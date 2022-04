Κατοικία του Τζορτζ Χάρισον έγινε μουσείο και ενοικιάζεται μέσω Airbnb

Τον περασμένο Νοέμβριο, το πατρικό σπίτι του Τζορτζ Χάρισον στο Λίβερπουλ της Αγγλίας, βγήκε σε δημοπρασία για πρώτη φορά μετά από σχεδόν μια δεκαετία.



Δύο εβδομάδες αργότερα, αγοράστηκε από τον φανατικό θαυμαστή του Κεν Λάμπερτ, ο οποίος μετατρέπει τώρα το εμβληματικό κτήριο σε ενοικιαζόμενη κατοικία μέσω Airbnb και μουσείο.



Ο 48χρονος Λάμπερτ, που κατάγεται από το Νιου Χάμσαϊρ, δεν είχε ονειρευτεί ποτέ ότι θα είχε στην κατοχή του ένα κομμάτι της ιστορίας των Beatles, μέχρι που υπέβαλε προσφορά 171.000 αγγλικών λιρών και κανείς άλλος δεν έκανε μεγαλύτερη.



Τώρα ο Λάμπερτ, ο οποίος εργάζεται στον κατασκευαστικό κλάδο είναι ο τρίτος ιδιοκτήτης του σπιτιού μετά τους Χάρισον.



«Μόλις συνειδητοποίησα ότι απέκτησα το σπίτι, ήταν αρκετά σοκαριστικό» δήλωσε ο θαυμαστής του θρυλικού συγκροτήματος στην εφημερίδα New York Post.



«Άρχισα πραγματικά να σκέφτομαι τι να κάνω με το ακίνητο. Δεν είμαι πλούσιος. Δεν μπορώ να κυκλοφορώ και να αγοράζω ακίνητα. Είμαι θαυμαστής των Beatles, ναι, αλλά είμαι μεγάλος θαυμαστής ειδικά του Τζορτζ Χάρισον» εξήγησε.



Η κατοικία στο προάστιο Σπικ χρησιμοποιήθηκε για τις πρόβες του συγκροτήματος στα τέλη της δεκαετίας του 1950, όταν το γκρουπ ήταν γνωστό ως The Quarrymen εκείνη την εποχή. Ο Χάρισον και η οικογένειά του είχαν μετακομίσει αρχικά στο σπίτι το 1949, όταν ο Τζορτζ Χάρισον ήταν έξι ετών. Η οικογένεια έμεινε εκεί μέχρι το 1962, όταν ο αείμνηστος κιθαρίστας και τραγουδιστής των Beatles ήταν 18 ετών, σύμφωνα με την Omega Auctions, η οποία διαχειρίστηκε την πώληση.



Ο Λάμπερτ αποκάλυψε ότι αυτό που τον ώθησε να μετατρέψει το σπίτι σε ενοικιαζόμενο μέσω Airbnb και Μουσείο, στο οποίο θα πραγματοποιούνται εβδομαδιαίες ξεναγήσεις ήταν η συνειδητοποίηση ότι υπάρχουν κατοικίες αφιερωμένες σε άλλα μέλη του συγκροτήματος, στους Τζον Λένον και Πολ ΜακΚάρτνεϊ, αλλά όχι στον Χάρισον.



Το σπίτι είναι «ένα ζωντανό μουσείο αφήνοντας τους ανθρώπους να διανυκτερεύσουν», είπε ο Λάμπερτ, προσθέτοντας ότι μια εβδομαδιαία ομάδα περιοδειών κάνει επίσης στάση και περνά περίπου μισή ώρα στο σπίτι πίνοντας τσάι και παίζοντας μουσική.



To μεγαλύτερο μέρος του σπιτιού με τρία υπνοδωμάτια και ένα μπάνιο έχει ανακαινιστεί με την πάροδο των ετών, όμως κάποια από τα αυθεντικά αντικείμενα από τις μέρες του Χάρισον στο σπίτι παραμένουν.



«Περπατήστε και μείνετε στην κρεβατοκάμαρα του Τζορτζ, όπου άκουσε για πρώτη φορά τον εαυτό του και το συγκρότημα στο ραδιόφωνο! Υπάρχει ένα άνετο διπλό κρεβάτι και μια μεγάλη ντουλάπα» αναφέρεται στην καταχώριση στην Airbnb.



«Καθίστε και παίξτε κιθάρα στο ίδιο δωμάτιο που ο Τζορτζ, ο Πολ και ο Τζον κάθονταν και έκαναν πρόβες τα πρώτα χρόνια» σημειώνεται στην περιγραφή. «Ακούστε παλιά άλμπουμ των Beatles, στο ρετρό πικάπ μας - μέσα σε ένα σπίτι των Beatles!» αναφέρεται.