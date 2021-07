Κόλιν Φάρελ: Γιατί «βούρκωσε» ο σταρ σε τηλεοπτική εκπομπή

Ο Κόλιν Φάρελ συγκινήθηκε καθώς συζητούσε για την κρίση αστεγίας στο Λος Άντζελες με την φιλοξενούμενη παρουσιάστρια του «Jimmy Kimmel Live!» Γουάντα Σάικς.

Ο ηθοποιός μίλησε για τη νέα του τηλεοπτική σειρά «The North Water», καθώς και για τα γυρίσματα της ταινίας «Batman» στο Λονδίνο και στη συνέχεια η συζήτηση στράφηκε στις επιπτώσεις της πανδημίας.

«Η έλλειψη στέγης εδώ. Είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις» τόνισε ο Κόλιν Φάρελ, ο οποίος έχει συνεργαστεί στο παρελθόν με την οργάνωση Διεθνές Δίκτυο Εφηµερίδων Δρόµου που διοργανώνει το Homeless World Cup Foundation (Παγκόσμιο Κύπελλο Αστέγων) και άρχισε να κλαίει.

«Είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις. Δεν το καταλαβαίνω. Κάνω κάτι για αυτό τώρα; Όχι. Θα ήθελα να σκεφτώ να κάνω κάτι γι' αυτό. Δεν καταλαβαίνω πώς τόσοι πολλοί άνθρωποι μπορούν να είναι στον δρόμο. Το λέω γνωρίζοντας καλά πόσο τυχερός είμαι» πρόσθεσε.

«Ζω σε ένα ωραίο σπίτι, έχω μια πολύ ασφαλή ζωή. Αλλά δεν το καταλαβαίνω, δεν το καταλαβαίνω» τόνισε.

Σε έκθεση του Ιουνίου του 2020, η Αρχή Υπηρεσιών Άστεγων του Λος Άντζελες ανέφερε ότι υπήρχαν 66.436 άτομα στην κομητεία του Λος Άντζελες που ζουν χωρίς στέγη. Ο αριθμός αυτός πιστεύεται ότι αυξήθηκε δραματικά την περίοδο της πανδημίας.

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης του ο Ιρλανδός ηθοποιός, είπε επίσης πως δεν έχει ταξιδέψει εδώ και κάποιο διάστημα στην πατρίδα του, την Ιρλανδία λόγω της κρίσης του Covid-19, αλλά σχεδιάζει να επιστρέψει εκεί σύντομα.

Seeing #ColinFarrell getting emotional when talking about homeless people really got in my feelings. He's such a golden heart, and I love him so much for this.#JimmyKimmellLive pic.twitter.com/rWE8ceI5Rm