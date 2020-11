Και οι επτά είναι υπέροχες - Επτά ταινίες για «ανήσυχο» κοινό από το ERTFLIX

Σε ένα ιδιαίτερο κοινό, που δεν ικανοποιείται εύκολα, απευθύνεται αυτή τη φορά το ERTFLIX. H δωρεάν ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης προσφέρει επτά ξεχωριστές κινηματογραφικές ταινίες, που διακρίνονται για το ύφος και τη θεματολογία τους.

Διάσημοι βραβευμένοι σκηνοθέτες από διεθνή φεστιβάλ, όπως οι Κάννες και το Σάντανς των ΗΠΑ, εξαιρετικά καστ, αλλά και ιδιαίτερο περιεχόμενο, από ψυχολογικά και κοινωνικά δράματα έως teen movie και κωμωδίες, έχουν επιλεγεί με γνώμονα την ποιοτική ψυχαγωγία σας.

The Killing of a Sacred Deer

(O θάνατος του ιερού ελαφιού)

Δύο χρόνια μετά τον «Αστακό», ο Γιώργος Λάνθιμος συνεργάζεται -παραδοσιακά- στο σενάριο με τον Ευθύμη Φιλίππου και σκηνοθετεί τον «Θάνατο του ιερού ελαφιού».

Η ταινία ήταν υποψήφια για τον Χρυσό Φοίνικα στο 70ό Φεστιβάλ Καννών και έφυγε με το Βραβείο Σεναρίου στον Γιώργο Λάνθιμο και στον Ευθύμη Φιλίππου.

Part of us

(Ακλόνητη σχέση)

Από τα παιδικά της χρόνια, η Νάντια ένιωθε υπεύθυνη για την ψυχικά διαταραγμένη και πρόσφατα άστεγη μητέρα της, την Ιρένε. Για ένα διάστημα, η Νάντια είχε κόψει κάθε επαφή με την Ιρένε και είχε προσπαθήσει να ζήσει τη ζωή της, μέχρι που η Ιρένε εμφανίστηκε ξαφνικά μεθυσμένη στον γάμο του γιου της, του Μίκι. Η Νάντια βυθίζεται ξανά σ’ αυτόν τον κυκεώνα αγάπης και μίσους, ευθύνης, ενοχών και ντροπής.

Σκηνοθεσία: Νικόλ Γουίκμαν

Sorry We Missed You

(Δυστυχώς απουσιάζατε)

Ο δύο φορές βραβευμένος με Χρυσό Φοίνικα Κεν Λόουτς (Ο άνεμος χορεύει το κριθάρι, Εγώ ο Ντάνιελ Μπλέικ) επιστρέφει με ακόμα ένα αιχμηρό κοινωνικό δράμα επικεντρωμένο στους ανθρώπους της εργατικής τάξης και πιστό στο ύφος που τον έχει καταξιώσει ως έναν από τους πιο σπουδαίους δημιουργούς του πολιτικοποιημένου σινεμά. Η ταινία συμμετείχε στο Επίσημο Διαγωνιστικό 72ο Φεστιβάλ Καννών, ενώ έκανε την ελληνική πρεμιέρα της στο πλαίσιο του 25ου Διεθνούς Φεστιβάλ της Αθήνας-Νύχτες Πρεμιέρας και αναμφίβολα συγκαταλέγεται ανάμεσα στα καλύτερα έργα του Κεν Λόουτς.

Ginger and Rosa

(Τζίντζερ και Ρόζα)

Ένα διαφορετικό teen movie στο Λονδίνο της δεκαετίας του ’60. Δυο κολλητές φίλες αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικά την εφηβική επανάσταση.

Σκηνοθεσία: Σάλι Πότερ

The road within

(Ελεύθεροι στον δρόμο)

Το «Road within» αφορά τον Βίνσεντ, έναν νεαρό άνδρα που πάσχει από σύνδρομο Tourette. Η μητέρα του πεθαίνει, οπότε ο απόμακρος πατέρας του, προκειμένου να μην μπερδεύεται στην προεκλογική εκστρατεία του, τον βάζει σε μια κλινική, την οποία διευθύνει μια αντισυμβατική γιατρός. Ο Βίνσεντ το σκάει μαζί με μια ανορεξική κοπέλα και έναν νεαρό που πάσχει από ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή. Το ταξίδι ξεκινά.

Σκηνοθεσία: Γκριν Γουέλς

Love at First Fight

(Έρωτας με την πρώτη μπουνιά)

Σε αυτή τη ρομαντική κωμωδία, περιτριγυρισμένος από την οικογένεια και τους φίλους του, ο Αρνό έχει μπροστά του ένα ήσυχο καλοκαίρι. Μέχρι που θα συναντήσει τη Μάντλιν, μια όμορφη και σκληροτράχηλη κοπέλα, με καλογυμνασμένο σώμα και ένα σωρό προφητείες για το τέλος του κόσμου.

Βραβείο FIPRESCI, Κινηματογραφικό Φεστιβάλ Καννών, 2014

Σκηνοθεσία: Τόμας Κέιλι

Jayne Mansfield’s Car

(Τελευταία επιθυμία)

O βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Μπίλι Μπομπ Θόρτον, επιστρέφει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για να χορογραφήσει ένα πολυπληθές και μεγαλειώδες cast, με ήρωες που συγκρούονται χωρίς να μπορούν πια να κρύψουν τα τραύματά τους, στην Αλαμπάμα του 1969.

Σκηνοθεσία: Μπίλι Μπομπ Θόρτον

Υπενθυμίζεται ότι το ERTFLIX είναι δωρεάν διαθέσιμο στο https://www.ertflix.gr και με το κόκκινο κουμπί από τις smart τηλεοράσεις σας, καθώς και σε κινητά και tablets με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για iOS, Android και κινητά Huawei.

Ακόμη, είναι διαθέσιμο πλέον και για τις Samsung τηλεοράσεις της τελευταίας 5ετίας, αφού κατεβάσετε το ειδικό App Ertflix.