Σχεδίων Animasyros (Ερμούπολη, Σύρος, 18-22/9) θα προβληθούν πέντε ισραηλινές ταινίες κινουμένων σχεδίων, ενώ παρών θα είναι ο σκηνοθέτης Ναντάβ Αρμπέλ. Οι ταινίες είναι: “Alef B'Tamuz” της Yael Reisfeld (Τετάρτη 18 Σεπτεμβρίου, 20:00, Κινηματογράφος Παλλάς), “Hounds” των Ido Shapira και Amit Cohen (Παρασκευή 20 Σεπτεμβρίου, 19:15, Κινηματογράφος Παλλάς), “The Fiddle” του Asher Schwartz (Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, 16:00, Θέατρο Απόλλων και Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 12:00, Κινηματογράφος Παλλάς), “America” του Ναντάβ Αρμπέλ, παρουσία του σκηνοθέτη (Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, 21:30, Θέατρο Απόλλων και Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 11:00, Κινηματογράφος Παλλάς) και “A love letter to the one I made up” της Rachel Gutgarts (Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, 13:30, Θέατρο Απόλλων). Οι προβολές πραγματοποιούνται με τη στήριξη της Πρεσβείας του Ισραήλ.

Ο χορογράφος και χορευτής Andrea Costanzo Martini θα παρουσιάσει το έργο του “Scarabeo” στο 1ο Moving Colors Youth Dance Festival (Αθήνα, 20-22/9), το Σάββατο 21 Σεπτεμβρίου, 19:00, Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Κεραμεικός. Ο Andrea Costanzo Martini γεννήθηκε στην Ιταλία και από το 2006 ζει και δημουργεί στο Ισραήλ, πρώτα με την πασίγνωστη ομάδα χορού Batsheva και κατόπιν με την γνωστή ισραηλινή χορογράφο, Inbal Pinto. Tο βραβευμένο έργο του “Scarabeo” έχει παρουσιαστεί σε μεγάλα φεστιβάλ χορού στην Ευρώπη και την Ασία, συμπεριλαμβανομένου του Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας.

Στο 21ο Διεθνές Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ΓΚ.Λ.ΑΤ. ταινιών (Αίθουσα Σταύρος Τορνές, Αποθήκη 1, Λιμάνι Θεσσαλονίκης, 25-28/9), συμμετέχουν τρεις ισραηλινές ταινίες: «Λαστιχένιο Δελφίνι» του Ori Aharon (Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου, 18:00), «Ο Δρόμος της Επιστροφής μας» του Moshe Rosenthal (Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, 18:00) και «15 χρόνια» του Yuval Hadadi (Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου, 21:15).

Το Ensemble Mezzo από το Ισραήλ θα παρουσιάσει την κλασική μουσική λαντίνο στο 3ο Φεστιβάλ Μπαρόκ Αθήνας (27-29/9. Σεφαραδίτικα τραγούδια στα λαντίνο, η Ladino διάλεκτο, villancicos του 15ου και 16ου αιώνα από την Ιβηρική Χερσόνησο, οργανικά έργα των Gaspar Sanz, A. Mudarra και A.Cabezon, αλλά και ιταλικά σκέρτσα και άριες των Claudio Monteverdi, G. Frescobaldi και T. Merula. Οι μουσικοί Ye’ela Avital (σοπράνο), Doret Florentin (φλάουτα με ράμφος), Gideon Brettler (μπαρόκ κιθάρα) και Davina Florentin (κρουστά) είναι αφιερωμένοι στην ερμηνεία και την έρευνα της παλαιάς μουσικής, αλλά και στην έρευνα και διάδοση της σεφαραδίτικης ισπανο-εβραϊκής μουσικής παράδοσης. Διδάσκουν σε μουσικές ακαδημίες στο Ισραήλ και εμφανίζονται τακτικά σε συναυλίες και φεστιβάλ στην Ευρώπη και την Αμερική. H συναυλία πραγματοποιείται σε συνεργασία με την Πρεσβεία του Ισραήλ στην Ελλάδα.