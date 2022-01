Κιάνου Ριβς: Αποκάλυψε το αγαπημένο του τραγούδι

Ο Κιάνου Ριβς αποκάλυψε ότι το αγαπημένο του τραγούδι είναι το «Love Will Tear Us Apart» των Joy Division.

Ο πρωταγωνιστής της κινηματογραφικής σειράς «Matrix» ήταν καλεσμένος στο «The Late Show With Stephen Colbert» και απάντησε σε 15 ερωτήσεις του παρουσιαστή Στίβεν Κόλμπερτ.



Ο Κιάνου Ριβς κλήθηκε να επιλέξει ένα τραγούδι που μπορεί να ακούει για το υπόλοιπο της ζωής του. Ο ηθοποιός είπε ότι είναι το «Love Will Tear Us Apart», το τραγούδι του 1980 των Joy Division που κυκλοφόρησε τον μήνα μετά τον θάνατο του αρχηγού του συγκροτήματος, Ίαν Κέρτις.

Ο ηθοποιός κλήθηκε επίσης να αποκαλύψει την αγαπημένη του ταινία και επέλεξε το φιλμ του 1975 «Roller Ball», με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Κάαν. Στην ερώτηση ποιο είναι το σάντουιτς που του αρέσει περισσότερο είπε ότι προτιμά ψημένα ψωμάκια με φυστικοβούτυρο με μέλι.

Όσον αφορά την αγαπημένη του μυρωδιά, ο ηθοποιός είπε ότι είναι εκείνη της μηχανής του, Norton Commando 1974 όταν θερμαίνεται ο κινητήρας.

Δείτε το βίντεο: