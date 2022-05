Κατάδυση στο «Βρώμικο Ψωμί» του Διονύση Σαββόπουλου

Οι εκδόσεις Οξύ, σε συνεργασία με το Avopolis.gr, παρουσιάζουν με μεγάλη χαρά στο ελληνικό κοινό τη διεθνώς αγαπημένη μουσική σειρά βιβλίων ‘’33 ⅓’’, που επικεντρώνεται σε δίσκους– ορόσημα της ροκ –και όχι μόνο– μουσικής, από τους Beatles, τους Rolling Stones, τους Led Zeppelin, τον Έλβις Πρίσλεϊ, τον Μπομπ Ντίλαν και τον Μάιλς Ντέιβις μέχρι τους Joy Division, τους Public Enemy, τους Metallica, τον Τομ Γουέιτς, τον Μπράιαν Ίνο και πολλούς ακόμη

Μέσα από συνεντεύξεις με δημιουργούς και συντελεστές, προσωπικές αφηγήσεις και διεξοδικές μουσικές αναλύσεις, συγγραφείς και κριτικοί συνεισφέρουν στη σειρά ‘’33 ⅓’’ φωτίζοντας το ιστορικό και καλλιτεχνικό πλαίσιο του κάθε δίσκου, καθώς και άγνωστες πλευρές της σύνθεσης, της ηχογράφησης και της απήχησης των άλμπουμ που σημάδεψαν την παγκόσμια μουσική σκηνή, έδωσαν το έναυσμα για καλλιτεχνικά και κοινωνικά κινήματα, επέδρασαν καταλυτικά στη σύγχρονη μουσική ιστορία και κοσμούν διαχρονικά τις δισκοθήκες βινυλίου εκατομμυρίων μουσικόφιλων σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον, πέρα από τους υπάρχοντες τίτλους που μεταφράζονται για πρώτη φορά στα ελληνικά, αναγνωρισμένοι Έλληνες συγγραφείς αναλαμβάνουν να διηγηθούν την ιστορία εμβληματικών δίσκων του ελληνικού ρεπερτορίου, από καλλιτέχνες όπως ο Μάνος Χατζιδάκις, ο Διονύσης Σαββόπουλος, o Παύλος Σιδηρόπουλος, οι Τρύπες και… η λίστα των ‘’33 ⅓’’ στροφών συνεχίζεται.

Τη σειρά επιμελείται ο δημοσιογράφος και μουσικός παραγωγός Μάκης Μηλάτος, τα κείμενα ο Θάνος Καραγιαννόπουλος, ενώ οι μεταφράσεις και οι πρόλογοι των βιβλίων υπογράφονται από εκλεκτά μέλη της εγχώριας μουσικής και λογοτεχνικής κοινότητας.

Ο Μάκης Μηλάτος σημειώνει για τη σειρά:



«Σχεδόν 50 χρόνια τώρα, η μουσική μου ζωή γυρνάει σε 33 1/3 στροφές. Αγόρασα τα τρία πρώτα μου άλμπουμ το 1974 κι από τότε όλα συντονίστηκαν για μένα σε αυτή την ταχύτητα περιστροφής. Μπορεί τα τραγούδια να γράφουν την ιστορία της ποπ κουλτούρας και τα 45άρια να είναι ο θεμέλιος λίθος της, αλλά τα άλμπουμ είναι αυτά που της έδωσαν βάθος και

υπόληψη.

Σε αυτή την 50άχρονη μουσική μου διαδρομή όχι απλώς γνώρισα αλλά και με έναν «μεταφυσικό» τρόπο αδελφοποιήθηκα με ένα σωρό άτομα που μας ένωσαν αυτοί οι δίσκοι, αυτά τα ακούσματα. Το σύνθημα, όταν συναντιόμασταν, ήταν και είναι πάντα το ίδιο: «Άκουσες τίποτα καλό;» και είναι πάντα αυτό το ερώτημα που ξεκλειδώνει έναν χείμαρρο από ήχους, δίσκους και μουσικές πληροφορίες στις επαφές μας, δημιουργώντας ισχυρούς δεσμούς που μένουν αναλλοίωτοι

Η σειρά βιβλίων ‘’33 ⅓’’ –κάθε βιβλίο και η γοητευτική ιστορία ενός συναρπαστικού άλμπουμ– γίνεται πράξη “with a little help from my friends”, με τους οποίους οι δεσμοί μας μετρούν πολλά χρόνια και πολλή μουσική.

Και για να μη μείνουμε μόνο στα ξένα άλμπουμ, σκεφτήκαμε να εντάξουμε στη σειρά και αντίστοιχα σπουδαίους ελληνικούς δίσκους, ορόσημα της εγχώριας δισκογραφίας. Καθώς λοιπόν αυτή η πρώτη φουρνιά της σειράς ‘’33 ⅓’’ είναι έτοιμη να κυκλοφορήσει, αισθάνομαι σαν να μαζευτήκαμε σπίτι μου, να ακούμε δίσκους και να συζητάμε για μουσική. Είναι ένα πάρτι που θα κρατήσει

πολύ ακόμη – ήδη ετοιμάζεται ο επόμενος γύρος, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο: with a little help from my friends».

Τρέχει στις φλέβες μου σαν αίμα το "Βρώμικο ψωμί". Και στις αρτηρίες μου επίσης. Ήμουν μόλις δεκατεσσάρων όταν άκουσα για πρώτη φορά τον Σαββόπουλο στο Κύτταρο. Νοέμβριος του '72, δικτατορία. Παρουσίαζε ζωντανά το "Βρώμικο ψωμί". Ήμασταν μάρτυρες ενός τοκετού. Ο δίσκος κυκλοφόρησε δυο μήνες αργότερα.Ποτέ δεν μου πέρασε απ' το μυαλό ότι το βρώμικο ψωμί συμβόλιζε τον θάνατο, όπως έχει ισχυριστεί ο Σαββόπουλος. Για μένα βρώμικο ψωμί ήταν ένας τρόπος να βλέπεις αλλιώς τον κόσμο γύρω σου. Ένας κωδικός, ένα παρασύνθημα. Και μια κραυγή διαμαρτυρίας. Οι περιστάσεις απαιτούσαν "να τιναχτεί σαν μαύρο πνεύμα η τρομερή μας η λαλιά". Το Κύτταρο ήταν κατακόμβη και ο Σαββόπουλος ήταν -ακόμα- γκουρού. Το "Βρώμικο ψωμί" υπήρξε και παραμένει ταξιανθία πολύτιμων χρησμών. (Από την παρουσίαση στο οπισθόφυλλο του βιβλίου).

Το σημείωμα του Χριστόφορου Κάσδαγλη

Φίλες μου και φίλοι μου,

Με χαρά σάς παρουσιάζω το καινούριο μου βιβλίο – το ένατο παρακαλώ.

Αφορά το Βρώμικο Ψωμί, τον δίσκο του Διονύση Σαββόπουλου που επέδρασε περισσότερο από κάθε άλλον στη ζωή μου και στα ακούσματα της γενιάς μας.

«Από τότε που ανακαλύφθηκαν οι επέτειοι, χάθηκε η αυτογνωσία. Περίσσεψε η αυταρέσκεια.

Αν είχα υποψιαστεί εγκαίρως ότι η έκδοση αυτού του βιβλίου θα συνέπιπτε με την επέτειο των 50 χρόνων του δίσκου, θα έγραφα για άλλον δίσκο.

Αλλά δεν ήθελα να γράψω για άλλον δίσκο. Ήθελα να γράψω γι’ αυτόν, που άκουσα live την πρώτη μου φορά στο Κύτταρο πριν κυκλοφορήσει κι έτρεξα στα δισκάδικα να τον αγοράσω την πρώτη μέρα. Να μετριάσω κάπως την ενοχή για την απουσία μου από το Κύτταρο το φθινόπωρο του ’73.

Ήθελα να ξανατραγουδήσω εκείνα τα τραγούδια, να αναλύσω κάθε πτυχή τους και να εκμαιεύσω κάθε αποκάλυψη που εξακολουθούσαν να κρύβουν μέσα τους.»

(Βρώμικο Ψωμί, σελ. 195, εκδόσεις οξυ, Μάιος 2022)

Το βιβλίο ανήκει στα πρώτα 13 της σειράς 33 1/3 που λανσάρουν στην Ελλάδα οι Εκδόσεις οξυ, στην οποία παρουσιάζονται εμβληματικοί δίσκοι της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Ανάμεσά τους «The Beatles / Lei it Be», «Pink Floyd / The Piper at the Gates of dawn», «Bob Dylan / Highway 61 Revisited».

Τα βιβλία «Διονύσης Σαββόπουλος / Βρώμικο Ψωμί» και «Μάνος Χατζιδάκις / Ο Μεγάλος Ερωτικός», που υπογράφει ο Αλέξης Βάκης, αποτελούν την ελληνική συμβολή σ’ αυτή την πρώτη εμφάνιση της σειράς στη χώρα μας.

Το «Βρώμικο Ψωμί» συνοδεύεται από επίμετρο της Ναταλί Χατζηαντωνίου, την οποία υπερευχαριστώ για τον εύστοχο τρόπο με τον οποίο διάβασε το βιβλίο.

Περιμένω εντυπώσεις,

Χριστόφορος»