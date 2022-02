Ken Light: «Έχουμε ωθήσει την Αμερική πέραν του ορίου επισκευής;»

Επί δέκα χρόνια ο φωτογράφος Ken Light διέσχιζε την Αμερική για το πλέον πρόσφατο λεύκωμά του με τίτλο «Course of the Empire», το οποίο εκδόθηκε προσφάτως από τον οίκο Steidl Verlag. Ο φωτογράφος ενηλικιώθηκε τη δεκαετία του 1960 και πίστευε στην Αμερική. Έπειτα από μια δεκαετία φωτογράφισης της χώρας, η κατάσταση πραγμάτων στις ΗΠΑ και οι ιστορίες αυτών που συνάντησε τον έκαναν να αναρωτιέται κατά πόσον πρόκειται για μια αυτοκρατορία σε παρακμή.

Στο κείμενο με τίτλο «This is Not the America I Grew Up In» που περιλαμβάνεται στο λεύκωμα ο Ken Light γράφει: «Ενηλικιώθηκα στα τέλη της δεκαετίας του 1960, και θυμάμαι την ομιλία του Προέδρου Τζον Φ. Κένεντι επί τη αναλήψει των καθηκόντων του, το 1961. Ήμουν 10 χρόνων. “ Μη ρωτάτε τι μπορεί να κάνει η χώρα σας για εσάς, αλλά τι μπορείτε εσείς να κάνετε για τη χώρα σας”: αυτή η φράση ενέπνευσε και εμένα και πολλούς από τη γενιά μου. Η πεποίθηση ότι μπορούσαμε να κάνουμε τη χώρα μας πιο δίκαιη με ενέπνευσε να αφιερώσω τη φωτογραφική καριέρα μου στην καταγραφή των αποστερημένων από δικαιώματα και αν και ήξερα ότι θα ήταν μια μακρόχρονη και δύσκολη προσπάθεια, κοιτούσα μπροστά. Πίστευα στην Αμερική».

Σε μια καριέρα που εκτείνεται σε πάνω από πέντε δεκαετίες, ο Light έζησε αυτό που έγραψε. Οι ζωές των αγροτών, η φτώχεια των Μαύρων στις πόλεις, οι καταδικασμένοι σε θάνατο πριν την εκτέλεση της ποινής και η κληρονομιά των ανθρακωρυχείων είναι μερικά από τα θέματά του. Το λεύκωμά του «What's Going On? 1969-1974» που εκδόθηκε το 2015 και το πρόσφατο «Course of the Empire» συμπληρώνουν το ένα το άλλο. «Έχω φτάσει στο να σκέφτομαι το “What's Going On?” και το “ Course of the Empire” ως βιβλιοστάτες. Και οι δύο περίοδοι έφεραν κακουχίες, πολιτική αναστάτωση και η ασχήμια της διακυβέρνησης έγινε η νόρμα» λέει ο Ken Light.

To 2011 o Light ξεκίνησε και πάλι να δει μέσα από τον φακό της μηχανής του την Αμερική. Αλλά αν υπήρχαν ελπίδες αλλαγής στα τέλη της δεκαετίας του 1960 και τις αρχές της δεκαετίας του 1970 όπως φαίνεται στο «What's Going On?», αυτή η συγκρατημένη αισιοδοξία τώρα είχε εξαερωθεί. «Η διαφορά, πιστεύω, είναι ότι η ανισότητα στα εισοδήματα είχε εκραγεί και η ισχύς της Αμερικανικής Αυτοκρατορίας είχε αρχίσει να παραπαίει την περίοδο του “Course of the Empire”. Δεν είχαμε πλέον το ηθικό πλεονέκτημα ή τον ισχυρό πολιτικό άμβωνα που υπήρχε τη δεκαετία του 1960 και είχαμε έλλειμμα ανθρωπισμού, τώρα ήταν ο καθείς για τον εαυτό του και τον εαυτό της» επισημαίνει.

Στο τέλος του κειμένου, ο Ken Light γράφει: «Πριν από μια δεκαετία, το πρότζεκτ μου ξεκίνησε με την υπόθεση ότι η Αμερική παραπαίει... οι δημοκρατίες είναι ζώντες οργανισμοί, και πιο εύθραυστοι από ό,τι φανταζόμαστε. Χρειάζονται τακτικά φροντίδα και τροφή. Στα σίγουρα έχουμε δοκιμάσει τα όριά μας. Έχουμε ωθήσει την Αμερική πέραν του ορίου επισκευής;»

Στον σύνδεσμο https://steidl.de/Books/Course-of-the-Empire-0813252737.html?SID=UPyrWoZ1546f έχουμε τη δυνατότητα να ξεφυλλίσουμε λίγες σελίδες του λευκώματος «Course of the Empire».