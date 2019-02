Κύπρος: Η πληγή που δεν επουλώνεται

Ανταπόκριση Αναΐς Βάθη - Βρυξέλλες

Την Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση στο Eυρωπαϊκό Kοινοβούλιο από τον ευρωβουλευτή Κώστα Μαυρίδη με θέμα τους Κυπρίους αγνοουμένους. Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου Fabio Castaldo, ο εκπρόσωπος της επιτροπής συγγενών αγνοουμένων Πανίκος Χατζηπαντελής, ο Κούρδος δημοσιογράφος Ρόνι Αλάσορ, συγγραφέας του θρυλικού βιβλίου «Ελευθερώστε τους αιχμαλώτους», και ο επικεφαλής της μόνιμης αντιπροσωπείας της Κύπρου στην Ευρωπαϊκή Ένωση Νίκος Αιμιλίου.

Στην εκδήλωση εξέχουσα ήταν και η παρουσία του Γιώργου Αβραάμ και του Κωνσταντίνου Πατσαλίδη, δύο δημιουργών μίας ταινίας μικρού μήκους, αφιερωμένης στους αγνοουμένους της Κύπρου. Τέλος, ανάμεσα στους παρευρισκομένους βρέθηκαν επίσης συγγενείς αγνοουμένων, οι οποίοι με τις περιγραφές τους σχετικά με την τουρκική εισβολή και τις προσωπικές τους ιστορίες καθήλωσαν και συγκίνησαν το σύνολο των ακροατών.



Δείτε όσα είπαν οι συγγενείς των αγνοουμένων:



Ο ευρωβουλευτής Κώστας Μαυρίδης μιλώντας στην Αναΐς Βάθη για την εκδήλωση τόνισε ότι δεν αποσκοπεί σε κανένα πολιτικό όφελος, υπογραμμίζοντας ότι σκοπός είναι η ανάδειξη του ζητήματος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι ώστε να ασκηθούν πιέσεις στην Τουρκία μέσα από τη χρηματοδοτική βοήθεια που της παρέχει, όπως επίσης και σε πολιτικό επίπεδο. Συνεχίζοντας ανέφερε ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν παίρνει σημαντική θέση επί του θέματος, κάνοντας λόγο για πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα.



Οι δηλώσεις του Κ. Μαυρίδη στο zougla.gr:

Σε δηλώσεις του στην κάμερα του zougla.gr o Πανίκος Χατζηπαντελής αναφέρθηκε στους 1.619 αγνοουμένους του 1974. Επίσης, μίλησε για τη μαζική εκτέλεση Ελληνοκυπρίων και την ομαδική τους ταφή, αλλά και για τη μετακίνηση των λειψάνων των ανθρώπων αυτών από τους Τούρκους προκειμένου να αποκρύψουν στοιχεία.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στη θέση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ενώ διηγήθηκε τη δική του προσωπική ιστορία όντας γιος Ελληνοκύπριου αγνοουμένου.



Οι δηλώσεις του Π. Χατζηπαντελή:



Ταινία μικρού μήκους «30» the wound that never heals - «Η πληγή που δεν επουλώνεται ποτέ»

Στο παράλληλο πρόγραμμα Short Film Corner της εφετινής διοργάνωσης του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ των Καννών (8-19 Μαΐου) θα προβληθεί η ταινία «30».

Είναι μία ταινία μυθοπλασίας μικρού μήκους σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Πατσαλίδη και σενάριο - παραγωγή Γιώργου Αβραάμ. Πραγματεύεται μια ανθρώπινη ιστορία με θέμα τον χαμό, την προσφυγιά, το θέμα των αγνοουμένων και τις δραματικές στιγμές όσων έζησαν τα γεγονότα της τουρκικής εισβολής του 1974.

Η διεύθυνση φωτογραφίας είναι του Νίκου Αβρααμίδη, η μουσική της Χριστίνας Γεωργίου και πρωταγωνιστούν οι Πόπη Αβραάμ, Γιάννα Λευκάτη, Σπύρος Γεωργίου και Ανδρέας Νικολαΐδης.

Ρόνι Αλάσορ «Εκτελέστε τους αιχμαλώτους!»

Μετάφραση από τα τουρκικά:

Ιωάννης Νικοπολίδης

Εκδ. Καστανιώτης, σελ. 160

Στο βιβλίο «Διαταγή: «Εκτελέστε τους αιχμαλώτους!» ο Τούρκος συγγραφέας και δημοσιογράφος Ρόνι Αλάσορ (γενν. το 1963) έχει συλλέξει μια σειρά από μαρτυρίες Τούρκων αξιωματικών, υπαξιωματικών και οπλιτών οι οποίοι συμμετείχαν στις επιχειρήσεις εισβολής στην Κύπρο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο του 1974. Διαιρώντας το βιβλίο σε δύο μέρη, ο Ρ. Αλάσορ παραθέτει στο πρώτο μέρος το ιστορικό και κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο της Κύπρου, από τα προγενέστερα χρόνια μέχρι την εισβολή, και στο δεύτερο τις μαρτυρίες των Τούρκων βετεράνων. Ανάμεσα σε αυτά βλέπουμε και την προσωπική μαρτυρία του συγγραφέα, στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους έγραψε αυτό το βιβλίο, θυμούμενος επίσης τις μέρες της εισβολής.

Ας υπενθυμίσουμε πως ο δημοσιογράφος στο κοντινό παρελθόν υπήρξε θύμα απόπειρας δολοφονίας.

Χαρίτα Μάντολες… Οι μαρτυρίες μιας γυναίκας σύμβολο για την Κύπρο παρέλυσαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο!

Περιγράφει την εν ψυχρώ εκτέλεση μπροστά της, του συζύγου κι άλλων 12 συγγενών της από τα κατοχικά στρατεύματα. Την επίσκεψή της στα Κατεχόμενα για να ανταμώσει μια άλλη χαροκαμένη γυναίκα, Τουρκοκύπρια, της οποίας οι Ελληνοκύπριοι εκτέλεσαν εν ψυχρώ τον άνδρα και τα τέσσερα παιδιά της. Η ίδια τηλεφωνεί στον Ραούφ Ντενκτάς λέγοντάς του «τι έκαμες τους δικούς μου ανθρώπους;». Η Μάντολες έσκαβε με τα χέρια στον ομαδικό τάφο για να βρει τα «κόκκαλα του Αντρίκου», δίνοντας τον δικό της αγώνα για τους αγνοουμένους της Κύπρου. Για εκείνη ο χρόνος σταμάτησε στα 27 της χρόνια στο χωριό Ελιά, κοντά στην Κυρήνεια, εκεί όπου τα κοντινά της πρόσωπα εκτελέστηκαν. Η ίδια περιγράφει χαρακτηριστικά «εκείνη τη στιγμή τσιμπούσα τα πόδια μου να δω αν ήμουν ζωντανή».

Δείτε το βίντεο: