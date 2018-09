Kat Florence Design εναντίον Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, μία δικαστική διαμάχη που κρατάει μήνες

Τα δανείστηκε και δεν τα επέστρεψε ποτέ. Αυτό ισχυρίζεται οίκος κοσμημάτων για τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ. Και μεταξύ της διάσημης ηθοποιού και του οίκου έχει ξεσπάσει δικαστική διαμάχη που κρατάει εδώ και μήνες.Τώρα το Page Six επαναφέρει το θέμα, καθώς όπως λέει έχουν περιέλθει νέα δικαστικά έγραφα στην κατοχή του. Σύμφωνα μ’ αυτά η ηθοποιός δανείστηκε κοσμήματα αξίας 149.501,96 δολαρίων από την Kat Florence Design το 2016 και δεν τα επέστρεψε.Η εταιρεία ισχυρίζεται ότι η Πάρκερ φόρεσε τα πολύτιμα αξεσουάρ κατά τη διάρκεια φωτογράφησης για το εμπορικό σήμα - το οποίο κατέθεσε αγωγή εναντίον της - και ρώτησε αν μπορούσε «να δανειστεί κοσμήματα για να τα φορέσει για λίγους μήνες και στη συνέχεια να επιστρέψει όλα τα κομμάτια».«Συμφώνησαν για μια περίοδο δύο μηνών, αλλά όπως υποστηρίζει η εταιρεία, δεν έχει λάβει ακόμα τα κομμάτια, μεταξύ άλλων, σκουλαρίκια αξίας 40.706,72 δολαρίων και ένα δαχτυλίδι αξίας 27.115 δολαρίων.Η Kat Florence Design διεκδικεί τώρα αποζημίωση ύψους 150.000 δολαρίων στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης δικαστικής μάχης.Ο δικηγόρος της εταιρείας δήλωσε στο Page Six ότι πρόκειται να συναντηθεί με έναν διαμεσολαβητή σε μια προσπάθεια επίλυσης της υπόθεσης.«Μετά από μια φωτογράφηση για διαφήμιση, η κ. Πάρκερ ζήτησε να κρατήσει μερικά από τα κομμάτια για μερικούς μήνες για να τα φορέσει Συμφωνήσαμε και καταγράψαμε τι κράτησε» πρόσθεσε ο δικηγόρος της εταιρείας. «Αυτό συνέβη τον Μάρτιο του 2016. Έχουν περάσει πάνω από δύο χρόνια και τα κοσμήματα δεν μας επιστράφηκαν ποτέ», ισχυρίστηκε ο δικηγόρος.«Πιστεύουμε ότι, εφ’ όσον η ηθοποιός έχει κρατήσει τα κοσμήματα από το 2016 θα πρέπει να μας πληρώσει γι αυτό» πρόσθεσε.Όμως, ο δικηγόρος της Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, Άιρα Σρεκ είπε στο Page Six: «Αυτό είναι απλά ψευδές. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είχε συμβόλαιο με την Κατ Φλόρενς και της ζητήθηκε να κρατήσει τα κοσμήματα, έτσι ώστε να μπορεί να τα φοράει στο κόκκινο χαλί και άλλες εκδηλώσεις. Η Σάρα Τζέσικα Πάρκερ είναι το πιο ειλικρινές και αξιόπιστο άτομο, που έχω γνωρίσει ποτέ. Δεν θα κρατούσε ποτέ κάτι που ανήκει σε κάποιον άλλο. Στην πραγματικότητα, έχει ζητήσει από τότε που η Κατ Φλόρενς σταμάτησε να την πληρώνει να επιστρέψει τα κομμάτια, αλλά η σχεδιάστρια κοσμημάτων δεν έδειξε τρομερό ενδιαφέρον να τα πάρει πίσω».Το Page Six ανέφερε προηγουμένως ότι η εταιρεία Kat Florence Design κατέθεσε αγωγή κατά της Πάρκερ τον Απρίλιο, όταν η συνεργασία τους απέτυχε. Η Πάρκερ κατέθεσε ανταγωγή τον Ιούλιο, υποστηρίζοντας ότι εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις της βάσει συμβολαίου, αλλά η εταιρεία δεν την πλήρωσε ποτέ για τις προσπάθειές της.Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ