Ξενάγηση στον κόσμο της υψηλής ραπτικής από τη Μέγκαν Χες

Η Μέγκαν Χες σε όλη την καριέρα της καταγράφει τους πιο όμορφους ανθρώπους, μέρη και δημιουργίες της μόδας με το αναγνωρίσιμο σήμα κατατεθέν στυλ της.



Στο νέο της βιβλίο The Illustrated World of Couture, η διάσημη εικονογράφος μόδας και συγγραφέας σκιαγραφεί μία εκπληκτική εικόνα για τη ρομαντική, αλλά αόριστη, μορφή τέχνης, την υψηλή ραπτική.

Η Μέγκαν Χες έχει συνεργαστεί με πολλά brand πολυτελών ειδών, Givenchy, Tiffany & Co., Louis Vuitton, Yves Saint Laurent, Prada, Cartier και έχει δημιουργήσει το εξώφυλλο του best seller βιβλίου της Κάντανς Μπούσνελ, Sex and the City.



Με το άνοιγμα του βιβλίου, οι λάτρεις της μόδας θα παρασυρθούν από τον ρομαντισμό και την ομορφιά του κόσμου της υψηλής ραπτικής όπως τη συλλαμβάνει ο καλλιτεχνικός φακός της εικονογράφου με έδρα τη Μελβούρνη, αναφέρεται στην περίληψη του βιβλίου. Με τις πιο πρόσφατες και τολμηρές συλλογές εικόνων της Μέγκαν Χες, το βιβλίο προσκαλεί τους αναγνώστες στις ιερές αίθουσες της υψηλής ραπτικής, τους μεταφέρει πίσω στα παρασκήνια των επιδείξεων και τους αποκαλύπτει τα μυστικά των μόδιστρων.



Επιπλέον τους παρέχει τη δυνατότητα να ταξιδέψουν μαζί με την εικονογράφο και συγγραφέα στα ατελιέ και στις λαμπερές εκδηλώσεις των πρωτευουσών της μόδας σε όλο τον κόσμο για να δουν πώς σχεδιάζεται και προβάλλεται η υψηλή ραπτική.



Από την πρώτη φορά που ερωτεύτηκε την υψηλή ραπτική, όταν αντίκρισε την Όντρεϊ Χέπμπορν στο εμβληματικό μαύρο φόρεμα Hubert de Givenchy στην ταινία Breakfast at Tiffany’s έως την άφιξή της στην πρώτη σειρά σε επιδείξεων μόδας για να σκιτσάρει σχέδια, η Μέγκαν Χες παραμένει γοητευμένη από την τέχνη εδώ και δεκαετίες.



Η Μέγκαν Χες άρχισε την καριέρα της στη γραφιστική και εξελίχθηκε σε εικονογράφος μόδας. Εικονογράφησε εξώφυλλα του Vanity Fair και των New York Times και δημιούργησε animation για τον οίκο Prada στο Μιλάνο.



Έχει δημιουργήσει πορτρέτα της Μισέλ Ομπάμα, της Γκουίνεθ Πάλτροου, της Νικόλ Κίντμαν και έχει γράψει και εικονογραφήσει 11 βιβλία, συμπεριλαμβανομένου του δημοφιλούς παιδικού βιβλίου της Claris: The Chicest Mouse in Paris.



Το βιβλίο The Illustrated World of Couture by Megan Hess κυκλοφορεί από την Hardie Grant Books.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ