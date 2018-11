Καρικατούρες της κυβέρνησης Τραμπ από τον Τζιμ Κάρεϊ

Διάσημος από τις κωμωδίες στις οποίες πρωταγωνιστούσε τη δεκαετία του 1990 και τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ο Τζιμ Κάρεϊ έχει τα τελευταία χρόνια αναδειχθεί σε απρόσμενο πολιτικό προβοκάτορα. Από τις προεδρικές εκλογές του 2016 και μετά, ο Κάρεϊ, όπως και πολλές άλλες διασημότητες, ανακάλυψε καινούργιο κανάλι έκφρασης. Στην περίπτωσή του, το καινούργιο κανάλι είναι η γελοιογραφία. Η αίθουσα τέχνης Maccarone Gallery στο Λος Άντζελες φιλοξενεί έκθεση της δουλειάς του.Η έκθεση «IndigNATION» (σημαίνει «αγανάκτηση» αλλά με κεφαλαία είναι τα γράμματα που σχηματίζουν τη λέξη «nation», δλδ. «έθνος») συγκεντρώνει τις πολιτικές γελοιογραφίες που ο Τζιμ Κάρεϊ έκανε τα τελευταία δύο χρόνια. Γελοιογραφίες που σκιτσάριζε και αναρτούσε με ταχύτητα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αντιδρώντας σε κάθε καινούργιο σκάνδαλο της κυβέρνησης Τραμπ που γινόταν πρωτοσέλιδο.Η καρικατούρα ενός δημόσιου προσώπου είναι πλέον κάτι δεδομένο στην τέχνη της γελοιογραφίας, αλλά ο Κάρεϊ τη φτάνει στα άκρα, αποδίδοντας τους πολιτικούς που αντιπαθεί ως κάτι γκροτέσκο. Δεν είναι τυχαίο το ότι ο 46ος Πρόεδρος των ΗΠΑ απεικονίζεται με ρομπ ντε σαμπρ ανοιχτή στο στήθος, ο δείκτης του δεξιού χεριού να αγγίζει το αριστερό στήθος του, μπροστά σε ένα τραπέζι στο οποίο τον περιμένει ένα μπολ με δύο μπάλες παγωτό σοκολάτα (και σαντιγί και κερασάκι μαρασκίνο), ενώ το στόμα του, ορθάνοιχτο, στριγκλίζει: «I Scream You Scream Will We Ever Stop Screaming» είναι η λεζάντα που έβαλε ο Τζιμ Κάρεϊ (παίζει με τις λέξεις «ice cream» δλδ «παγωτό» και «I scream» δλδ «στριγκλίζω»).Η έκθεση «IndigNATION: Political Drawings by Jim Carrey» θα διαρκέσει έως την 1η Δεκεμβρίου στο Maccarone Gallery.